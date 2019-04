«Si hubiera visto algo, hubiera cortado con Roberto de inmediato», afirma la madre de la pequeña Sara 03:22 La madre de Sara durante su delcaración. / Efe-Pool Davinia Muñoz reconoce, entre lágrimas, que solo dudó de su expareja cuando conoció los resultados de la autopsia J. ASUA Viernes, 26 abril 2019, 18:24

Davinia Muñoz, madre de la pequeña Sara, nunca sospechó de Roberto Hernández, acusado de ser el autor material de la muerte de la menor de cuatro años, hasta que leyó la autopsia, cuando ella ya estaba ingresada en prisión. Antes, «ni se me pasó por la cabeza que él tuviera algo que ver», ha dicho respondiendo a preguntas de la fiscal. «Si hubiera visto algo, hubiera cortado con él de inmediato», ha zanjado.

La que fuera militar de profesión ha asegurado que a la única persona a la que vio pegar a las niñas es al padre de Sara y que en alguna ocasión le dijo que «midiera sus fuerzas» cuando dio algún azote a la pequeña. No obstante, ha matizado que no era un mal progenitor, aunque le «consentía demasiado», especialmente con las chucherías.

Davinia, quien en dos ocasiones ha roto a llorar durante el interrogatorio de la mañana, ha mantenido que su hija menor sí sufría accidentes domésticos de forma habitual, que le causaban pequeñas lesiones y les daba la importancia que ella creía que se merecían. También había trifulcas entre las hermanas, con pellizcos incluidos, aunque ambas «se querían mucho». A eso sumó la dermatitis atópica que sufría la pequeña para restar importancia a esos hematomas que eran «chiquinines». Insistió en que en algunas ocasiones prefirió no llevar a la niña al médico ante el temor de que se la pudieran quitar los servicios sociales.

Con las alertas que le mandaban desde su familia sobre el estado de Sara, se ha mostrado molesta. «Sé cuándo tengo que llevar a mi hija al médico; entre ellos, la Policía y los servicios sociales me estaban saturando», ha relatado.

La acusada ha reconocido que durante la relación con Roberto, el padre de Sara también acudía a casa en alguna ocasión.

La fiscal ha incidido sobre cómo afrontaba la personalidad de Roberto, ya que él le había dicho que todos sus amigos estaban presos. «No voy a juzgar a nadie por sus amistades». Ella no le ha dado importancia ni a este aspecto, ni a los comentarios que el acusado le hizo sobre la niña. Que Sara le había tocado el pene o que él le iba a «comer el culito». Lo entendió como «bromas» sin mayor trascendencia. Ha reconocido que Roberto llamó 'la rumanilla' a la niña, pero «solo una vez». «Le dije que no la llamara así, que tenía nombre y no volvió a hacerlo», ha argumentado.