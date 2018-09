Treinta nombres de pueblos de Valladolid en inglés: ¿puedes adivinarlos? ¿De qué pueblo se trata? Pista: está en el Valle del Esgueva / El Norte Te proponemos un pasatiempo para que pongas a prueba los conocimientos de la lengua de Shakespeare y de diferentes municipios de la provincia EL NORTE Valladolid Miércoles, 19 septiembre 2018, 21:25

Pongamos a prueba nuestros conocimientos de inglés y de los pueblos de Valladolid con este pasatiempo. Inspirados en varios tuiteros que traducen a la lengua de Shakespeare los municipios de diferentes provincias españolas, hemos elaborado una lista de pueblos vallisoletanos con traducciones, más o menos interpretativas, al inglés. Es solo un juego fonético aproximado, así que confiamos en que nadie se sienta agraviado: ya sabemos que la etimología de los nombres de los municipios puede ser muy diferente. Próximamente publicaremos las soluciones, por si alguno se te ha escapado. Puedes empezar aquí 👇

1-Saltwater

2-Loyal Rock

3-Brook of Assigment

4-Saint, come now!

5-Ah, Nes is here!

6-Thor of smokes

7-Come to Farces

8-Tower or Who Knows Where

9-See 0

10-Wheel

11-Stupid girl, tell her of Field ['laísmo' included]

12-Tremendous Head

13-Camps But...

14-Rounded Field

15-Thin Legs

16-Bearded Town

17-Take excrements from the Mountain

18-Cloud Town

19-George Michael goes with Andrew Ridgeley

20-Chickens

21-Breaks

22-Old Loin

23-Yes, one-handed women

24-Thor of chairs

25-Sun Fountain

26-The Dry

27-Lake

28-Bigger Ga

29-Wet Wet Wet

30-Bigger Mount of Little Dick