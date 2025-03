Volver a la vida civil tras 34 años siendo monja: «Te hacen sentir como si estuvieras traicionando la fe»

De las primeras cosas que hizo Cristina, nombre fictício, cuando se secularizó abandonando la congregación religiosa allende la sierra madrileña en la que ingresó a ... los 21 años de edad, fue llamar a sus amigas para tomar un café 34 años después de la última vez que se vieron. En su fraternidad, más estricta que otras, únicamente había un teléfono con el que tenían permitido hablar media hora al día con sus familiares y las visitas estaban limitadas a una cada dos meses. «No es que no me pudieran venir a ver, pero al final te distancias», matiza la ex-monja, que hace tres años dio el paso de colgar el hábito. Tras pasar por distintas ciudades buscando un sitio el que poder independizarse, en Valladolid ha encontrado la oportunidad para empezar de cero cerca de sus familiares.

El retomar sus amistades le ha hecho preguntarse cómo sería su vida y dónde estaría trabajando, de haber continuado sus estudios en Filología Clásica. Apenas le quedaba un año de carrera cuando dio el paso de entregar su vida a la Iglesia, aunque en realidad ella nunca quiso ser monja: «Estaba en un sitio para el que no me sentía llamada, había cosas que eran excesivas y no me encajaban». Se confiesa reservada y le cuesta entrar en detalles, pero explica que con los años se ha dado cuenta de que, aunque no se arrepiente, fue una decisión que no tomó libremente: «Cuando entré era muy influenciable y hay personas que infuyen mucho, se juntaron las dos cosas».

El pensar en «cómo abrirse camino en la vida civil» la ha retenido «mucho tiempo» después de casi cuatro décadas en un convento, pero la decisión, aunque no fue fácil, le ha aportado «paz». «Lo pasas muy mal, porque tienes que romper con las hermanas y empezar de cero, pero interiormente sabía que era lo que tenía que hacer y eso me ha dado mucha fuerza para salir adelante». Encontrar comprensión en el que era su entorno no ha sido fácil: «Al hablar con las hermanas, aunque te tienes mucho cariño, no dejan de preguntarte que cómo te has ido, que ese es tu sitio y que te estás equivocando. Te hacen sentir como si estuvieras traicionando la fe». A su familia, aunque la ha apoyado, le costó entenderlo.

Vio la luz cuando en la Confederación Española de Religiosos (CONFER), a la que contactó en busca de trabajo, le hablaron de la asociación Extramuros, que ofrece ayuda psicológica, económica y laboral a quienes cuelgan el hábito o la sotana. Nació en 2023 «de forma espontánea» para ayudar al secularizado ante el desamparo de las autoridades eclesiásticas. «Está muy arraigado en la mentalidad católica que el secularizado es un infiel y un traidor», explica Hortensia López Almán, su fundadora. Carmelita durante 21 años, fue obligada a secularizarse tras denunciar abusos de autoridad y maltrato por parte de varias prioras.

«Es necesaria una asociación como esta, que la iglesia asuma que forma parte de lo que tiene que hacer. Tiene que apoyar a estas personas porque son personas que les han entregado su vida», explica Cristina, que encontré en Hortensia la comprensión frente a cosas más básicas como «no saber abrir una cuenta bancaria, usar un móvil o hacer un currículum».

«Me han ayudado como amigas pero también en lo profesional», agradece la religiosa. La asociación le ha brindado amparo legal para estudiar la posibilidad de demandar a la congregación por la práctica totalidad de años que ejerció como secretaria sin cotizar, a excepción del último. Allí se encargaba de la gestión interna de sus miembros y de la transcripción de las homilías de su fundador, entre otras funciones. Una posibilidad que Cristina ha declinado, ante la falta de garantías y el desgaste que supone el proceso.

Cristina, que ahora trabaja de cara al público en una institución religiosa, continúa «unida a Dios». «Yo no he sentido para nada que dejara al señor, lo tengo en todas partes», explica, a la par que celebra haber empezado una nueva vida en la que ha encontrado la mayor satisfacción en lo esencial: «La libertad de poder disponer de mi tiempo y de movimientos, el poder viajar».