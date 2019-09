Las secuelas del agua en Valladolid: cierre de locales, reservas anuladas y género dañado Parte del techo de la planta baja de las Cortes cedió tras las filtraciones de agua. / Rodrigo Jiménez Platerías, Mantería y Paseo de Zorrilla se llevaron la peor parte de una tormenta con la que Valladolid contuvo el aliento L. S. Miércoles, 18 septiembre 2019, 21:32

Madrugó el comercio más de lo habitual para levantar ayer la persiana en la calle Mantería. A priori no era una de las vías más afectadas por la tromba de agua con la que Valladolid contuvo el aliento durante apenas veinte minutos. Pero en el subsuelo de esta trama comercial, en concreto en uno de sus laterales, los destrozos del agua hablaban por sí mismos. Aquí hay comercios que no abrirán al público hasta la próxima semana y que han perdido gran parte del género que tenían para la campaña de otoño–invierno. «Porque el trabajo que tenemos aquí de limpieza y de hacer inventario no nos lo quita nadie en ocho o nueve días», calculaba José Manuel Blanco, de Ópticas Alcañiz, mientras fotografiaba los daños que la tromba de agua dejó en el sótano de este comercio, el que se dedica a la venta de aparatos electrónicos.

Pared con pared se encuentra Santa Cruz, tienda de moda que hoy peritará con el Consorcio de Seguros los daños ocasionados en el sótano, donde albergaba gran parte de las prendas de la próxima temporada. «Estuvimos hasta las cuatro de la mañana achicando agua y hemos vuelto a las ocho y media», resumía el gerente, Ángel Díez, fregona en mano para limpiar la suciedad.

La calle Mantería, Platerías, Bajada de la Libertad y el Paseo de Zorrilla son, según atestiguaron desde Avadeco y Fecosva, las zonas que se llevaron la peor parte de una tormenta que afectó a toda la ciudad. «Confiamos en que agilicen cuanto antes la tramitación y que el Consorcio actúe cuanto antes», pedía la secretaria de Avadeco, María Balsa.

En la zona de la Plaza Mayor, Esgueva, Santa Cruz y Platerías se registraron los principales daños en bares y restaurantes, según confirmaron desde la Asociación de Hosteleros, cuya sede también se vio inundada. Hay restaurantes, como el Suite 22, en Fray Luis de León, que tuvo que anular todas las reservas previstas para el martes y el resto de la semana y confía en poder recuperar la normalidad de cara al fin de semana. «Estamos a disposición de todo aquel establecimiento que lo necesite», precisa la presidenta de los hosteleros, María José Hernández.

Aunque al final de la jornada funcionaron con normalidad sí se vieron afectados también centros deportivos como el Lalo García, de cuya fachada se desprendieron unas piezas metálicas, así como los centros de mayores zona Sur, La Victoria y zona Este, con inundaciones y daños en la cubierta. Además, los colegios Marina Escobar, Gonzalo de Córdoba, Cardenal Mendoza y los institutos Emilio Ferrari y La Merced sufrieron las consecuencias de la tormenta con daños en los inmuebles aunque pudieron impartir las clases.

Cede el techo en las Cortes

Más afectada resultó la Escuela Infantil Municipal Campanilla, en Parquesol, que al abrir sus puertas se encontró con «cuatro dedos de agua». Solo tres de sus siete aulas se libraron de los efectos de la tormenta, lo que obligó a acoger solamente a los niños a los que sus padres no podían recoger.

Peor suerte corrió también el edificio de Las Cortes, donde cedió el falso techo de uno de los pasillos laterales de la planta baja tras las filtraciones de agua, lo que dejó al descubierto el 'esqueleto' del edificio con los tubos del aire y el cableado eléctrico.