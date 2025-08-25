Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año

Son dos bloques enteros, uno en la calle Juan García Hortelano y otro en Enrique Cubero, así como la parte baja del edificio en el ... número 1 de Mariano de los Cobos, donde en su momento se fraguó, de la mano del constructor leonés Marcos Fernández, el desarrollo del barrio de Parquesol. Antaño acogieron oficinas, espacios laborales donde cada día acudían decenas de trabajadores. Pero aquel uso ha pasado a la historia. En poco más de un año tres inmuebles de esta zona alta de la ciudad han cambiado o cambiarán empleados por huéspedes o vecinos.

El pasado lunes, el Ayuntamiento daba luz verde a la modificación de uso del número 32 de la calle Enrique Cubero que en su momento acogió en su planta baja oficinas de la compañía Telecyl (ahora Madison). La Junta de Gobierno acaba de autorizar la conversión del que era un inmueble de trabajo en un bloque residencial. Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo, la construcción, situada justo enfrente del polideportivo Lalo García, está habilitada ahora con despachos y un garaje en planta sótano.

Con una superficie construida de 1.430 metros cuadrados, la sociedad Cubero Gestión transformará esta edificación, donde aún hay algo de actividad, en un nuevo espacio residencial. Contará con once viviendas -de planta baja a tercera-, otros once trasteros y 14 plazas de aparcamiento, diez en el sótano y cuatro exteriores. Del total de los pisos, nueve se distribuirán en dos dormitorios, cocina , salón y despacho y dos serán apartamentos. Además, se prevé habilitar un cuarto para bicicletas y otros espacios para instalaciones comunes.

La otra conversión tendrá lugar en las que fueron las oficinas principales del Grupo Parquesol, un inmueble levantado en 1990. En mayo de este mismo año, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el estudio de detalle promovido por Fragole Real Estate, inmobiliaria que gestiona Marcos Fernández Fermoselle, para cambiar el uso de las históricas dependencias de la constructora en el número 1 de calle Mariano de los Cobos, encima del bar Masai, al inicio de la subida al barrio desde Doctor Villacián.

El objetivo de esta gestión urbanística es permitir que en el espacio actual de uso administrativo se puedan distribuir de seis nuevas viviendas del tipo bloque plurifamiliar, «sin que conlleve un incremento de edificabilidad», según consta el propuesta de acuerdo. A este proyecto aún le queda recorrido, ya que todavía tiene que ser aprobado definitivamente tras un periodo de exposición pública en el que no ha recibido alegaciones y más tarde lograr la licencia de obras para habilitar los pisos donde antes hubo despachos. La superficie de esta entreplanta es de unos 700 metros cuadrados.

La tercera conversión es ya un realidad y está a pleno rendimiento. Se trata del alojamiento hotelero que ocupa el edificio de la que fue sede de Madison en el número 43 de la calle Juan García Hortelano antes de que el grueso de la actividad de esta empresa se trasladase al antiguo Parquesol Plaza.

Polotel es el nombre comercial de este establecimiento con 55 estancias de diferentes tipologías repartidas en siete de las ocho plantas sobre rasante de este inmueble de 2.300 metros cuadrados, que forma parte del conjunto residencial El Dorado. La envolvente mantiene el aspecto que tenía. Estas oficinas estaban vacías desde el verano de 2019. Los propietarios del negocio también se han hecho con el local de la planta de calle con el objetivo de habilitar un establecimiento hostelero.

Según confirman fuentes del sector, las oficinas han dejado de ser un producto atractivo en el mercado inmobiliario y son cada vez más los propietarios que optan por su conversión a viviendas siempre que los espacios, muchos de ellos situados en entreplanta, cuenten con la superficie y condiciones de habitabilidad recogidas en el PGOU para lograr la autorización municipal.

Entre los últimos cambios autorizados por el Ayuntamiento destaca el registrado a finales de junio para transformar la que durante años fue una academia de formación y preparación de oposiciones, en el número 9 de la plaza de Tenerías, en un complejo inmobiliario con seis viviendas, dos apartamentos y un área reservada para habilitar 25 trasteros. Se trata de una planta de 1.112 metros cuadrados que en su momento acogió estudiantes de diferentes disciplinas y que cambió este uso por el residencial, algo que ya estaba contemplado en el PGOU.