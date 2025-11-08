El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco y Óscar Puente, en marzo de 2022, cuando el socialista era alcalde de Valladolid. Rodrigo Jiménez
El Escaño 82

El PP enfila al ministro Puente con el pulso por la bonificación de peajes en Castilla y León

Mañueco plantea subvencionar parte del coste de las autopistas a usuarios habituales empadronados en Castilla y León y el ministerio se apresura a advertir que es discriminatorio

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El ministro Puente es palanca en la que se apoya el PP de Mañueco para desgastar a Carlos Martínez, candidato socialista a gobernar Castilla y León ... y arreciará esa estrategia ante las elecciones autonómicas de marzo. Hace nada fueron los trenes de alta velocidad que dejaban de parar en Sanabria, Medina y Segovia, crisis en la que el alcalde de Soria planteó un pulso al ministro para que rectificara sin éxito ninguno. Y ahora son los peajes, un ámbito en el que ni PP ni PSOE están libres de pecado para arrear pedradas con desahogo.

