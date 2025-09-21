Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici Unos 2.100 aficionados a las dos ruedas, inundaron la ciudad de solidaridad y sonrisas en esta gran fiesta familiar

Este domingo, la bicicleta reinó en Valladolid. Familias, grupos de amigos y ciclistas de todas las edades y condiciones, se dieron cita en la explanada de la Cúpula del Milenio desde primera hora de la mañana, para participar en el VII Día de la Bici de El Norte de Castilla. Una jornada que se ha convertido en una gran fiesta deportiva, capaz de reunir a unas 2.100 personas pedaleando juntas en la misma dirección.

A las 10:30 horas, el gran pelotón multicolor comenzó a rodar por las calles del centro de la ciudad. Había dos recorridos a elegir, ambos totalmente accesibles. Uno de cinco kilómetros para aquellos con menos experiencia sobre el sillín, y otro de diez kilómetros para los que buscaban algo más de intensidad. La nota dominante de la jornada fue la diversidad. Había triciclos, bicis con ruedines, velocípedos, monturas clásicas y otras de última generación. También padres transportando a sus pequeños en bicicletas adaptadas, orgullosos abuelos pedaleando junto a sus nietos, grupos con camisetas personalizadas y muchos cascos originales que lograron arrancar las sonrisas de los viandantes.

Pero más allá del ambiente festivo, el Día de la Bici volvió a recordar que se trata de un evento con mucho trasfondo. La recaudación de las inscripciones —tres euros para adultos y un euro para niños— irá destinada a los programas sociales de Cruz Roja Valladolid, en especial al de Promoción del Éxito Escolar, que apoya a niños de familias con menos recursos. También se destinará parte a la compra de juguetes solidarios. «Es un día precioso en el que ves disfrutar a las familias mientras inculcan valores de respeto, solidaridad y cuidado con el medioambiente. Cada pedalada de hoy será una oportunidad para muchos niños que lo necesitan», señalaba satisfecho el presidente provincial de Cruz Roja, Juan José Zancada, agradeciendo la implicación de los vallisoletanos. El dispositivo de la entidad también fue clave durante la jornada. Decenas de voluntarios se encargaron de señalizar el recorrido, controlar cruces y acompañar a los participantes, además de desplegar ambulancias y servicios preventivos para que todo transcurriera con normalidad.

La cita estuvo organizada por El Norte de Castilla y respaldada por El Corte Inglés, Mapfre, Mahle, Aena y Viding como patrocinadores principales. También contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola, Solán de Cabras y Cruz Roja. Todos ellos coincidieron en destacar el valor de una jornada que va mucho más allá del deporte. «Ésta es una fiesta maravillosa con un gran componente deportivo, de fomento de valores y con el componente añadido de la sostenibilidad. Es una actividad muy importante para nosotros», señalaban desde El Corte Inglés.

Gregorio Holguín, formador territorial de Mapfre, coincidió al señalar que la sostenibilidad social corporativa es uno de los valores en los que se fundamente la aseguradora. «Hacemos una apuesta global integral y holística por la sostenibilidad y la bici es una de las mejores herramientas para lograrlo. Es sostenible, ecológica y tremendamente saludable», dijo.

Por su parte, Marco Antonio de la Serna, jefe de Estrategia de MAHLE SmartBike Systems, que acudió rodeado de gran parte de la familia empresarial, comentaba antes de la salida la ilusión con la que llegaban a la cita. «Nosotros somos muy de bici y no puede haber mejor plan para un domingo que salir en bici con la familia», destacaba.

El Ayuntamiento de Valladolid es otro de los patrocinadores de la cita. Su concejala de Juventud, Carolina del Bosque remarcó que «es una gran ocasión para disfrutar en familia un domingo por la mañana de forma saludable. Además, utilizando la bicicleta como método de transporte que es una de las apuestas del ayuntamiento. La participación ha sido excelente y esperamos que año tras años se siga incrementando y sigamos viendo a más niños y jóvenes montados en bicicleta». De salud habló también Álvaro Nieto, director de Viding Valladolid, cuando subrayó que «estas actividades enfocadas a la familia, al bienestar y la salud, son un aliciente para nuestra empresa».

El Día de la Bici dejó muchas imágenes simpáticas y solidarias, muchos regalos durante el sorteo y también contribuyó a dar los primeros pasos para un cambio de mentalidad, ya que, por unas horas, Valladolid se convirtió en un lugar sin coches, en el que la movilidad sostenible se convirtió en una experiencia real.