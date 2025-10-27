El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peregrinos y hospitaleros se hicieron la foto de familia junto al rollo de Villalón el último día del encuentro. El Norte

Valladolid

Villalón reúne a más de ochenta peregrinos y hospitaleros de España y Portugal

La localidad celebró el XIV Encuentro Nacional de Peregrinos a Santiago con visitas a Belmonte, Medina de Rioseco, Tamariz de Campos y Cuenca de Campos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:33

Comenta

Villalón de Campos se ha convertido durante este fin de semana en el centro neurálgico del Camino de Madrid a Santiago de Compostela al ... acoger un año más la decimocuarta edición del Encuentro Nacional de Peregrinos a Santiago, que ha contado con más de ochenta participantes, llegados desde Murcia, Cartagena, Sevilla, Valencia, Barcelona, Santander, Asturias, Galicia, Vigo o Madrid, entre otras; a los que se han sumado los componentes de una asociación jacobea de la localidad portuguesa de San Pedro de Rates, además de peregrinos de Corea del Sur, Ecuador y Brasil.

