«El Día de la Bici ayudará a que niños y jóvenes de familias humildes tengan un futuro mejor»

Comienza la cuenta atrás para la celebración del VII Día de la Bici de El Norte de Castilla, que se desarrollará el domingo 21 de septiembre. Será una cita familiar, solidaria y deportiva que cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, Mapfre, Mahle, Aena y Viding, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola, Solán de Cabras y Cruz Roja.

Con una inscripción prácticamente simbólica —tres euros para adultos y un euro para niños de hasta doce años—, este evento deportivo y familiar también tiene una vertiente solidaria, ya que parte de la recaudación se destinará a proyectos de Cruz Roja Valladolid. Hablamos con Juan José Zancada, presidente de la entidad en la provincia.

¿Qué supone para Cruz Roja un evento como el Día de la Bici?

Supone un reencuentro con la ciudad de Valladolid, con todas las entidades organizadoras y colaboradoras, y sobre todo con las personas que participan. Pretende ser un día lúdico, de encuentro en familia, de fomento de buenos hábitos saludables, de deporte, de solidaridad y de cuidado del medio ambiente. Para nosotros es un motivo de agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible, porque es ya algo emblemático en la ciudad.

¿A qué proyecto solidario se destinará la recaudación de este año?

Los fondos irán destinados a proyectos de infancia y juventud que desarrollamos para familias y niños vulnerables. En concreto, se apoyará el programa de Promoción del Éxito Escolar, que consiste en ayudar a niños de familias con pocos recursos, no solo con apoyo académico o actividades extraescolares, sino también garantizando una alimentación adecuada y saludable. Este programa se desarrolla en siete de nuestras doce asambleas comarcales en Valladolid capital y provincia. Además, parte de lo recaudado se destinará a la compra y distribución de juguetes solidarios para niños, a lo largo de los distintos eventos que celebramos cada año.

¿Cómo contribuye un evento como éste a visibilizar la labor de Cruz Roja?

Es un foro idóneo. La participación de tanta gente permite que se vea cómo Cruz Roja está presente, no solo en este día apoyando la organización, sino durante todo el año con el trabajo de nuestros más de 2.500 voluntarios en la provincia. Constantemente atendemos a familias y a personas en situación de necesidad y este tipo de eventos lo hace más visible.

¿Cree que la unión de deporte, ocio y solidaridad es clave para acercar a la ciudadanía hacia la solidaridad?

Sí, sin duda. Desde el ocio, los hábitos saludables y el deporte se ponen en valor principios que compartimos plenamente en Cruz Roja, como son la solidaridad, el compromiso social, el cuidado del medio ambiente y los hábitos de vida sanos. Se trata de hacer todo desde esa transversalidad que conlleva la solidaridad, buscando mejorar no solo la vida de las personas, sino también los entornos en los que vivimos.

¿Qué despliegue realizará Cruz Roja el 21 de septiembre?

Habrá decenas de voluntarios de Cruz Roja repartidos a lo largo del recorrido señalizando el circuito, además de nuestros servicios preventivos y ambulancias para atender cualquier incidencia, desde una caída hasta un esguince. Nuestro objetivo es que los participantes disfruten con tranquilidad y seguridad.

¿Qué mensaje le daría a quienes aún no se han inscrito?

Que se animen. No solo van a disfrutar de un día en familia, con amigos, con los hijos o incluso con los abuelos, sino que, gracias a esas pedaladas, estarán ayudando a que niños y jóvenes de familias humildes puedan tener un futuro mejor. Ese compromiso solidario es un motivo de satisfacción enorme, así que invito a todos a dar ese paso adelante, esa pedalada más, y a participar.