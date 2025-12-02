Parquesol recupera una calle y suma medidas para evitar conflictos de tráfico por la red de calor

No parece sencillo que se cumpla a lo largo de la presente semana la anunciada reapertura de la calzada de la principal salida de Parquesol ... por el sur, como es la intersección de las calles Ciudad de la Habana con Enrique Cubero, donde continúa el embudo para la circulación y donde los obreros siguen trabajando en las zanjas para introducir las tuberías de la red de calor en los dos carriles cortados de la primera. Pero las obras, al menos, van cumpliendo pequeños hitos después de dos largos años de complicaciones para el tráfico en el barrio. Así, acaba de abrirse a la circulación la calle Juan García Hortelano desde Ciudad de la Habana, que permanecía cerrada desde el 14 de octubre.

Y en el principal punto del barrio afectado por los eternos trabajos de la red de calor, como es el tramo cerrado desde hace una semana de Hernando de Acuña, entre Ciudad de la Habana y Juan de Valladolid, que permanecerá cortado hasta el 27 de marzo, la empresa que ejecuta ahora las obras (Ferrovial) ha realizado nuevas modificaciones de la señalización en el carril reversible habilitado en la calzada del lado de los números impares para mejorar la seguridad vial en el sentido, sobre todo, de evitar encontronazos entre los conductores y atropellos a peatones.

La calzada reabierta (al fondo) de la calle Juan García Hortelano, donde no se han borrado las marcas viales de obra que obligaban a girar por el corte. J. S.

La doble calzada en cuestión, que ahora alberga un carril en cada sentido, se pintó primero con líneas discontinuas y conos. Eso ocurrió el mismo día que habilitó el carril reversible (el 25). Y el jueves por la noche (día 27) la línea amarilla de obra se pintó continua. Después (el día 28) se añadieron reflectantes a dicha línea y se retiraron los conos. Y todo para evitar las salidas de los garajes de las viviendas de los números impares hacia el carril de bajada y para intentar evitar, sin mucho éxito hasta la fecha, las habituales paradas en doble fila que cortan directamente el carril de subida.

Las nuevas medidas intentan de paso evitar atropellos y mejorar la seguridad vial en el tramo en obras de Hernando de Acuña, donde los peatones solo cuentan con pasos de cebra regulados con semáforos en ambos extremos, separados por más de trescientos metros, en los que se ha indicado que pueden venir coches en ambos sentidos por las dos calzadas (la cortada y la reversible). Pero en el resto de cruce con rebajes de la calle, muy utilizados y en los que los vecinos llegan años reclamando que se pinten pasos de cebra, continúan registrándose encontronazos entre peatones y conductores.

A tirar la basura a la mediana

Contenedores en la mediana de Hernando de Acuña y marcas viales de las obras de la red de calor sobre la calzada. J. S.

Las obras, además, han provocado un añadido de riesgo para los vecinos del lado de los números pares (el cortado a la circulación, aunque se permite el acceso a los vados, saliendo en sentido contrario), como es la colocación de todos los contenedores de residuos en la mediana. Así que los residentes deben cruzar sí o sí la calzada para tirar la basura con coches pasando en los dos sentidos en torno a ellos.

A la vuelta de la esquina, en la calle Ciudad de la Habana, acaba de reabrirse al tráfico, al menos, Juan García Hortelano, aunque no se han borrado las marcas viales de obra que obligaban a girar a la derecha desde Amadeo Arias desde por el corte; si bien continúa habilitado un solo carril de salida del barrio en el tramo completo entre Hernando de Acuña y el cruce con Manuel Azaña. Más adelante, entre los cruces con Manuel Azaña y Enrique Cubero, se concentran los trabajos, aún con zanjas abiertas en la calzada cortada (desde el 14 de octubre) del lado del supermercado DIA, para intentar cumplir el compromiso municipal de que la doble calzada se reabriría a lo largo de la presente semana. Y se eliminaría así el embudo formado en este cruce al reducirse la circulación a un solo carril en cada sentido por la calzada contraria.

El plazo de ejecución de los trabajos en dicho tramo de Ciudad de la Habana se fijó inicialmente para el 7 de noviembre, después se amplió al 21 del mismo mes y luego a la presente semana. Mucho más, hasta el 27 de marzo, durará el corte de la calle Enrique Cubero.