Algunos de los manifestantes, durante la salida de la marcha en la plaza del Carmen. Iván Tomé

Valladolid

Quinientas personas exigen mejoras en las infraestructuras sanitarias y en la espera en atención primaria

Una manifestación recorre las calles de Delicias, en Valladolid, para finalizar en el centro de especialidades, aún cerrado pese a las reivindicaciones de los vecinos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:33

La valla del centro de especialidades de Delicias, del ex centro, porque sigue cerrado, se llenó en pocos minutos de papeles de colores con mensajes ... que piden por enésima vez su reapertura. Porque, dicen, hay 25.000 tarjetas sanitarias en el barrio que lo justificarían; porque no se creen el motivo por el que se cerró ni el amianto por el que ahora les explican, decían, que no se puede reabrir sin más.

