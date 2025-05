Temporada de piscinas en Valladolid: apertura, horarios y precios

Sofía Fernández Valladolid Lunes, 26 de mayo 2025, 19:30 Comenta Compartir

Llega el calor y con él aumentan las ganas de darse un buen chapuzón para paliar las altas temperaturas que nos acompañarán en las próximas semanas en Valladolid. Aquí, el Ayuntamiento acaba de anunciar la apertura de la temporada estival para este 2025 con la apertura de las piscinas municipales de verano desde el próximo 13 de junio y hasta el 1 de septiembre.

El cartel de 'abierto' se colgará este 2025 un día antes que en la temporada pasada en las instalaciones de Juan de Austria, Canterac, Rondilla y Puente Duero, a la espera de lo que ocurra con la, aún en obras, de Girón. Y lo hará, además, con unas tarifas idénticas a las de 2024 y a las de 2023, año en el que se aplicó una subida después de siete anteriores sin cambios.

Este año ni precio ni horarios han cambiado, ya que los usuarios pueden disfrutar de las instalaciones acuáticas de lunes a domingo y desde las doce del mediodía hasta las ocho y media de la tarde, tal y como exponen desde la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid (FMD).

Entradas y abonos

Para acceder a las instalaciones en el caso de los abonos, los usuarios deben pagar 20 euros (excepto personas demandantes de empleo en el SEPE o afectados por un ERTE o ERE) y, a partir de ese importe sumar la modalidad que más se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, el precio en el caso de empadronados mayores de 18 años es de 25 euros (56 para no empadronados) y para menores de 18 y pensionistas y jubilados de 16,50 euros (39,50 para no empadronados). Aunque existe la posibilidad de sacar el bono familiar, en el que al titular se le suman 9 euros (21 para no empadronados) por cada miembro de la unidad familiar -a partir del quinto miembro es gratuito-.

Si solo se desea acceder de forma ocasional, las piscinas de Valladolid cuentan con varias opciones, ya que el precio de entrada simple en adultos es de 4,50 euros y de 2,60 para niños (con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años). Estos precios se pueden ver ligeramente rebajados si se adquiere la modalidad de tarjeta de bono por un precio en el caso de adultos de 4,10 euros y de niños 2,40 euros que se deben recargar de cinco en cinco baños.

La Fundación Municipal de Deportes informa de que entradas y bonos se compran en las taquillas de cada piscina y para inscribirse como abonado, cuyo plazo comienza este martes, 27 de mayo, será en el Módulo de Atención al Público del Polideportivo Huerta del Rey (calle Joaquín Velasco Martín, 9) de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Desde la FMD recuerdan que los niños menores de 4 años tienen el acceso gratuito garantizado a todas las piscinas.

Los precios y horarios también serán los mismos para la quinta piscina municipal de verano, la de Riosol, ubicada en el barrio Girón y cuyas instalaciones permanecen en obras. Pese a los esfuerzos de rematar los trabajos en estas instalaciones municipales, el Ayuntamiento no garantiza que la fecha de apertura coincida con el resto, prevista de forma oficial para el 13 de junio, aunque anuncia que intentará que así o abrirla lo más cerca posiblde de ese día.