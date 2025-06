Más de veinte negocios del centro reclaman medidas urgentes para evitar inundaciones

Valladolid ha vuelto a estar en alerta por fuertes lluvias y tormentas durante el martes, 24 de junio, y los negocios de calle Esgueva, la ... zona de la Antigua y Portugalete volvían a «temer lo peor». La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para este martes desde el mediodía el aviso naranja que indicaba que podrían dejar precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado. Un pronóstico que, de haberse convertirse en realidad, hubiera dejado imágenes como las del pasado 3 de junio en aquellas zonas inundables de Valladolid.

Es por ello que 27 comercios de las zonas de calle Esgueva, Juan Mambrilla, La Antigua y Portugalete han decidido presentar en el Ayuntamiento una «reclamación de medidas urgentes ante inundaciones recurrentes que afectan a los comercios». El impulsor de la petición al Ayuntamiento, el dueño de Poppy Shop, una tienda de ropa situada en la calle Juan Mambrilla, confiesa: «Llevo ocho años en este local y cada vez que llueve más de la cuenta nos inundamos. La última fue increíble, llegó hasta el fondo de la tienda y arrasó con las arquetas».

Con restos visibles de los daños y consecuencias de la inundación que asoló la zona el pasado 3 de junio, el dueño de Poppy Shop explica el «hartazgo» ante la «desidia por parte del Ayuntamiento de Valladolid». «Hemos explicado al Ayuntamiento que los locales hemos sufrido pérdidas de mercancía, cortes en el suministro, daños estructurales y dificultades para la actividad comercial diaria, siendo esto una situación crítica verdaderamente insostenible», puntualiza.

Conseguidas las 27 firmas de los comercios afectados de la zona, los negocios solicitan al Ayuntamiento de Valladolid una inspección técnica del sistema de drenaje de las zonas afectadas, con identificación de puntos críticos, y un plan integral de actuación a partir de la elaboración de un informe hidráulico. Respecto a la ampliación de la capacidad hidráulica del alcantarillado solicitan «colectores de mayor diámetro, un aumento del número y eficacia de arquetas e imbornales, la creación de canales de evacuación y otros sistemas de drenaje efectivo».

Asimismo, los negocios de la zona de La Antigua, Portugalete y Esgueva piden un refuerzo en la limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado con carácter preventivo «especialmente en época de lluvias» y activar la coordinación con las alertas de AEMET para habilitar avisos tempranos y que «los comercios podamos adoptar medidas». Y finalizan la reclamación apostillando que «estas medidas son esenciales para proteger el tejido económico local».

Alejandro Pellitero, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Valladolid, ha confirmado a El Norte de Castilla la recepción de la petición y asegura que «las medidas que se solicitan afectan a varias concejalías y durante los próximos días tendremos una reunión interna para posteriormente reunirnos con los vecinos». No obstante, el concejal asegura que «el sistema de saneamiento de agua en Valladolid está en buen estado y prueba de ello es que al final el agua se terminó sumiendo tras el chaparrón del 3 de junio».

Respecto a la problemática concreta en los establecimientos de calle Esgueva, Portugalete y La Antigua, Alejandro Pellitero se muestra preocupado, puesto que «en todos los mapas de zonas inundables aparece esta zona porque es de las más bajas de la ciudad». Alejandro Pellitero confirma que «gran parte de los colectores de la zona tienen capacidad para 20-22 litros por hora, si supera esa cantidad de agua se anega, pero en poco tiempo se recupera la normalidad».

Desde el Ayuntamiento de Valladolid confirman que «se estudiarán las medidas viables y se valorará una posible inversión en dicha zona con el fin de evitar que se produzca de nuevo» y Alejandro Pellitero añade: «El siguiente paso es reunirnos las concejalías y después mantener una reunión con los vecinos y negocios afectados para entre todos llegar a una solución».

Los negocios se preparan para otra inundación

Con la vista fija en el cielo y con la esperanza de que el episodio del pasado 3 de junio no vuelva a repetirse. Así aguardaron los negocios y establecimientos de la zona de calle Esgueva, La Antigua y Portugalete los avisos naranjas por tormentas y fuertes lluvias, que podían dejar precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado. Unos avisos que también se trasladan al resto de provincias de Castilla y León a excepción de León y Soria, que permanecieron en alerta amarilla.

Ampliar Estado del suelo de la tienda. Rodrigo Ucero

Son muchos los que se plantean ir a comprar sacos de arena para poder colocar en la puerta en el caso de que se produzca una nueva inundación, pero «gastar más dinero además de las pérdidas que hemos tenido no hace más que agravar las pérdidas», coinciden varios. En Línea Doce, la tienda de mobiliario para cocina en la calle Esgueva, los estragos de la inundación se notan desde que entras en el negocio. «Huele muchísimo a humedad porque el agua está debajo del suelo. Tengo que levantarlo todo y volver a ponerlo», confiesa la gerente del establecimiento.

Pasada una semana de la inundación del 3 de junio fue ella, la gerente de Línea Doce, quien llamó a Aquavall para solicitar una limpieza de las alcantarillas. «Dos meses antes de la inundación vino una empresa privada y al abrir la arqueta se encontró un tapón gigante de toallitas. Después de la inundación llamé a Aquavall porque volvió a haber alerta naranja y me dijeron que si llamaba como particular tenía que dar mi número de cuentas porque si no es un problema del alcantarillado del Ayuntamiento tendría que pagarlo», reclama la propietaria.

Una situación que se contrapone con las declaraciones ofrecidas a El Norte de Castilla por parte de Alejandro Pellitero, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Valladolid, quien señala que «el saneamiento de las arquetas se realiza de manera periódica como siempre».