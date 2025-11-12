El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres escolares juegan a primera hora de la tarde de este miércoles en los campos de Recoletos recubiertos de una alfombra de hojas caídas. Alberto Mingueza

Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

El cálido viento del sur, que ha disparado el mercurio hasta los 21 grados, pone en aviso amarillo a la provincia este jueves por rachas de hasta 70 setenta kilómetros por hora

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:30

Los cálidos vientos del sur, impulsados por la profunda borrasca, bautizada como Claudia, que avanza hacia la península desde Canarias, han disparado este miércoles las ... temperaturas en Valladolid hasta superar los veinte grados como aperitivo a que sus coletazos alcancen a la provincia a partir de mañana y den paso a tres jornadas consecutivas de fuertes vientos y precipitaciones.

