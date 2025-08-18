El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Bomberos de Valladolid durante una actuación, en imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid desplaza un dispositivo de bomberos para apoyar en la extinción de los incendios en Ponferrada

El operativo enviado está formado por seis efectivos, una autobomba rural pesada y un vehículo todoterreno de apoyo

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:45

El Ayuntamiento de Valladolid desplazó un dispositivo de bomberos para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en Ponferrada, según informó a través de un comunicado recogido por Ical. El envío se realiza a petición del Centro de Emergencias 1-1-2.

El operativo enviado está formado por seis efectivos, una autobomba rural pesada y un vehículo todoterreno de apoyo, que se incorporarán al dispositivo de lucha contra el fuego. Su labor se centrará en la defensa y protección de los núcleos de población.

La dotación será relevada periódicamente. El primer relevo está previsto en la madrugada de hoy, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los efectivos desplazados.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valladolid «reafirma su compromiso de cooperación y solidaridad con los municipios de Castilla y León que se están viendo afectados en la actualidad por los incendios o ante cualquier otra emergencia de gran magnitud».

