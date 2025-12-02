El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Líneas continuas y reflectantes en la calzada del carril reversible habilitado en la calle Hernando de Acuña por las obras de la red de calor. J. Sanz

Valladolid

Parquesol recupera una calle y suma medidas para evitar conflictos de tráfico por la red de calor

Los operarios reabren al tráfico Juan García Hortelano, trabajan aún en la salida sur por Ciudad de la Habana y modifican la señalización en Hernando de Acuña

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:56

Comenta

No parece sencillo que se cumpla a lo largo de la presente semana la anunciada reapertura de la calzada de la principal salida de Parquesol ... por el sur, como es la intersección de las calles Ciudad de la Habana con Enrique Cubero, donde continúa el embudo para la circulación y donde los obreros siguen trabajando en las zanjas para introducir las tuberías de la red de calor en los dos carriles cortados de la primera. Pero las obras, al menos, van cumpliendo pequeños hitos después de dos largos años de complicaciones para el tráfico en el barrio. Así, acaba de abrirse a la circulación la calle Juan García Hortelano desde Ciudad de la Habana, que permanecía cerrada desde el 14 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

