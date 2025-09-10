Los taxistas de Valladolid ante la Vuelta: «Haremos lo que podamos porque va a ser un lío»

«No va a ser fácil, pero haremos lo que podamos para que nuestros clientes se enfaden lo menos posible, aunque sabemos que va a ... ser un lío», suspira Óscar Ordóñez, presidente de Radiotaxi, en vísperas de la celebración de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que cortará este jueves media ciudad -incluso con un cambio de recorrido a última hora de este miércoles que rebaja el circuito a menos de la mitad de su longitud- y que afectará de lleno a un servicio esencial para la movilidad, y más en plenas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, como es de los taxis.

¿Cómo lo harán ante el batiburrillo de cortes de calles? Pues «con paciencia», anticipa su portavoz antes de recordar que «las restricciones al tráfico nos obligarán en muchos casos a dejar a nuestros clientes en puntos más alejados, aunque siempre lo más cercanos a su destino que permitan las circunstancias, y a buen seguro nos tocará dar más de un rodeo».

«Intentaremos dejar a nuestros clientes lo más cerca de su destino posible en función de las circunstancias»

La Policía Municipal, en este sentido, anuncia que a los taxis «se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar siempre que el desarrollo de la etapa lo permita». Tendrá así ciertas ventajas en relación a los conductores de los vehículos particulares. Pero aún así, reconoce Ordóñez, «va a ser complicado».

Radiotaxi, en cualquier caso, prevé ofrecer «un servicio normal en cuanto al número de coches, que puede oscilar entre los 140 y los 150, aunque es previsible que se produzcan algunas bajas, pero la centralita, en cualquier caso, estará siempre operativa y se realizarán los servicios que se solicitan».

La escena, con vías transversales de la capital cortadas -véase el caso de los paseos de Zorrilla y de Isabel la Católica- y barrios aislados casi aislados -Parquesol, Huerta del Rey o Covaresa-, ya la vivieron hace dos años. «Sabemos que va a ser difícil trabajar durante los cortes, pero entonces sobrevivimos y ahora lo haremos también», reitera el taxista antes de incidir en que «haremos lo que podamos para nuestros clientes se enfaden lo menos posible si hay atascos y hay retenciones». Y más en una jornada de fiestas como la de este jueves, en la que se aplican tarifas más caras, durante toda la semana durante la tarde.

«Ese día, al igual que durante todas las ferias, se aplica la tarifa 2, es decir, la misma que los fines de semana o las noches, desde las tres de la tarde y los clientes deben ser conscientes de que las carreras son más caras», explica el presidente de Radiotaxi. Así, y durante todos los días de las fiestas, los taxímetros aplican la tarifa 2 en horario de 15:00 a 7:00 horas, que implica que la bajada de bandera pasa de los 1,95 a los 2,70 euros y el kilómetro pasa de 1,16 a 1,5 euros. Los servicios mínimos, además, suben de 4,05 a 5,05 euros y el tiempo de espera sube de 21 euros la hora (0,35 el minuto) a 29 (0,48).

El problema, reconoce el representante del sector, es que «hay mucha incertidumbre en cuanto a los lugares de paso hasta el mismo día de la carrera y por eso pedimos paciencia, la misma que vamos a tener los profesionales, a nuestros clientes para este jueves».

Muchos usuarios habituales llevan días preguntando a los chóferes por lo harán ese día. «Nos preguntan que cómo van a llegar o si vamos a estar disponibles y la respuesta es sí, ofreceremos el mismo servicio de cualquier día y haremos lo que podamos para acercarles lo más posible a sus destinos».

«El 99% de los taxistas somos gente tranquila que estamos acostumbrados a cortes de todo tipo y sacaremos la jornada adelante», concluye Óscar Ordóñez.

Desvíos de Auvasa desde las 9:30 horas

Por otra parte, el principal servicio de transporte público de la ciudad, como es Auvasa, también se verá afectado de manera notable por los cortes causados por la etapa de la Vuelta. La empresa municipal avisa a sus usuarios de que consulten las paradas y recorridos afectados con antelación y recuerda que se verán afectados, sobre todo, al margen del centro en torno a las líneas de salida (San Pablo) y meta (Zorrilla), los barrios del oeste de la ciudad (Huerta del Rey, Girón y Parquesol) y los del sur (Covaresa, Parque Alameda y La Rubia).

Los desvíos generales de todas las líneas se llevarán a cabo a partir de las 9:30 horas del jueves y se prolongarán hasta la apertura progresiva de las calles cortadas a partir de las 17:30 horas. Puede consultarse toda la información a través de la web Auvasa.es.