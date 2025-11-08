Quinientas personas exigen mejoras en las infraestructuras sanitarias y en la espera en atención primaria

La valla del centro de especialidades de Delicias, del ex centro, porque sigue cerrado, se llenó en pocos minutos de papeles de colores con mensajes ... que piden por enésima vez su reapertura. Porque, dicen, hay 25.000 tarjetas sanitarias en el barrio que lo justificarían; porque no se creen el motivo por el que se cerró ni el amianto por el que ahora les explican, decían, que no se puede reabrir sin más.

Mientras la Junta de Castilla y León trata de sacar adelante los presupuestos, quinientos vecinos de Valladolid y su alfoz se manifestaron le las Delicias para pedir, lo primero, que se invierta lo que está pendiente. En los centros de salud de Laguna, por ejemplo, pero también en el mencionado centro de especialidades y hasta en ese Hospital Clínico que acumula años de retraso en su reforma.

Pero no solo eso. «Hay centros de salud de Valladolid y de la provincia donde se tarda siete y diez días en obtener cita en atención primaria», denunciaban las plataformas vecinales convocantes. Y aclaran que no tiene nada que ver con los profesionales sanitarios, de los que dicen que son los responsables de la buena valoración general de la Sanidad castellana y leonesa, hecho del que suele presumir la Junta de Castilla y León cuando se refleja en los informes anuales sobre la sanidad en las comunidades autónomas. «Hay que acabar con las listas de espera», insisten megáfono en mano las tres personas que ejercen como portavoces al término de la manifestación por el barrio. Susana Simón, representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, explicaba que el lema era «defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción, nos va la vida en ello». Un eslogan que se repitió en el resto de concentraciones y que busca, señaló, que «se cambie la política que se está haciendo».

Ampliar La cabecera de la manifestación inicia el recorrido. Iván Tomé

«Tenemos el abandono del centro de especialidades, por ejemplo, un servicio que tenía que estar atendiendo a la población; tenemos las obras del Hospital Clínico, que llevan más de 10 años paradas; tenemos el centro de salud de Laguna de Duero, que también es una promesa que llevamos muchos años reivindicando», desgranaba. Infraestructuras que conllevan, añadía, «mucho sufrimiento» para la población.

«En la atención primaria hablamos de muchos centros de salud en la capital y en la provincia con 7-10 días de espera. Y para que nuestro sistema funcione la atención primaria estaba pensada para atender en 48 horas», explicó.

Desde Laguna de Duero también se sumaron a la marcha por el barrio de Delicias, porque el foco, esta vez, no se quedaba solo en el centro de especialidades. Natalie Ríos explicaba que Laguna de Duero es un municipio con mucha población. «Queremos una atención más rápida y efectiva», decía. «En Laguna de Duero hemos exigido que se haga otro centro de salud, pero lo que se ha hecho ahora ha sido una ampliación muy corta». Yponía un ejemplo concreto, el de la atención pediátrica. «Hay muchísimos niños tanto en Laguna de Duero como en Viana oBoecillo –que también se atienden en el mismo centro de salud– y exigimos una atención pediátrica directa».

Los convocantes de esta manifestación fueron las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, la Asociación Vecinal Delicias-Millán Santos y la Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Laguna de Duero, Boecillo y Viana. Sin embargo, también se citaron representantes del PSOE municipal, comoPedro Herrero, AlbertoPalomino, Luis Vélez y Rafi Romero, y de IU y Toma la Palabra, el coordinador autonómico, Juan Gascón, y la concejala Rocío Anguita.

El hecho de citarse en Delicias obedeció, explicaron los organizadores a Ical, a la «constancia» del barrio «en la lucha por la reapertura del Centro de Especialidades».