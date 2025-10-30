El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patricia Gómez Urbán (PSOE) habla con los portavoces de Vox, Carlos Menéndez y David Hierro. R. Valtero-Ical

Los presupuestos de Castilla y León ya tienen calendario y el PSOE invita al PP a «negociarlos» fuera del parlamento

Las cuentas autonómicas podrían aprobarse el día 23 de diciembre si los populares consiguen suficientes apoyos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:48

Ya hay calendario para aprobar los presupuestos. Después de un registro accidentado y poco usual, las Cortes han dado el visto bueno a un ... mes de noviembre exprés que desembocará en la votación, el 23 de diciembre, del proyecto de ley. La Junta, lo que es igual que decir el PP en minoría, tendrá que encontrar desde hoy y hasta entonces diez votos más que le ayuden a refrendar sus números. En el 'pasilleo' de las Cortes se da por descontado que necesitará solo ocho, porque los no adscritos de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, han mostrado proximidad con los postulados del PP en varias votaciones desde su salida de la bancada verde. Pero aun así no es fácil cubrir los votos restantes. Al margen de PSOE y Vox, solo quedan en liza Francisco Igea, Unidas Podemos, Por Ávila, Soria ¡Ya! (3) y UPL (3). La única opción plausible, parece, es contar con el plácet de PSOE o Vox.

