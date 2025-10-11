El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arqueólogos y conservadores protegen los colmillos del animal durante su extracción el pasado mes de abril. Carlos Espeso

Valladolid

Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos

La Junta aplaza una posible ampliación de la excavación en Las Contiendas hasta que se lleve a cabo el análisis de los colmillos y parte del cráneo

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:47

Comenta

Los restos del mastodonde recuperados a principios del pasado mes de abril de una de las laderas del parque forestal de Las Contiendas siguen, seis meses después de su extracción ... , a la espera de que la Junta de Castilla y León contrate un estudio para su análisis paleontológico y posterior restauración. Custodiados desde entonces en los almacenes del Museo de Valladolid, los colmillos y parte del cráneo de este animal, ancestro del mamut y del elefante, suponen un hallazgo excepcional al tratarse de una especie que habitaba en la tierra cuando no había aún presencia humana. Su antigüedad: entre los doce y los dieciséis millones de años, según arrojaron las primeras estimaciones de los expertos.

