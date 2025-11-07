Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

El remozado y ampliado Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la carretera de León, la denominación técnica del vertedero de toda la vida, trabaja ... ya «a pleno rendimiento» y suma en la actualidad una capacidad sobredimensionada que le permitiría tratar las basuras generada por una población de 706.000 personas, 180.602 personas más de la que residen en la actualidad en el conjunto de la provincia.

Así lo ha explicado este viernes la constructora FCC, la empresa que ha ejecutado las obras, junto a Zarzuela, que han supuesto una inversión de 46 millones de euros para darle un lavado de cara completo tanto a la planta de gestión de residuos como al propio vaso de almacenamiento de las basuras que no se pueden reciclar.

El CTR, en este sentido, cuenta a día de hoy con una capacidad para gestionar 212.500 toneladas de residuos al año, muchísimas más de las que trata en la actualidad, as 160.000 toneladas al año, a razón de 438.356 kilos al día, que generan los 525.398 habitantes de la provincia, según ha informado la empresa, encargada también la gestión de la planta por un periodo de nueve años.

Los vecinos de la capital generan 365 kilos de residuos por cabeza al día y los de la provincia suman 222

La remodelación de las instalaciones, inauguradas con su configuración actual en 2002, las convierte, tal y como destaca FCC, «en una referencia europea en eficiencia, automatización y sostenibilidad» al permitirles, por un lado, tratar y reutilizar el 60% de los residuos que tratan, cuando este porcentaje tan solo llegaba al 20% con anterioridad. Y no solo eso. El CTR incorpora un ciclo de aprovechamiento integral del biogás que produce y que le permite «cubrir el cien por cien de sus consumo eléctrico». Las instalaciones, además, han incoporado un centro de investigación y desarrollo (I + D) de nuevas vías de tratamiento sostenible en el que están en marcha distintos proyecto de ámbito nacional y europeo.

En la planta, por un lado, se invirtieron tres millones de euros para incorporar un nuevo vaso en el vertedero en sí y actualizar el sistema de procesamiento de los residuos no reciclables, que antes se vertían en bruto y que ahora se entierran compactados en enormes paquetes o balas recubiertas de plástico para evitar «malos olores, emisiones de gases de efecto invernadero y la acción de fauna indeseada (la rapiña)». Esta primera fase de las obras concluyó el pasado verano y el nuevo vaso y el sistema de almacenamiento comenzaron a funcionar el 7 de julio.

Y después llegó la inauguración de la ampliación y modernización de las instalaciones del CTR, en las que se invirtieron otros 43 millones de euros y que fueron inauguradas formalmente por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el pasado 21 de octubre.

FCC ha informado ahora de que dicha planta está ahora plenamente operativa y ha destacado que las nuevas dependencias, en las que se incluyen también espacio dignos de vestuario, comedor y estancia para su centenar de trabajadores.

La principal novedad, en cuanto a su capacidad, es que su volumen de gestión de residuos supera con creces al que generan en la actualidad los vecinos del conjunto de la provincia, que generan una media diaria de 304 kilos de basura por cabeza, con diferencias entre la capital (por la presencia de más empresas y comercios), donde se producen 365 kilos por habitante frente a los 222 que se generan en los pueblos de la provincia.

La planta gestiona en la actualidad 160.000 toneladas de basuras anuales, de las que 110.000 proceden de la capital y otras 50.000 del resto de la provincia; pero cuenta con capacidad para tratar hasta 215.000. Eso supondría que podría tratar los desperdicios generados por una población de 706.000 habitantes. Eso en una provincia en la que 300.619 personas viven en la capital y las otras 224.780 en los demás municipios.

«Sostenibilidad e innovación»

La empresa concesionaria ha difundido ahora un vídeo a vista de dron en el que muestra el complejo desde el aire y señala cada uno de los espacios remozados o de nueva planta en los que se gestionan los residuos que producen los vallisoletanos de las 225 localidades que alberga la provincia.

El alcalde, durante la pasada inauguración, destacó que la instalación «incorpora tecnología de vanguardia para aumentar la recuperación de materiales, reducir los rechazos a vertedero, estabilizar los flujos orgánicos y garantizar el autoconsumo eléctrico íntegro del propio centro gracias al biogás».

Y la empresa que gestiona las instalaciones ahonda ahora en que la inversión ejecutada para mejorar sus dependencias «refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el bienestar laboral». Eso además de concretar que, con esta ampliación, «el CTR no solo ha aumentado su capacidad de tratamiento sino que ha redefinido su modelo operativo hacia una instalación de referencia europea en eficiencia, automatización y sostenibilidad» y de añadir que «la nueva planta se consolida como un elemento esencial para alcanzar los objetivos de reciclaje y valorización fijados por la Unión Europea y avanzar en la transición hacia una economía circular real y medible».

El proyecto ha sido ejecutado bajo la concesión municipal a la Unión Temporal de Empresas (UTE) 'CTR Valladolid', integrada por FCC Medio Ambiente y Zarzuela S. A. Empresa Constructora, que también asume la explotación del servicio por un periodo de nueve años.