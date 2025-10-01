Carlos Martínez: «Toca ser valientes y poner fin a 38 años de poder malentendido del PP» El ya candidato a la Presidencia de la Junta seguirá como alcalde de Soria y hará una campaña de «buen rollo» y un programa comarcalizado

El Norte Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:48 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pone «rumbo a un nuevo futuro» y pide «una oportunidad» a la ciudadanía para lograr el cambio político que a su juicio «tanto necesita» una tierra gobernada durante casi cuatro décadas por la derecha. «Nos convocamos para ser protagonistas, para elegir el futuro que queremos», dijo el soriano, que insistió en que quiere ser el primer presidente que gobierne como el alcalde de toda la comunidad.

«Hoy comienza un nuevo día para el Partido Socialista de Castilla y León. Quiero, queremos que comience un nuevo día para la sociedad de Castilla y de León», afirmó Carlos Martínez que eligió este miércoles la sede socialista de Soria para presentar su candidatura en un acto político en el que estuvo arropado por la cúpula del partido en la comunidad.

Asimismo, reiteró que mantendrá la Alcaldía de Soria hasta que tenga que asumir «el acta como presidente de la Junta», si bien es incompatible ser edil de un municipio de más de 20.000 habitantes y procurador de las Cortes, pues encabezará como candidato a la Junta la lista de su provincia, que elige cinco parlamentarios autonómicos.

Promete sacar a Castilla y León del «ostracismo, de la desidia, del diván perpetuo, del olvido, del pesimismo, la inercia y el aburrimiento»

El candidato socialista eligió para su presentación como candidato este 1 de octubre, coincidiendo con el 94 aniversario de la aprobación del sufragio femenino durante la Segunda República. Ahora, en 2025, argumentó que los castellanos y leoneses están también llamados a abrir «un nuevo tiempo de futuro y esperanza» en la comunidad en las próximas elecciones, que se celebrarán como máximo el 15 de marzo de 2026.

Carlos Martínez, único aspirante en las primarias, insistió ya como candidato que ha llegado el momento de «trabajar con fuerza en la oportunidad que se les presenta», por lo que indicó toca «ser valientes y atreverse al cambio para poner fin a 38 años de poder malentendido» del PP que, señaló, ha dejado un balance de «desidia, apatía y una Castilla y León en blanco y negro», lo que, añadió, representa el «pasado» del actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

De esta forma, según informa Ical, hizo una invitación a construir de forma colectiva, «juntos», con cada provincia y de la mano ciudadanía, un «proyecto autónomo» que sea capaz de «escuchar y mirar a los ojos» a la gente, así como que crea y reconozca las «oportunidades y diferencias» de Castilla y León. Para ello, abogó por un desarrollo «equilibrado» y por hacer que se escuche «la voz de la comunidad en España y en Europa», porque ahora, lamentó, sólo se habla de ella por los casos de corrupción o la «negligente» gestión de los incendios.

Dar la cara

Por tanto, Martínez y su equipo se comprometieron a poner la Junta «al servicio de la gente» porque a su juicio la «tragedia de los incendios» demostró los efectos de tener un gobierno «al servicio de unos pocos y no al servicio de la ciudadanía». También prometió sacar a Castilla y León del «ostracismo, de la desidia, del diván perpetuo, del olvido, del pesimismo, la inercia y el aburrimiento».

El candidato socialista avanzó una campaña electoral «en positivo y de buen rollo», porque tienen que ser «contundentes», pero no estar «cabreados» de forma permanente. Su objetivo, dijo, es hacer «propuestas para no caer en el todos iguales».

Indicó que su proyecto parte del trabajo hecho esta legislatura en las Cortes, pero apostó por incorporar un contenido «tangible», que sea reconocido en cada territorio y marca. De hecho, indicó que huirán del «promover e impulsar» para conjugar el «hacer» sobre «compromisos ciertos» y «concretos», ligados al presupuesto de la comunidad y la «reivindicación» en España y Europa.