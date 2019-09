José Manuel Blanco, de Ópticas Alcañiz: «Tendremos que cerrar al menos ocho días» Un trabajador del establecimiento, con el agua casi por las rodillas. / El Norte Es lo que su propietario calcula que tardarán en limpiar el local, eliminar el olor de las arquetas y peritar los daños EL NORTE Valladolid Miércoles, 18 septiembre 2019, 21:36

La venta de aparatos y sistemas eléctronicos que Ópticas Alcañiz mantiene en el sótano de la calle Mantería estará cerrado al menos ocho días, que es lo que su propietario calcula que tardarán en limpiar el local, eliminar el olor de las arquetas y peritar los daños. «Es la tercera en intensidad de las que hemos sufrido en los últimos años», admite su propietario. ¿El motivo? «El colector no absorbe el agua y lo revoca, revienta dentro. Son varios centímetros los que alcanzó en la noche del martes, con varios daños en televisores, aparatos electrónicos y muebles de las oficinas. «Revientan las arquetas y esto no hay quién lo pare. De hecho, el propio seguro me llamó esa noche porque ya sabían que esto pasaría».