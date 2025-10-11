Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos

Los restos del mastodonde recuperados a principios del pasado mes de abril de una de las laderas del parque forestal de Las Contiendas siguen, seis meses después de su extracción ... , a la espera de que la Junta de Castilla y León contrate un estudio para su análisis paleontológico y posterior restauración. Custodiados desde entonces en los almacenes del Museo de Valladolid, los colmillos y parte del cráneo de este animal, ancestro del mamut y del elefante, suponen un hallazgo excepcional al tratarse de una especie que habitaba en la tierra cuando no había aún presencia humana. Su antigüedad: entre los doce y los dieciséis millones de años, según arrojaron las primeras estimaciones de los expertos.

Por el momento, no se ha registrado ningún avance en el proceso a pesar de que el propio Ejecutivo regional calificó este descubrimiento como «de gran interés científico y divulgativo», ya que es una especie que vivió en la época terciaria (Mioceno Inferior y Medio). El pasado mes de mayo, la Consejería de Cultura traspasaba la gestión de estos extraordinarios vestigios al departamento de Medio Ambiente, que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones. La ley establece que si se trata de restos paleontológicos sin evidencia de presencia del hombre la competencia tiene que ser asumida por esta consejería.

Desde la Dirección General de Patrimonio Natural, encargada desde mayo de este tema, confirmaban este pasado jueves que ese análisis «exhaustivo», anunciado por Cultura hace medio año -área que financió la excavación-, aún está pendiente. «Los restos están guardados y conservados en el museo y la intención es restaurarlos; si es posible y compatible con su conservación, se expondrán», apuntan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente sin concretar, de momento, ningún plazo.

Extracción y parte de los restos del mastodonte. Carlos Espeso/ Junta

Cuando fueron desenterrados por parte de un equipo de arqueólogos y conservadores ya se registraron algunas pérdidas de material, aunque todas las piezas fueron recuperadas y trasladadas junto con los elementos más grandes para su posterior reconstrucción. Su estado es delicado. De momento, todo el material descansa en el Palacio de Fabio Nelli, convenientemente protegido hasta que se comience a elaborarse ese informe que, en principio, debería llevarse a cabo por parte de paleontólogos.

La directora del Museo de Valladolid, Alicia Villar, explica que los colmillos y la quijada del ejemplar están guardados en el almacén del taller de restauración de estas instalaciones. «Se encuentran depositados en unas cajas junto a la tierra de la que se extrajeron para evitar variaciones de temperatura y humedad, además de estar fuera de cualquier foco de luz», según concreta.

Tampoco está planeado, a medio plazo, ampliar la excavación, unos trabajos que permitirían continuar con una investigación inédita en la ciudad. «En principio, no está previsto a la espera de tener más datos, se ha identificado y protegido el lugar del hallazgo y mientras no se encuentre un mejor destino quedarán enterrados», añaden las mismas fuentes de Medio Ambiente.

Álvaro Arranz, arqueólogo y responsable del equipo que llevó a cabo la cata y extracción, considera que es muy factible que en el entorno donde fueron encontrados de forma fortuita las defensas y parte de la mandíbula inferior haya más piezas fosilizadas. «Por la disposición, con la cabeza mirando hacia la ciudad, es prácticamente seguro que aparezcan más restos, principalmente de las partes más grandes del animal, como las costillas o huesos de sus patas», apunta. Pone como ejemplo el hallazgo de otro ejemplar de esta especie en 1989 en Villavieja del Cerro (Tordesillas) donde junto al gran cráneo con una de las dos defensas se recuperaron cuatro costillas, nueve vértebras y varios molares.

Fue el 29 de octubre de 2023 cuando Javier Rueda, un paseante habitual del cerro, se percató de que un elemento con forma de colmillo asomaba en la ladera. Su amigo Marcos Benito, bombero de profesión, se encargó de descubrir parte de la pieza para poder fotografiarla. Un día después, dieron el aviso al Servicio Territorial de Cultura aportando unas fotos. La zona se acotó por precaución y para evitar posibles expolios, pero no fue hasta abril de 2025 cuando la Administración regional dio vía libre a esta relevante excavación.