Las soluciones al reto de adivinar 30 pueblos de Valladolid en inglés 'Thin Legs' era Canillas, un precioso pueblo del Valle del Esgueva. Aquí están las correspondencias entre los nombres traducidos y las denominaciones reales de los municipios de la provincia

Algunos resultaban más fáciles y literales, y otros encerraban algún juego de palabras o interpretación aproximada que habrá costado más resolver. El reto que propusimos para adivinar el nombre de 30 pueblos de Valladolid traducidos al inglés ha durado 24 horas antes de que publiquemos las soluciones a los acertijos. Aquí van las correspondencias con los nombres reales de los municipios vallisoletanos. Esperemos que todo el mundo se lo haya tomado con humor porque solo se trataba de un juego para poner a prueba el conocimiento del inglés y el nombre de los pueblos de la provincia. La etimología de los municipios puede ser muy diferente.

1-Saltwater (Aguasal)

2-Loyal Rock (Peñafiel)

3-Brook of Assigment (Arroyo de la Encomienda)

4-Saint, come now! (Santovenia)

5-Ah, Nes is here! (Ataquines)

6-Thor of smokes (Tordehumos)

7-Come to Farces (Benafarces)

8-Tower or Who Knows Where (Torrelobatón)

9-See 0 (Bercero)

10-Wheel (Rueda)

11-Stupid girl, tell her of Field ['laísmo' included] (Bobadilla del Campo)

12-Tremendous Head (Cabezón)

13-Camps But... (Campaspero)

14-Rounded Field (Camporredondo)

15-Thin Legs (Canillas de Esgueva)

16-Bearded Town (Villabarba)

17-Take excrements from the Mountain (Cogeces del Monte)

18-Cloud Town (Villanubla)

19-George Michael goes with Andrew Ridgeley (Wamba)

20-Chickens (Pollos)

21-Breaks (Roturas)

22-Old Loin (Lomoviejo)

23-Yes, one-handed women (Simancas)

24-Thor of chairs (Tordesillas)

25-Sun Fountain (Fuente El Sol)

26-The Dry (La Seca)

27-Lake (Laguna de Duero)

28-Bigger Ga (Mayorga)

29-Wet Wet Wet (Mojados)

30-Bigger Mount of Little Dick (Montemayor de Pililla)