«El Día de la Bici es una fiesta sobre ruedas»

El domingo 21 de septiembre, las bicicletas tomarán de nuevo la ciudad de Valladolid para celebrar el VII Día de la Bici de El Norte de Castilla. Se trata de una cita pensada para disfrutar en familia, hacer deporte y, además, colaborar con una buena causa, ya que una parte de la recaudación de las inscripciones se destinará a un proyecto solidario de Cruz Roja.

Uno de los principales apoyos de esta gran fiesta deportiva es El Corte Inglés que, además de patrocinar, siempre se ha implicado de forma muy especial en la organización. «Desde siempre, El Corte Inglés ha estado presente en el Día de la Bici. En los primeros años, era el organizador. Yo de pequeño ya venía con los amigos del barrio a recoger el dorsal en la quinta planta, y ahora, trabajando aquí, me toca vivirlo desde el otro lado, ayudando en las inscripciones, repartiendo camisetas y hablando con los participantes. Para mí es una fiesta muy especial», explica Javier Martín, vendedor especializado en el área de ciclismo y exciclista profesional.

Las inscripciones (3 euros los adultos y 1 euro los niños de hasta 12 años), pueden hacerse hasta el 19 de septiembre en la web www.runvasport.es, o de forma presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla (hasta el 20 de septiembre) y en el Servicio de Atención al Cliente de Hipercor en Arroyo de la Encomienda (hasta el 17 de septiembre). Los dorsales y la mochila con regalos se recogerán en la planta de Deportes de El Corte Inglés los días 18, 19 y 20 de septiembre, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:30 horas. «Es un día diferente, muy bonito. Montas en bici por tu ciudad, sin tráfico, rodeado de familias, de amigos, de gente que lo disfruta. Es un ambiente sano, sostenible y solidario. Es una fiesta sobre ruedas», añade Martín, para quien la bicicleta es más que un trabajo. «En mi casa la bicicleta ha estado siempre muy presente. Empecé a competir muy joven, primero en montaña y luego en carretera. Hoy sigo montando con amigos, haciendo retos y viajes. Y en El Corte Inglés tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, aconsejando a gente que compra su primera bici o que busca un modelo para ocupar su tiempo libre», comenta. De hecho, asegura que en los últimos meses han notado un repunte en las ventas de bicicletas infantiles de 20 a 26 pulgadas. «Muchos padres aprovechan el Día de la Bici para regalar la primera bici a sus hijos. Otros, cogen la bici sólo este día y para ponerla a punto, vienen a comprar una cámara o algún otro repuesto. Yo a todos, siempre les digo lo mismo, que lo más importante es el casco. Aunque creas que no te vas a caer, nunca sabes cuándo te puede salvar», aconseja.

Además de ser un día de fiesta, el Día de la Bici es también una gran apuesta por una movilidad más sostenible. Cambiar el coche por la bicicleta, aunque sea solo por unas horas, ayuda a tomar conciencia de lo mucho que se gana en calidad de vida cuando las calles se liberan de tráfico. «La bici es salud, es respeto al medio ambiente y es un modo de enseñar a los más pequeños que se puede disfrutar de la ciudad de una forma diferente. En El Corte Inglés, también tratamos de fomentar la sostenibilidad», subraya Javier.

Pedalear en familia

El Día de la Bici es deporte, ocio y solidaridad, pero sobre todo es compartir momentos en familia. Desde El Corte Inglés esperan superar la participación de ediciones anteriores, con niños, padres y abuelos disfrutando juntos de la experiencia. «Animamos a todo el mundo a que participe. Eso será bueno para la ciudad y para todos. Y lo más importante es que disfruten —concluye Javier—. Que los que vienen por primera vez se quiten los nervios, que se pongan el casco y que se dejen llevar por el ambiente. Porque al final, lo que queda son las experiencias, y ese día siempre se vive con ilusión».