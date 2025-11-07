El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a las jornadas de formación en asistencia en Urgencias y Emergencias para médicos residentes celebradas en el Río Hortega Aida Barrio

Valladolid

Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales

Los profesionales de estos servicios, a los que recientemente se les ha reconocido la especialidad, demandan a la consejería la consolidación con plazas específicas en los procesos de oposición

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Los profesionales de Urgencias atienden cada vez más a personas que llegan a estos servicios con un dolor crónico «descontrolado», que suman a los pacientes ... con dolor agudo, provocado por un problema de salud repentino y mayoritariamente traumatológico o muscular, que son un perfil que encaja más en lo que cualquiera identifica con una urgencia. Pero las personas con dolor crónico que dan sus datos en el mostrador de Urgencias son pacientes al alza que buscan en la accesibilidad de 24 horas al día que ofrecen estas áreas un alivio ante un tratamiento que no funciona eficazmente, o la falta de este, y que deberían ajustar con agilidad en otros ámbitos de la atención primaria o la hospitalaria. Si la cadena no responde correctamente, el paciente acude donde puede, que es a Urgencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales

Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales