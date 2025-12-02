Valladolid despide un otoño cálido y seco y mantiene la pugna con los años más calurosos de la historia

La inestabilidad y el frío que han protagonizado los últimos días de noviembre, y que se prolongará al inicio de diciembre (hasta el viernes), no ... han evitado que el recién concluido otoño -la estación meteorológica abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre- haya sido en su conjunto más cálido de lo normal y que el presente 2025 mantenga la pugna con los años precedentes por ser el más cálido de la historia.

Noviembre, de entrada, fue un mes de contrastes en cuanto a las temperaturas, si bien fue ligeramente más cálido de lo normal, con una temperatura media de 8,7 grados, 0,7 por encima de lo habitual (8) para el periodo de referencia 1991-2020 . Arrancó con registros muy elevados, en los que el mercurio llegó a superar los veinte grados (21 se alcanzaron el día 12 y 20,6 el 5). Y luego, tras el paso de la borrasca Claudia, desde el 18, comenzó un periodo de frío que dejó las primeras heladas registradas en la capital desde el 17 de marzo y la mínima más baja, con -2,9 grados (el día 22), desde un lejano 19 de enero. Los últimos trece días del mes fueron, en este sentido, más fríos de lo habitual, con cuatro días de heladas, e hicieron bajar la temperatura media del mes en su conjunto hasta los citados 8,7, una media, aún así, más alta de lo normal.

Así que noviembre fue más caluroso de lo habitual, al igual que lo fueron octubre (con una temperatura media de 15,8 grados, 2,2 más de lo normal), sobre todo, y también septiembre (con 19,1, 0,6 más). De manera que el último trimestre, léase el otoño meteorológico, finalizó con una temperatura media más alta de lo habitual, que se situó en los 14,5 grados, 1,1, más de la media de referencia (13,4).

El balance hídrico de 2025 se sitúa ya en positivo con 467 litros por metro cuadrados recogidos en la capital

La estación se situó así como la novena más cálida del siglo XXI, muy alejada, eso sí, de los inéditos 15,6 grados que se alcanzaron en el mismo periodo del año 2022, el ejercicio que ostenta aún el récord del más cálido de la historia. Por detrás, en cuando a los doce meses completos, se sitúan, en este orden, 2023 y 2024.

El presente 2025, de momento, mantiene la pugna con esos tres años anteriores por situarse como el más caluroso de la historia en Valladolid. El gélido final de noviembre ha hecho, eso sí, que la temperatura media del conjunto del año descienda ligeramente, aunque alcanzar los 15,2 grados, 1,4 por encima de lo normal (para el periodo de enero a noviembre), lo que sitúa este ejercicio, a falta de lo ocurra en diciembre, como el tercero con la temperatura media más alta registrada jamás en la capital, solo por detrás de 2022 y 2023 (empatados en dicho periodo), que anotaron 15,3 grados, y por delante de 2024, cuando se alcanzaron los 15.

De manera que 2025, en cuanto al calor, mantiene el tipo a una sola décima de los dos años más cálidos de la historia, y por delante del tercero, a expensas de lo que ocurra en diciembre. Las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el próximo trimestre o, lo que es lo mismo, el invierno meteorológico (diciembre, enero y febrero) que ha comenzado este lunes será más cálido de lo habitual, con un sesenta por ciento de probabilidad, frente a un diez por ciento de que sea más frío, en todo el noroeste de la península.

El balance del otoño meteorológico Septiembre La temperatura media fue de 19,1 grados, cuando lo habitual son 18,5. Se registraron 21,2 litros por metro cuadrado (lo normal son 29,4).

Octubre La temperatura media fue de 15,8 grados (13,6 es lo habitual). Se recogieron 23,2 litros por metro cuadrado (lo normal son 62,3).

Noviembre La temperatura media fue de 8,7 grados, cuando lo habitual son 8. Se registraron 64 litros por metro cuadrado (lo normal son 50,3).

Otoño (septiembre, octubre y noviembre) La temperatura media del trimestre fue de 14,5 grados, cuando lo habitual son 13,4. Se registraron 108,4 litros por metro cuadrado (lo normal son 142 para el periodo de referencia 1991-2020).

