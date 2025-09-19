«El Día de la Bici es un evento que une a familias y deporte y refleja nuestros valores» Viding Valladolid es una de las firmas patrocinadoras de El Día de la Bici, de El Norte de Castilla

Laura Negro Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:18 Compartir

El deporte, la familia, la sostenibilidad y la solidaridad volverán a llenar las calles de Valladolid este domingo 21 de septiembre, con la celebración del Día de la Bici de El Norte de Castilla. Entre los patrocinadores -El Corte Inglés, Mapfre, Mahle y Aena y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola, Solán de Cabras y Cruz Roja-, también se encuentra Viding, un gran espacio deportivo que abrirá próximamente sus puertas en la ciudad con unas modernísimas instalaciones de más de 18.000 m². Su director, Álvaro Nieto, explica por qué esta fiesta del ciclismo encaja tan bien con la filosofía de la marca. «Para nosotros el Día de la Bici es una oportunidad magnífica de acercarnos al deporte de la ciudad incluso antes de abrir nuestras puertas. Viding es mucho más que un gimnasio. Es un estilo de vida. Creemos en el deporte como motor de salud, de comunidad y de diversión. El Día de la Bici es un evento que une a familias y deporte y refleja nuestros valores», asegura.

La compañía llega con una clara intención de integrarse en la vida de la ciudad. «Venimos a Valladolid a sumar. Viding no es solo un lugar donde entrenar: es un espacio donde las personas se cuidan y se relacionan. En este Día de la Bici compartimos precisamente esa idea: juntos llegamos más lejos», subraya Nieto, quien añade entusiasmado que «además, Valladolid ha sido elegida recientemente 'Ciudad Europea del Deporte 2026' y nos llena de emoción aportar nuestra experiencia deportiva de ahora en adelante».

El ciclismo, recuerda Nieto, es un deporte que puede practicar toda la familia. «Mejora la capacidad cardiovascular, fortalece músculos y articulaciones, y ayuda a controlar el peso. Además, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Y si se practica en familia o con amigos, multiplica el beneficio social y emocional». Por eso, de cara a quienes se enfrentan por primera vez a los 5 o 10 kilómetros de recorrido del Día de la Bici, este experto deportivo recomienda no obsesionarse con el rendimiento. «Lo más importante es disfrutar. Conviene adaptar la intensidad a las posibilidades de cada uno, hidratarse antes, durante y después, y llevar ropa cómoda. No se trata de competir, sino de pasarlo bien».

Desde Viding están convencidos de que eventos como éste sirven para sembrar hábitos saludables en la población. «La experiencia de participar en una actividad lúdica y deportiva en familia deja huella, sobre todo en los niños. Iniciativas como el Día de la Bici son una puerta de entrada al deporte. Por eso queremos ser el lugar donde esos hábitos se consoliden y ayuden a llevar un estilo de vida saludable», afirma.

Con la inminente apertura de Viding Valladolid, la ciudad sumará un nuevo centro deportivo de referencia. «Nuestro objetivo es ofrecer la experiencia más completa cuerpo-mente. Contaremos con instalaciones de vanguardia, salas boutique, piscinas interior y exterior, spa, amplios espacios de entrenamiento y exterior, actividades dirigidas y programas adaptados a todas las edades. No queremos ser solo un gimnasio, sino el facilitador de una vida saludable», explica su director, quien añade que «la bicicleta es un aliado perfecto. Cuida la salud, respeta el medio ambiente y es una alternativa sostenible de transporte. Queremos animar a todos a verla no solo como una actividad deportiva puntual, sino como parte de un estilo de vida saludable».