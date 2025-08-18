El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un vehículo circula por la acera de la plaza de San Miguel, que pasará a ser de dirección única hacia la calle León. Rodrigo Jiménez
Valladolid

El entorno de San Miguel comienza a reorganizar su tráfico este lunes

La intervención cambiará el sentido de circulación en cuatro puntos y aumentará las zonas peatonales

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:14

Las calles del entorno de la plaza de San Miguel comenzarán este lunes a cambiar su distribución. La reorganización del tráfico afectará a tres vías ... y parte de la propia plaza, que cambiarán el sentido de la circulación en una intervención que mantendrá durante una semana y media, según la previsión del Ayuntamiento de Valladolid, cortadas al tráfico la calle de San Blas y el tramo de carretera en la plaza de San Miguel que discurre frente al hotel. El corte se suma al de Felipe II, donde la circulación permanece clausurada ya desde finales de julio, también por la reordenación de la circulación en la calle.

