Villalón reúne a más de ochenta peregrinos y hospitaleros de España y Portugal

Villalón de Campos se ha convertido durante este fin de semana en el centro neurálgico del Camino de Madrid a Santiago de Compostela al ... acoger un año más la decimocuarta edición del Encuentro Nacional de Peregrinos a Santiago, que ha contado con más de ochenta participantes, llegados desde Murcia, Cartagena, Sevilla, Valencia, Barcelona, Santander, Asturias, Galicia, Vigo o Madrid, entre otras; a los que se han sumado los componentes de una asociación jacobea de la localidad portuguesa de San Pedro de Rates, además de peregrinos de Corea del Sur, Ecuador y Brasil.

La actividad se iniciaba el viernes con la paulatina llegada de los participantes, antes de que, de la mano de la guía de turismo Rosa Ana Andrés, se llevara a cabo una visita al castillo de Belmonte de Campos. El sábado, el grupo se desplazó hasta Medina de Rioseco, donde los peregrinos y hospitaleros conocieron el centenario coso del Carmen y su historia solidaria con los hermanos rejoneadores Ángel y Rafael Peralta, llevando a cabo también la visita a la almazara Pago de Valdecuevas y al Museo de San Francisco. Tras la comida en el Hotel Vittoria Colonna, Tamariz de Campos recibió por la tarde al grupo para enseñarle el Palacio, la iglesia de San Pedro y las ruinas de la de San Juan. Por la noche, tras la cena, se llevó a cabo una marcha por la vía verde, tramo del Camino de Madrid, hasta Cuenca de Campos, donde se degustó un chupito con pastas en Bodegas La Tercia, antes de volver a Villalón de Campos y poner fin a la jornada con un sabroso chocolate con churros.

El domingo se visitaba la nueva bodega Arenas del Alón, con tiempo también para comprar los productos típicos en la tienda Caballo Blanco, llegando al mediodía con la participación de la misa dominical en la iglesia de San Miguel. La comida en el Hotel Venta del Alón ponía fin al encuentro con despedida de los participantes en el albergue. Un encuentro que ha tenido su lado más solidario con la recogida de más de 100 kilos de alimentos, que se entregarán a Cáritas. En el lado más emotivo fue la presencia de Florentino Rodríguez, que, a sus más de 90 años, de acercó desde la residencia de ancianos de Villalón para hacerse la tradicional foto de familia en el Rollo, con el recuerdo de los años en los que, junto su esposa, la escocesa Judith, volvía a su pueblo natal desde Palma de Mallorca para ser el hospitalero de su albergue.

Una año más, la iniciativa ha llegado del hospitalero voluntario de localidades como Villalón, Castrojeriz, Corcubión, Herbás, Grado, Camfranc o San Pedro de Rates Francisco Arroyo, quien volvió a recordar cómo el encuentro, que nació en 2010, «tiene el principal objetico de dar a conocer el Camino de Madrid a su paso por Valladolid para que pasen más peregrinos por nuestra provincia». El veterano hospitalero expresó las virtudes de la ruta del Madrid como «camino de la soledad, en la que el peregrino se encuentra a sí mismo, pues sus largar rectas dan para pensar». También quiso destacar de esta ruta, además de los albergue que existen a su paso por la provincia, «la hospitalidad de sus gentes, al no estar saturada de peregrinos».

Los Ayuntamientos de Villalón de Campos y Medina de Rioseco, la Diputación de Valladolid y entidades y empresas vinculadas al turismo han colaborado para que se hiciera posible un encuentro que la técnica de turismo Rosa Ana Andrés describió como «una cita anual que reúne a hospitaleros, peregrinos y simpatizantes del Camino de Santiago con el fin de fomentar el intercambio de buenas prácticas en materia de alojamiento, señalización, voluntariado y difusión cultural del Camino de Santiago». También destacó que «para la comarca anfitriona, el encuentro es también una oportunidad para mostrar su patrimonio, su oferta de hospitalidad y su trazado de vía verde, conectado con rutas jacobeas».

Por segundo año consecutivo, en el encuentro estuvo presente la hospitalera barcelonesa Rosa Peral, que lo fue del albergue de Villalón, quien ha escrito para el programa de esta edición un texto en el que destaca la hospitalidad de Villalón y de sus gentes, que «nos acogen cada año con un cariño especial y son tres días de convivencia entre peregrinos y ellos, los villaloneses ya nos esperan anualmente, para pasar esos días en nuestra compañía». El Camino de Madrid, partiendo de la capital de España, atraviesa las provincias de Segovia y Valladolid para enlazar con el francés en Sahagún. Es una ruta con grandes atractivos como el superar la cumbre de la Fuenfría, el que un tramo discurra sobre una calzada romana o por el Canal de Castilla, el cruzar ciudades tan interesantes como Segovia, Coca, Valladolid o Medina de Rioseco, pero también por municipios más pequeños peculiares como Simancas, Peñaflor de Hornija, Cuenca de Campos, Villalón de Campos o Grajal de Campos.