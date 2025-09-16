En la fiesta de la bici, una empresa como la nuestra, no podía faltar»

Laura Negro Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 21:42 Compartir

El próximo domingo 21 se celebra en Valladolid, el Día de la Bici de El Norte de Castilla, una cita que ya es tradición y que se ha convertido en una auténtica fiesta familiar y deportiva. Entre los patrocinadores del evento está MAHLE SmartBike Systems, una empresa con sede en Palencia y un equipo internacional que desarrolla sistemas de bicicletas eléctricas que hoy se utilizan en todo el mundo. Marco Antonio de la Serna, su jefe de Estrategia y Desarrollo de Negocio de la compañía, explica por qué para ellos esta jornada es especial.

¿Qué significa para MAHLE patrocinar el Día de la Bici?

Para nosotros es una celebración muy cercana. Más de la mitad de nuestra plantilla vive en Valladolid, así que participar en el Día de la Bici es como hacerlo en casa. Al final, hablar de Valladolid es hablar de la ciudad de muchos de nuestros compañeros y familias. Es un día en el que podemos salir con nuestros hijos, con los amigos o con los propios compañeros de la empresa, a disfrutar de lo que más nos gusta, que es montar en bici. Es la fiesta de la bici. Una jornada para celebrar lo que hacemos y compartirlo con la gente y una empresa como la nuestra, no podía faltar.

MAHLE es una multinacional, pero quizá pocos saben que buena parte de su división de bicicletas eléctricas está en Palencia.

Eso es. Nuestro centro de I+D en Palencia lleva ya diez años en marcha. Aquí trabajamos unas 150 personas de 14 nacionalidades distintas, todas dedicadas a diseñar y desarrollar sistemas para bicicletas eléctricas, desde las baterías y los motores hasta las aplicaciones móviles que configuran todo el sistema. En España no hay otra compañía igual en este sector, y en Europa hay muy pocas. Nos sentimos afortunados de poder desarrollar productos punteros desde Castilla y León, y más todavía de ver cómo se disfrutan en todo el mundo.

Las bicis eléctricas han revolucionado el sector. ¿Qué aporta MAHLE a esa transformación?

Cuando empezamos en 2015, veíamos que la bici estaba perdiendo parte de su identidad. Nosotros quisimos recuperar su esencia apostando por sistemas ligeros y eficientes. No se trata de convertir la bici en una moto, sino de dar un empuje para que más gente pueda disfrutarla, niños que hacen rutas largas con sus padres, personas con lesiones o con problemas de rodilla, o aficionados que quieren seguir saliendo sin poner en riesgo su salud. Tres de cada cuatro bicicletas eléctricas de carretera en el mundo llevan un sistema nuestro.

¿Qué tendencias destacarías ahora mismo en el sector?

En España lo que más crece es la bicicleta eléctrica de montaña. Es muy exigente y muchos ciclistas la están adoptando porque les permite alargar rutas y disfrutar más.

En otros países europeos la apuesta es distinta. Allí la bicicleta eléctrica está muy ligada a la movilidad urbana, porque tienen redes de carriles bici muy potentes. Ese es un camino que aquí también tenemos que recorrer. La bici eléctrica no solo reduce emisiones, también ruido, y ocupa mucho menos espacio en la ciudad. Nos ayuda a ser más sostenibles y a imaginar un futuro urbano más habitable.

¿Cree que el Día de la Bici puede servir para acercar la bicicleta eléctrica al gran público?

Sin duda. Todavía falta cultura de bici en general, no solo eléctrica. En Castilla y León tenemos ciudades planas y perfectas para pedalear, pero necesitamos más carriles bici bien conectados y más facilidades. Un día como este es perfecto para que la gente pruebe una bici eléctrica, vea que no es una moto, que hay que pedalear, y que lo que hace es ayudarte a descubrir nuevos retos y disfrutar más. Estoy seguro de que muchos se sorprenderán con la experiencia.