Una enfermera administra la vacuna de la gripe, en este caso intranasal, a un niño. L. A. G.

Castilla y León

Repunte de urgencias pediátricas respiratorias con mensaje de Sanidad: «No vacunarse de la gripe tiene desventajas»

La tasa de síndromes gripales está aún por debajo del umbral epidémico, coincidiendo con el primer mes de la campaña de vacunación que deja una cobertura del 33% entre mayores de 60 años

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:48



El repunte es ligero, pero es. El informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y ... León de la última semana ha detectado un incremento de las atenciones a niños en las urgencias de los hospitales. «Esta semana se ha producido un pequeño repunte de las urgencias hospitalarias pediátricas, que no ha repercutido en las hospitalizaciones», consigna el documento publicado por la Consejería de Sanidad sobre el seguimiento de la incidencia de los agentes infecciosos que afectan al sistema respiratorio. Los diagnósticos de bronquitis y bronquiolitis reflejan una curva ascendente y pasan de un nivel 'no epidémico' a catalogación de nivel epidémico de 'intensidad baja'.

