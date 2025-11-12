Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Los cálidos vientos del sur, impulsados por la profunda borrasca, bautizada como Claudia, que avanza hacia la península desde Canarias, han disparado este miércoles las ... temperaturas en Valladolid hasta superar los veinte grados como aperitivo a que sus coletazos alcancen a la provincia a partir de mañana y den paso a tres jornadas consecutivas de fuertes vientos y precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado, de momento, el aviso amarillo ante la posibilidad de que el viento alcance los 70 kilómetros por hora entre las seis de la mañana de este jueves y la medianoche siguiente. Será de madrugada cuando el primer frente asociado a Claudia barra la península de este a oeste y llegue a territorio vallisoletano. Y lo hará con rachas sostenidas de hasta cuarenta kilómetros por hora y picos puntuales de hasta setenta que a buen seguro provocarán, de entrada, el habitual cierre preventivo del Campo Grande.

Los coletazos de Claudia vendrán acompañados de lluvias, que puntualmente pueden ser intensas tanto hoy como mañana y, sobre todo, el sábado. Serán tres jornadas en las que el viento continuará soplando con fuerza y en las que, eso sí, las temperaturas continuarán siendo extremadamente suaves para la época, con el mercurio aún rondando los veinte grados este jueves para después oscilar entre los 15 y los 17, con mínimas también elevadas de entre 8 y 11 grados.

Las previsiones auguran acumulaciones de hasta veinte litros durante las próximas 72 horas al paso de los frentes de la borrasca

Las previsiones de la Aemet apuntan a que el temporal comenzará a remitir a partir del domingo, cuando el viento amainará y las precipitaciones, aunque se espera que continúen tanto ese día como al siguiente, serán débiles.

Y para la próxima semana se augura un cambio del tiempo, con predominio de la estabilidad, pero con la irrupción de una masa de aire frío del norte que provocará una notable caída de las temperaturas, que se situarán en valores más normales con máximas que apenas rondarán los diez grados, es decir, lo normal para mediados de noviembre.

Este miércoles, de momento, el mercurio se ha disparado hasta los 21 grados en la capital, ocho por encima de lo habitual para el mes en curso y el viento ha comenzado a soplar de manera moderada a partir del mediodía para alcanzar un pico a primera hora de la tarde de 37 kilómetros por hora.

La previsión por días

Para el jueves (13 de noviembre) se esperan esas rachas fuertes de viento del sur a lo largo de toda la jornada, con precipitaciones moderadas y una temperatura mínima de 11 grados que dará paso a una máxima de 19.

El viernes (14 de noviembre), el viento del sur continuará soplando con fuerza, con rachas sostenidas de 25 kilómetros por hora, aunque sin avisos activados de momento, y se esperan precipitaciones más persistentes, que puntualmente pueden ser más intensas en forma de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados.

La situación será similar el sábado (15 de noviembre), con el viento, para ese día del suroeste, aún soplando con relativa fuerza -se esperan rachas de 20 kilómetros por hora-. Para esas jornadas se vaticinan lluvias más persistentes y una ligera bajada, solo eso, de las temperaturas, con 8 grados de mínima y 15 de máxima.

Entre los tres días se esperan acumulaciones cercanas a los veinte litros por metro cuadrado. Eso después de que las tormentas con las que comenzó noviembre dejaran 36,6 litros por metro cuadrado, cortaran cuatro meses consecutivos (julio, agosto, septiembre y octubre) de sequía y situarán el balance hídrico anual por encima de lo esperado para todo el año, con 439,6 litros por metro cuadrado recogidos hasta la fecha (1,6 más de lo habitual para el ejercicio completo).

Las últimas reminiscencias del temporal aún podrían dejar precipitaciones débiles el domingo y el lunes, con las temperaturas sin variaciones, y el viento con tendencia a amainar.