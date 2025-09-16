«El Día de la Bici transmite valores de respeto, convivencia y seguridad en la vía pública»

Laura Negro Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 20:06 Compartir

El Día de la Bici de El Norte de Castilla se ha convertido en una de las citas más emblemáticas de Valladolid. Es una jornada que une a familias enteras alrededor del deporte, el ocio saludable y la solidaridad. Un año más, MAPFRE participa como patrocinador del evento, reforzando su compromiso con la ciudadanía, la movilidad sostenible y la seguridad vial. Con motivo de su participación, hablamos con Carlos Gómez Blanco, director Comercial Protección Patrimonial y Empresas DGT Centro, y con Raquel Hernández González, directora comercial Vida, Salud y Soluciones Financieras DGT Centro, para conocer de cerca qué significa para ellos apoyar esta iniciativa y cómo encaja con los valores de la aseguradora.

¿Qué supone para MAPFRE participar como patrocinador en el Día de la Bici?

El evento fomenta la convivencia familiar, el ocio saludable. Nuestro compromiso con los ciudadanos de Valladolid, junto con el espíritu solidario y el objetivo de promover la bicicleta como medio de transporte, hace que nos sintamos muy identificados con nuestros valores. En MAPFRE apostamos por un estilo de vida saludable y por acciones que impactan en la mejora del medio ambiente.

¿Qué valores de la compañía se reflejan mejor en una cita como esta?

El Día de la Bici refleja a la perfección los valores de MAPFRE: el compromiso con las personas y con la ciudad, la promoción de la salud y el bienestar, la solidaridad y la responsabilidad social, la sostenibilidad y el trabajo en equipo. Esta jornada promueve hábitos saludables a través del deporte, impulsa la movilidad limpia como medio de transporte sostenible y fortalece los lazos de la ciudad. En definitiva, MAPFRE acompaña a las personas en los momentos importantes de su vida y en iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad y en el entorno.

Como aseguradora, ¿qué papel juega MAPFRE en la concienciación sobre seguridad vial en bicicleta?

MAPFRE desempeña un papel crucial en la concienciación sobre la seguridad vial en bicicleta gracias a su compromiso con una movilidad segura y sostenible. A través de su Fundación impulsa campañas de sensibilización dirigidas a peatones, ciclistas y conductores, e invierte en programas educativos que promueven la seguridad vial, especialmente entre niños y jóvenes. Además, fomenta la convivencia en la vía pública con mensajes sobre la importancia de mantener la distancia de seguridad con los ciclistas y promueve un modelo de movilidad urbana más seguro y sostenible. Además, difunde buenas prácticas que contribuyen a reducir los accidentes. En conjunto, son acciones que reflejan la dedicación de MAPFRE a mejorar la seguridad vial y a crear un entorno más seguro para todos.

¿Cree que este tipo de actividades ayudan a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una movilidad más segura y sostenible?

Por supuesto. El Día de la Bici no solo es un espacio de ocio y deporte, también transmite valores de respeto, convivencia y seguridad en la vía pública. Aprender desde la experiencia deja una huella más profunda y hace que el mensaje perdure en el tiempo. Además, al involucrar a niños, jóvenes, adultos y mayores, el alcance se multiplica y la concienciación llega a toda la sociedad. En definitiva, estas jornadas ayudan a sensibilizar de una forma práctica, cercana y positiva, favoreciendo la construcción de una movilidad más segura y sostenible.

¿Qué otras iniciativas desarrolla MAPFRE en el ámbito de la movilidad sostenible y la prevención de accidentes?

MAPFRE impulsa múltiples iniciativas a través de su Fundación. Desarrolla programas de educación vial en los colegios, campañas de concienciación, uso de caso, prevención de distracciones al volante (móvil, cansancio...) y estudios sobre siniestralidad, informes y análisis de colectivos vulnerables; ciclistas, motoristas, peatones.

¿Qué papel cumple MAPFRE en la protección de los ciclistas, tanto en materia de seguros como en prevención?

MAPFRE protege a los ciclistas desde una doble vertiente: a través de seguros específicos y mediante acciones de prevención. En el ámbito asegurador, ofrecemos pólizas que cubren accidentes, responsabilidad civil y asistencia, aportando tranquilidad y respaldo tanto en el uso deportivo como en la movilidad diaria. Paralelamente, desde Fundación MAPFRE impulsamos campañas de educación y concienciación sobre aspectos clave como el uso del casco, la visibilidad o el respeto a las normas de tráfico. También realizamos estudios sobre siniestralidad ciclista que permiten identificar riesgos y proponer soluciones. Además, apoyamos iniciativas como el Día de la Bici, que contribuyen a sensibilizar a las familias y a fomentar hábitos de circulación más seguros.

¿Qué cubre un seguro para bicicletas?

BiciMás es un seguro diseñado específicamente para bicicletas y ciclistas, válido para todo tipo de modelos, incluidas las eléctricas. La póliza se puede personalizar en función de las necesidades de cada usuario, incorporando diferentes garantías. Entre las coberturas básicas se incluyen asistencia en viaje, responsabilidad civil, defensa jurídica y servicio de orientación médica. Además, el ciclista puede ampliar la protección con opciones adicionales como robo de la bicicleta, gastos por hospitalización quirúrgica, daños por accidente, cirugía reparadora, invalidez permanente o fallecimiento por accidente. A todo ello se suman servicios complementarios de pago por uso —como estudios biomecánicos de la pedalada o pruebas de fisiología del esfuerzo— a precios más competitivos que los del mercado.

