El entorno de San Miguel comienza a reorganizar su tráfico este lunes

Las calles del entorno de la plaza de San Miguel comenzarán este lunes a cambiar su distribución. La reorganización del tráfico afectará a tres vías ... y parte de la propia plaza, que cambiarán el sentido de la circulación en una intervención que mantendrá durante una semana y media, según la previsión del Ayuntamiento de Valladolid, cortadas al tráfico la calle de San Blas y el tramo de carretera en la plaza de San Miguel que discurre frente al hotel. El corte se suma al de Felipe II, donde la circulación permanece clausurada ya desde finales de julio, también por la reordenación de la circulación en la calle.

En líneas generales, los cambios se traducen en la inversión del sentido de circulación. En Felipe II será entre Angustias y San Blas, que pasará a ser el acceso principal a la zona de San Miguel. El cambio también afecta a los puntos de carga y descarga, así como a los autobuses del hotel. También se invertirá el sentido de la circulación en la calle San Blas, entre Felipe II y la plaza de San Miguel para dar continuidad al tráfico que ahora entrará desde Angustias y desde donde se podrá circular hasta el paseo de Isabel la Católica a través de Doctor Cazalla y Encarnación. La plaza pasará a ser de un solo sentido, en dirección hacia las vías Gardoqui o León -que también pasará a ser de salida hacia Angustias-, mientras que antes existía un carril en cada sentido.

Además de la propia actuación para reorganizar el tráfico en estas calles, la actuación también contempla la ampliación del espacio peatonal del entorno del colegio de Santa Teresa de Jesús, dentro de otras actuaciones para la mejora de los entornos escolares, como las que también se están llevando a cabo en Parquesol o con la peatonalización de la plaza de San Juan. En concreto, se sustituirán los pavimentos y se adaptarán los bordillos y los pasos de peatones, incorporando asimismo nuevo arbolado y mobiliario urbano. Frente a las puertas del centro educativo se instalarán bancos y vallado con el fin de «configurar un entorno más amable», apuntan desde el Consistorio.

El corte de las calles de San Miguel coincidirá en el tiempo con otro cercano, en La Bajada de la Libertad, que se desarrollará hasta el 28 de octubre y que suprime un carril para los vehículos que bajan desde Fuente Dorada. La calle Leopoldo Cano también está cerrada al tráfico -por la reorganización del tráfico en Felipe II-, con el único acceso permitido para aquellos conductores que quieran acceder a un vado autorizado.

La intervención coincidirá con el corte de un carril en La Bajada de la Libertad y el cierre de Leopoldo Cano

La nueva configuración del tráfico también plantea en la esquina del centro hospitalario la instalación de alcorques para nueve árboles ornamentales más un parterre de diez metros cuadrados para arbustos y un árbol de gran porte en la esquina entre San Blas y Felipe II. En esta última vía permanecen las reservas para ambulancias y vehículos de la Policía Nacional, con la implementación de nuevas plazas de estacionamiento en el lado opuesto, que vienen a contrarrestar los siete espacios de aparcamiento menos que quedarán tras la intervención.

Desde el Ayuntamiento también apuntan a que la reordenación de los sentidos en las manzanas afectadas posibilita el tránsito pesado y el acceso de autobuses sin interferir en las zonas peatonales. «Es una prioridad para el equipo de Gobierno, porque contribuye a generar un entorno escolar más seguro, amable y accesible en una zona muy sensible. La reordenación del tráfico y la mejora del espacio peatonal beneficiarán al entorno educativo y también optimizarán la circulación en esta área de la ciudad, especialmente para los vehículos de emergencia, transporte público y servicios», expresó el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

La intervención se efectúa dentro del Lote 1 del contrato de Conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid, tendrá un coste estimado de 52.000 euros y una duración aproximada de cinco semanas, cuando se señalizarán todos los cambios de circulación, según informó el Ayuntamiento a finales de julio. El plan de seguridad en los centros escolares, financiado con 1,2 millones de euros, se concreta también con actuaciones en el colegio Miguel Delibes y la Escuela Infantil EI Principito (ambos en La Victoria-Puente Jardón), el Tierno Galván (Parquesol), el Instituto La Merced (cerca de plaza de Santa Cruz), el María Teresa Íñigo de Toro (Huerta del Rey) y el Narciso Alonso Cortés (Pajarillos).