«Siro se quedará con la planta de Medina si no encuentra comprador», según la alcaldesa

Incertidumbre. Este es el estado de ánimo de las 200 familias que dependen de la planta que Siro tiene en Medina del Campo desde que el pasado jueves por la tarde conocieran la noticia que el grupo y la multinacional Cerealto se fusionarán y, dentro de la estrategia comercial, buscan compradores para las plantas que tienen instaladas en la comunidad. Ante esta noticia, que ha caído como un jarro de agua fría en la localidad vallisoletana y en toda su comarca –un porcentaje de los trabajadores residen en el alfoz medinense– el Ayuntamiento de la villa, que se ha puesto en comunicación con la dirección de Siro, quiere tranquilizar los ánimos y asegura, en voz de su alcaldesa, Teresa López, que la dirección del grupo les ha garantizado que «los puestos de trabajo no corren riesgo» y que en el caso de no encontrar un comprador «Siro se quedaría con la planta. Ni los empleos ni la producción peligran, y esta operación, según me confirmó la dirección de Siro, corresponde a una decisión empresarial, ya que quieren vender las líneas de producción de pan y bollería».

Nerviosismo e inquietud

El nerviosismo y la inquietud se han instalado en la plantilla, que conoció la noticia de la fusión y de la venta de las plantas de Castilla y León «in extremis», como aseguró el secretario del comité de empresa de la fábrica medinense, José Antonio Vaquero. «Estamos intranquilos porque no nos esperábamos para nada la noticia, ya que la fábrica es rentable y el pasado año tuvimos beneficios, por lo que nos sentimos confusos con toda esta situación».

Por el momento se desconoce el nombre de los posibles compradores, según confiesan desde el comité de empresa de Medina del Campo, que detalla que el 40% de la producción se vende a Mercadona en su línea de bollería del Hacendado. Asimismo, explican que por ahora no se han marcado ningún calendario de reuniones , «porque estamos asimilando la noticia, que nos pilló por sorpresa, y no tenemos más información que la que facilitó la dirección del grupo a través del comunicado de prensa que emitieron».

Por su parte, el presidente del Comité de Intercentros, Aurelio Gutiérrez, confía en que las promesas de la dirección se mantengan. «La dirección nos aseguró que los puestos de trabajo se mantendrán y que las condiciones de los empleados seguirán siendo las mismas con el nuevo comprador, por lo que estamos tranquilos en este sentido».

El presidente de Siro, Juan Manuel González Serna, aclaró que la fusión del Grupo con Cerealto no supondrá la venta de fábricas sino de negocios que «facturan y ganan», con cuotas de mercado del 35% del pan de molde y de otro tanto de la bollería de España y ha enviado un mensaje para que sus trabajadores estén «cien por cien» tranquilos.

González Serna, en el marco de la presentación de los resultados del Plan de Crecimiento Innovador de las empresas de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, se refirió así a la fusión de Siro y Cerealto en un grupo denominado Cerealto Siro Foods, que seguirá de interproveedor de Mercadona y se centrará en galletas, cereales y pasta, para lo que venderá el área de bollería y pan.

Cambio de propiedad

En esta línea, insistió en que se «cambia la propiedad» de los negocios, pero «lleva personas y herramientas», que en el caso de estas últimas son las fábricas, que «es lo menos importante», porque «lo que de verdad define a un negocio son las personas que lo forman» y a ellas ha dirigido un mensaje de tranquilidad «cien por cien».

González Serna, quien señaló que «tiempo hay» de hablar de estas operaciones, explicó que lo que han hecho ha sido «anunciar lo que se va a hacer, pero no que ya se haya hecho. El acuerdo supone la integración en un mismo grupo alimentario multinacional dedicado a la fabricación de marcas para terceros con unos datos consolidados estimados al cierre de este año superiores a 600 millones de facturación y una producción superior a 400.000 toneladas.