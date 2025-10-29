El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una fisioterapeuta realiza un masaje en la consulta. El Norte

Valladolid

Los colegios profesionales sanitarios se plantan contra los altos importes de la tasa de basura

Reclaman una revisión de la obligación fiscal porque prácticamente no generan residuos urbanos y la gestión de los biosanitarios la pagan ellos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:44

Comenta

La tasa de basura, cuyo periodo de pago voluntario finaliza el próximo 31 de octubre, ha encendido los ánimos en los colegios profesionales sanitarios por ... los recibos con importes excesivos que están llegando a consultas y gabinetes. Fisioterapeutas, psicólogos, médicos, dietistas-nutricionistas, ópticos-optometristas, podólogos y logopedas se han unido para reclamar de forma urgente al Ayuntamiento de Valladolid una revisión de esta nueva obligación fiscal que consideran injusta, porque estos negocios no generan prácticamente residuos sólidos urbanos mientras que en el caso del material biosanitario que utilizan algunos de ellos pagan a un gestor autorizado que lo recoge y lo trata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los colegios profesionales sanitarios se plantan contra los altos importes de la tasa de basura

Los colegios profesionales sanitarios se plantan contra los altos importes de la tasa de basura