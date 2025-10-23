El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del centro de salud de Arturo Eyries, en Valladolid. Miriam Chacón/Ical

Valladolid

Sacyl amplía con diez nuevas consultas el centro de salud Arturo Eyries

Las obras durarán seis meses y cuentan con una inversión de 642.000 euros

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:42

El Consejo de Gobierno tramitó este jueves un gasto de 642.542 euros para contratar las obras destinadas a ampliar en diez consultas el centro de salud y centro de especialidades Arturo Eyries de Valladolid, lo que mejorará los cupos asistenciales y la calidad en la prestación sanitaria. Cada consulta tendrá su zona de esper adyacente, y las obras afectan también a salas de espera adyacentes, pasillos y aseos, con una distribución no cerrada, es decir, con posibilidad de variar su uso según necesidades asistenciales futuras.

El plazo de ejecución es de seis meses desde que se firme el contrato de adjudicación, que está en fase de presentación de ofertas. La reestructuración del centro de salud Arturo Eyries afectará a la que era hasta ahora el área de inspección médica. Se trata de una actuación prevista en la Programación Plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de la Consejería de Sanidad, y financiada por el Ministerio de Sanidad.

Las obras afectarán a una zona de 361 metros cuadrados y, para optimizar la eficiencia del área reformada, se incidirá en el empleo de materiales de alta eficiencia energética y una óptima disposición de huecos con dimensiones y orientaciones adecuadas, así como en la adecuación de los sistemas constructivos y los materiales empleados a los diferentes elementos, y especialmente las envolventes.

