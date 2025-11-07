Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales

Los profesionales de Urgencias atienden cada vez más a personas que llegan a estos servicios con un dolor crónico «descontrolado», que suman a los pacientes ... con dolor agudo, provocado por un problema de salud repentino y mayoritariamente traumatológico o muscular, que son un perfil que encaja más en lo que cualquiera identifica con una urgencia. Pero las personas con dolor crónico que dan sus datos en el mostrador de Urgencias son pacientes al alza que buscan en la accesibilidad de 24 horas al día que ofrecen estas áreas un alivio ante un tratamiento que no funciona eficazmente, o la falta de este, y que deberían ajustar con agilidad en otros ámbitos de la atención primaria o la hospitalaria. Si la cadena no responde correctamente, el paciente acude donde puede, que es a Urgencias.

Los estudios han constatado que entre el año 2010 y el 2020, se han multiplicado por seis las personas que recurren a las Urgencias para intentar neutralizar un dolor crónico que describen como «desesperante». Y esta incorporación de nuevos perfiles de pacientes se añade a las patologías más propias de urgencias, tiempo dependientes, como ictus e infartos, en unos servicios de los que echa mano el 46% de la población al menos una vez al año. A los médicos que les atienden se les ha reconocido hace un año y medio la especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias y los primeros MIR llegarán en 2026.

Balance anual en Castilla y León 2,9 Millones de atenciones urgentes repartidas entre los Puntos de Atención Continuada de Primaria, con 1,8 millones de pacientes atendidos, y 1,1 en las urgencias hospitalarias. A ellos se suman 290.000 llamadas atendidas por los sanitarios que trabajan en Emergencias.

Es una situación que han abordado especialistas de atención sanitaria de Urgencias y Emergencias en una jornada de formación organizada por el grupo de residentes y adjuntos jóvenes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Castilla y León, este viernes, en el Hospital Universitario Río Hortega. El 58% de las personas atendidas en estos servicios acuden por sufrir dolor y hay otro perfil que, junto con las personas con dolor crónico, también crece en la demanda de asistencia urgente, que son los que arrastran molestias postoperatorias tras haber sido intervenidos quirúrgicamente de manera ambulatoria. «Hay que saber tratarles y darles una solución, porque es a lo que vienen», ha defendido José Ramón Casal, coordinador del grupo de trabajo Semes Dolor y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de El Bierzo, que junto con Anselma Fernández, secretaria de ese grupo y urgencióloga en Zamora, han dirigido una formación sobre el manejo del dolor en Urgencias.

Ambos doctores han incidido en enfoques para abordar el dolor, con combinación de fármacos y de vías de administración, ante respuestas que de amplia variabilidad según las personas y en las que inciden factores genéticos a la hora de metabolizar los analgésicos. Eso se estudia en farmacogenética, un ámbito en desarrollo. Sí han subrayado ambos especialista la necesidad de acortar los tiempos de administración de medicación frente al dolor, que pueden estar ahora en una media de 20 o 25 minutos desde que el paciente refiere ese malestar agudo en la valoración inicial del triaje hasta que se le administran los analgésicos. «Tardamos bastante, es tiempo que hay que bajar», han remarcado.

Ampliar El consejero, en la inauguración de la jornada de formación de urgencias y emergencias. Aida Barrio

Al inicio de la jornada, que además del manejo del dolor en Urgencias incluía talleres prácticos sobre quemaduras térmicas y químicas, aplicación de la ventilación mecánica no invasiva y la oxigenoterapia, sutura y cuidado de heridas o reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, ha asistido el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que ha invitado a los jóvenes médicos a acogerse a los programas de fidelización e integrarse en las plantillas de Sacyl. El consejero ha reconocido la labor de los profesionales que atienden las urgencias, con un balance anual en Castilla y León de 1,8 millones de asistencias en la Atención Primaria, 1,1 millones de pacientes tratados en las hospitalarias y 290.000 llamadas atendidas por los equipos de Emergencias.

Tres helicópteros inminentes

En esa organización de respuesta a las urgencias y emergencias se plantean novedades en las próximas semanas con la incorporación de tres helicópteros de transporte sanitarios más con base en El Bierzo, Ávila y Soria.

El consejero se llevó del Río Hortega también demandas laborales de los profesionales. 2026 será el primer año con Medicina de Urgencias y Emergencias incorporada al sistema MIR, que se estrenará en Castilla y León con la oferta de cinco plazas de formación para recién titulados en Medicina, en el Río Hortega y los hospitales de Burgos, Salamanca, Ponferrada y Segovia.

Los urgenciólogos trasladaron al consejero la necesidad de consolidar la especialidad en Castilla y León con plazas en las oposiciones que respalden el refuerzo de las plantillas. Eso es cosa de su departamento. Rosa Ibán, jefa de docencia del Área Valladolid Oeste y profesional de la Urgencias del Río Hortega, acaba tomar el relevo en la presidencia autonómica la Semes. Avisó de que el calendario de jubilaciones hace de estos servicios puntos del sistema sanitario con una demanda creciente por parte de la ciudadanía y con riesgo cierto de falta de profesionales que den el relevo en los próximos años.

Alejandro Vázquez auguró que esa oferta inicial de cinco plazas de formación crecerá en las siguientes convocatorias MIR. Hasta ahora han sido los propios profesionales y las asociaciones que los agrupan los que, con jornadas como la que se ha celebrado este viernes en el Río Hortega, han conformado la cantera de urgenciólogos, nutrida por especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina Interna principalmente. Eso cambia desde este momento con la especialización práctica de cuatro años mediante formación MIR, una planificación que los profesionales en activo demandaban que fuera de cinco anualidades.