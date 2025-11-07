Repunte de urgencias pediátricas respiratorias con mensaje de Sanidad: «No vacunarse de la gripe tiene desventajas»

El repunte es ligero, pero es. El informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y ... León de la última semana ha detectado un incremento de las atenciones a niños en las urgencias de los hospitales. «Esta semana se ha producido un pequeño repunte de las urgencias hospitalarias pediátricas, que no ha repercutido en las hospitalizaciones», consigna el documento publicado por la Consejería de Sanidad sobre el seguimiento de la incidencia de los agentes infecciosos que afectan al sistema respiratorio. Los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis reflejan una curva ascendente y pasan de un nivel 'no epidémico' a catalogación de nivel epidémico de 'intensidad baja'.

Coincidiendo con la publicación de este informe y los primeros datos de vacunación a un mes de inicio de la campaña en Castilla y León, desde la Consejería de Sanidad insisten en las bondades y utilidad de ese gesto de ofrecer el brazo para el pinchazo, principalmente antigripal o frente a la covid. «La gripe todos los años llega y no vacunarse frente a ella tiene unas desventajas, como son visitas al médico, ingresos hospitalarios, visitas a urgencias e incluso complicaciones graves. Por ello, la vacunación tiene muchas ventajas», subraya la directora general de Salud Pública del Gobierno autonómico, Cristina Granda Castro. En este momento no hay problemas con las citas, que se dan con fluidez en los centros de salud, y desde la Consejería de Sanidad recomiendan vacunarse antes de que lleguen las ondas epidémicas. El año pasado eso ocurrió en torno al macropuente de la Inmaculada y la Constitución y como efecto de las Navidades, con un pico de contagios que duró hasta avanzado febrero.

Dosis 371.758 Vacunas gripales administradas Son el 48% de las disponibles hasta el momento en los almacenes de la Consejería de Sanidad, que ascienden a 765.650.

La tasa de contagios se sitúa en un nivel de intensidad bajo a un mes del inicio de la campaña de vacunación frente a este tipo de patógenos, principalmente el virus de la gripe y de la covid-19. La Junta ha ofrecido el primer balance de resultados de la planificación de inmunización y cifra la cobertura entre los mayores de 60 años en el 33,3%. Eso implica que dos de cada tres ciudadanos considerados población de riesgo por superar esa edad no se habían vacunado a fecha del 3 de noviembre, tras un inicio de campaña preventiva que les da preferencia. La primera quincena se centró en residentes de centros de mayores y personas con discapacida. En la segunda mitad de mes, la vacunación se ha abierto a los centros de salud con cita previa, y la población a que se dirigía han sido los mayores de 60 años, los niños de hasta 8 años (incluidos) y las embarazadas, preferentemente, además de las personas con enfermedades o tratamientos que pueden ver cómo se complica su estado de salud con una infección y los convivientes de todos ellos. La población diana es tremendamente amplia, porque factores de riesgo son desde enfermedades oncológicas a diabetes, hipertensión, obesidad o tabaquismo, entre un amplio enumerado de situaciones clínicas.

La incidencia que refleja el informe Vigira se planta entre el 27 de octubre y el 2 d enoviembre en los 501 casos de infecciones respiratorias agudas por cada 100.000 habitantes en Castilla y León, de los que 23 corresponden a gripe y 13 a covid. Son cifras alejadas de las que ofrecen territorios que ha elevado el nivel de alerta, como el País Vasco. Allí se sitúan entre los 160 casos de gripe por cada 100.000 habitantes en Vizcaya y los 23 de Álava.

Ampliar Una enfermera vacuna a una mujer frente a la gripe. E. P.

Por provincias, las personas vacunadas a fecha 3 de noviembre según han informado desde la Consejería de Sanidad son 27.872, en Ávila; 50.557 en Burgos; 63.618 en León; 26.342 en Palencia; 50.031 en Salamanca; 22.682 en Segovia; 14.855 en Soria; 85.190, en Valladolid y 29.875 en Zamora, recuento al que se añaden 736 ciudadano sobre los que no consta su adscripción provincial.

«Hago un llamamiento a la población, en especial a los grupos de riesgo, para que acuda a vacunarse, en especial si tienes 60 años o más, si tienes un hijo menor de 9 años o si estás embarazada, puedes acudir a tu centro de salud para solicitar cita y vacunarte de la gripe. También puedes vacunarte de la covid-19 si tienes 70 años o más o estás embarazada», invita la directora de Salud Pública.

Por provincias, las personas vacunadas a fecha 3 de noviembre según han informado desde la Consejería de Sanidad son 27.872, en Ávila; 50.557 en Burgos; 63.618 en León; 26.342 en Palencia; 50.031 en Salamanca; 22.682 en Segovia; 14.855 en Soria; 85.190, en Valladolid y 29.875 en Zamora, recuento al que se añaden 736 ciudadano sobre los que no consta su adscripción provincial. La tasa de cobertura más elevada la da Soria, con el 37,2% de los mayores de 60 años vacunados, y la más laxa es la de León, con solo el 29,53%.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas, seguidos con 31.218 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 17.321 entre los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

Por provincias 35,6% De cobertura en mayores en Valladolid Al 29,53% de vacunación frente a la gripe entre los mayores de 60 años en León; el 31,6 en Salamanca; 32,6 en Burgos; el 33,17% en Segovia; 34,7% en Palencia; el 35,% en Zamora; el 35,8% en Ávila o el 37,2% en Soria. La cobertura es desigual en este primer mes de campaña.

La campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías, refleja en el balance acumulado desde 1 de octubre hasta el 3 de noviembre un total de 7.224 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab, lo que significa un 90% de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 63,1% en los nacidos en octubre.

Castilla y León ha incorporado a la vacunación frente VRS a adultos que residen en centros de personas mayores y de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a ciudadanos de 50 o más años que han afrontado un trasplantes en los dos últimos años. En el caso de injertos de pulmón, con independientemente del tiempo transcurrido.

La proliferación de contagios de gripe y otros virus respiratorios se espera a finales de este mes de noviembre. Así lo auguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, cuando el pasado 14 de octubre acudió a un centro de salud de Burgos a vacunarse y situó el momento de «máxima virulencia» de la epidemia gripal alrededor de dentro de «un mes». A partir de ahí, se irán encadenando contagios al alza. La campaña de vacunación se extenderá, en principio, hasta febrero.