Valladolid desplaza un dispositivo de bomberos para apoyar en la extinción de los incendios en Ponferrada
El operativo enviado está formado por seis efectivos, una autobomba rural pesada y un vehículo todoterreno de apoyo
Valladolid
Lunes, 18 de agosto 2025, 19:45
El Ayuntamiento de Valladolid desplazó un dispositivo de bomberos para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en Ponferrada, según informó a través de un comunicado recogido por Ical. El envío se realiza a petición del Centro de Emergencias 1-1-2.
El operativo enviado está formado por seis efectivos, una autobomba rural pesada y un vehículo todoterreno de apoyo, que se incorporarán al dispositivo de lucha contra el fuego. Su labor se centrará en la defensa y protección de los núcleos de población.
La dotación será relevada periódicamente. El primer relevo está previsto en la madrugada de hoy, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los efectivos desplazados.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valladolid «reafirma su compromiso de cooperación y solidaridad con los municipios de Castilla y León que se están viendo afectados en la actualidad por los incendios o ante cualquier otra emergencia de gran magnitud».