Diciembre, eso sí, ha arrancado con niebla y frío en Valladolid y se espera que las temperaturas bajas continúen, en principio, hasta el miércoles. A partir del jueves y, sobre todo, desde el fin de semana, coincidiendo con el puente de la Inmaculada, se vaticina una subida más que notable de las temperaturas, que se prolongará a medio plazo (y puede que a largo), que hará ascender el mercurio hasta superar los cinco grados de mínima y rozar, incluso, los quince de máxima. Eso en un mes en el que lo habitual, en el caso de la capital, es que las máximas ronden los 8,7 grados y las mínimas los 1,4 de media.

De manera que todo apunta a que diciembre será más cálido de lo normal. ¿Lo suficiente para elevar a 2025 como el más caluroso de la historia? Pues eso es aún una incógnita. No será, en cualquier caso, sencillo si se tiene en cuenta que dicho mes de 2022 acabó con una temperatura media de 8,3 grados, 3,3 por encima de lo habitual. En el caso de 2023 y 2024, los diciembres fueron más normales, con medias de 4,7 y 5 grados, respectivamente. Si se cumplen las previsiones estacionales de la Aemet todo apunta a que el presente año puede situarse, como mínimo, en la estela del calurosísimo 2022 y por delante de los dos ejercicios anteriores.

Y en cuanto a las precipitaciones, 2025 suma ya un notable superávit hídrico entre enero y noviembre, en los que se han recogido ya 467 litros por metro cuadrado, el 21,5% más de lo habitual para ese periodo (389,8) y más lluvia que la esperada para el año completo. Así, el año, aunque no cayera una sola gota en adelante, concluiría en positivo en cuanto al balance de precipitaciones con esos 467 litros, que son 33,6 de lo habitual para los doce meses completos (433,4).

Las temperaturas de los años más cálidos (de enero a noviembre 2022 y 2023 El periodo de enero a noviembre dejó una temperatura media de 15,3 grados, la más alta registrada jamás en esos once meses. Lo habitual, conforme al periodo de referencia 1991-2020, son 13,4 grados.

2025 La temperatura media se sitúa en 15,2 grados.

2024 15 grados.

Noviembre, en lo que a lluvias se refiere, fue notablemente más húmedo de la habitual y cortó así la sequía que protagonizó la segunda mitad del año, desde julio, con cuatro meses consecutivos muy secos. El mes pasado, sin embargo, sumó 64 litros por metro cuadrado, el 27,5% más de lo habitual (50,2), y amortiguó el balance final del otoño meteorológico, que aún así fue seco en su conjunto, con 108,4 litros recogidos en la capital, 33,6 menos de lo normal, lo que supuso un déficit hídrico del 23,7%, que sitúan a dicha estación como la sexta más seca del presente siglo, según reflejan los datos facilitados por la Aemet.

Los dos meses anteriores a noviembre fueron secos, con un octubre en el que tan solo se recogieron 23,2 litros (lo normal son 62,3) y un septiembre en el que se registraron 21,2 (29,4). Y en julio apenas llovió y agosto se cerró sin una sola gota. El conjunto del año, sin embargo, mantiene el balance positivo en lo que a precipitaciones se refiere gracias a un primer semestre que fue muy húmedo. Los seis primeros meses fueron, en este sentido, más lluviosos de lo normal, encabezados por marzo, con 84,4 litros (lo normal son 32); enero, con 79,2 (44,8); y mayo, con 67,6 (46,4). Así que noviembre, con sus 64 litros, se sitúa como el cuarto mes más lluvioso de 2025.

Las previsiones estacionales de la Aemet, en cuanto a las lluvias, no reflejan una tendencia clara y ofrecen una probabilidad idéntica del 33% para el próximo invierno (diciembre, enero y febrero) pueda ser más seco, normal o más húmedo en Valladolid.

El paso de sucesivos frentes atlánticos, de momento, apuntan a que en este inicio de semana (hasta el jueves) pueden registrarse precipitaciones para comenzar a llenar el pluviómetro de diciembre. Después, durante el puente, la probabilidad de lluvias se reduce al mínimo.