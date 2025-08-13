El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
La Plataforma denuncia las obras junto al Esgueva. El Norte

La Plataforma por el Soterramiento carga contra el «atentado» de las obras sobre el Esgueva en Valladolid

Denuncia el «silencio» de organizaciones ecologistas y de partidos progresistas de la ciudad

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:53

Los miembros de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid criticaron hoy las obras que se están realizando sobre el Esgueva para la instalación de una tercera vía en sentido norte y denunciaron que constituyen un «grave atentado medioambiental, ecológico y sobre el patrimonio de la ciudad».

Además, aseguraron, en un comunicado recogido por Ical, que «tienen graves consecuencias sobre la vida de las personas, especialmente las que viven al otro lado de las vías del tren, ampliando las distancias que dividen a los barrios y alargando algunos túneles incrementando su inseguridad».

Estas obras, incidieron, son consecuencia de la integración en superficie y de la decisión del ministerio de seguir con la construcción de túneles que «apenas mejoran la integración y la accesibilidad y perpetúan la inseguridad en unos túneles con largas rampas y escaleras infinitas».

Aunque la `base de hormigón sobre el río Esgueva se vaya a eliminar cuando se instale la plataforma que modificará y ocultará el puente actual, «el daño ecológico será irreparable», sentenciaron. «Es curioso que no se pueda hacer un soterramiento bajo el Esgueva pero luego se ponga una gran plataforma de hormigón canalizando el agua en unos pocos tubos», aseveraron.

Por último, trasladaron su sorpresa por el «silencio» de organizaciones ecologistas y de partidos progresistas de la ciudad que «defienden el soterramiento en otros municipios, no hayan levantado su voz frente a este atentado ecológico y medioambiental que pone en evidencia que los beneficios del soterramiento son mucho mayores que la mal llamada integración».

