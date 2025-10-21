La hemeroteca de El Norte de Castilla, gratis en todos los pueblos de Valladolid gracias a la Diputación

Cuenca de Campos, «el pueblo de las cinco iglesias y las tres ermitas», como lo definió en 2006 el corresponsal de El Norte de Castilla ... Pablo Crespo, escribió este martes una nueva página en su historia al acoger la presentación, en el Salón de Plenos del Consistorio, de un proyecto pionero impulsado por El Norte de Castilla y la Diputación Provincial de Valladolid. Un proyecto que permitirá a todos los vecinos de la provincia acceder, de forma gratuita, a la hemeroteca digital del periódico más antiguo de España.

Esta herramienta abre las puertas a los 171 años de historia del periódico. A más de 3 millones de páginas digitalizadas que narran la vida de Valladolid, de Castilla y León, de España y del mundo desde 1854. Como aquel anuncio del 10 de noviembre de 1869 que informaba de que «está anunciada la vacante de médico cirujano en el pueblo de Cuenca de Campos, dotada con 300 escudos anuales», hasta las crónicas más recientes sobre sus fiestas patronales, sus proyectos, sus vecinos y su lucha contra la despoblación.

El acto reunió a vecinos y representantes institucionales que quisieron ser testigos del nacimiento de una iniciativa que une pasado, presente y futuro. «Queríamos volver al corazón de los pueblos, como hicimos hace más de un siglo», explicó Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, recordando que en 1902 el periódico ya había dedicado un reportaje de dos entregas en portada a Cuenca de Campos, dentro de una sección titulada 'El Norte en los pueblos'. En aquel texto, el periodista Ricardo Allué, destacaba algo insólito para la época: «En Cuenca de Campos sabe leer más del 95% del vecindario». «Eso demuestra —añadió Ortiz— que a través de nuestra historia y de la posibilidad de acceder a ella, entendemos mucho mejor quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos ser». Aquellos artículos los firmaba Ricardo Allué, quien después fue nombrado director del diario, cargo que desempeñó desde 1913 a 1926.

Escanea este código QR para acceder desde los pueblos de Valladolid a la hemeroteca de El Norte de Castilla

La presentación incluyó una demostración práctica para acceder a la herramienta. Basta con escanear un código QR para entrar en el archivo digital y buscar artículos, portadas o noticias. «Cualquier persona de cualquier localidad de la provincia puede acceder de forma gratuita, gracias a la Diputación, a la hemeroteca de papel y digital del periódico», señaló el director, destacando que es «una de las más importantes en lengua española». Solo es necesario tener activada la geolocalización del terminal para que se detecte que el acceso se realiza desde un pueblo de Valladolid.

Una apuesta por la cultura y el orgullo rural

El anfitrión del acto, Juan José Bobillo Quintana, alcalde de Cuenca de Campos, agradeció que su municipio —que ha perdido cerca del 80% de su población en las últimas décadas— fuese el escenario elegido para estrenar la herramienta. «Estamos encantados de recibiros. Que este proyecto se presente aquí, en un pueblo pequeño, tiene mucho significado para nosotros», expresó emocionado. Él mismo se mostró muy interesado sobre cómo se pueden llevar a cabo las búsquedas de información. «Tengo mucha curiosidad por investigar antiguas noticias del pueblo, para ver cómo era la vida hace más de un siglo. También buscaré a mis antepasados», señalaba en declaraciones a este diario.

Ampliar El alcalde de Cuenca de Campos, Juan José Bobillo y sus vecinos se mostraron muy interesados por el proyecto Iván Tomé

Por su parte, Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, subrayó el valor simbólico y práctico de la iniciativa. «Queríamos presentar esta herramienta en un pueblo pequeño, porque esa es precisamente la intención de este proyecto, llegar a todos los rincones de la provincia». Recordó que se trata de un acceso digital «para todos», que permite consultar el pasado desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. «Lo importante —dijo— es conocer nuestra historia, defender lo nuestro y sentir orgullo por ello. Es nuestro legado y a veces somos muy rápidos olvidando, y esta hemeroteca nos ayuda a recordar». Íscar aprovechó también para reivindicar el papel del mundo rural y la necesidad de dotarlo de servicios y oportunidades. «Llevo 50 años viviendo en el mundo rural y sigo creyendo que tenemos muchas oportunidades. Herramientas como ésta ayudan a que muchas familias se planteen su proyecto de vida en los pueblos».

Un viaje a través del tiempo por la historia de los pueblos

A lo largo de la presentación, los asistentes pudieron comprobar cómo la tecnología acerca la memoria. Algunos buscaron artículos de su infancia, otros, portadas del día en que nació algún familiar o las noticias de las fiestas de San Bernardino en Cuenca de Campos. «Han visto lo sencillo que es. Se puede hacer con rapidez, guardarlo y conservarlo», comentó el director de El Norte mientras los vecinos probaban el sistema desde sus teléfonos móviles. Uno de los primeros en acceder a través del código QR fue José María Vázquez, el presidente de la Junta Local de la Semana Santa en la localidad. «Me parece muy interesante a nivel informativo. Buscaré noticias antiguas sobre la Semana Santa de nuestro pueblo y las compartiré con los vecinos», apuntaba.

Entre los presentes se notaba cierta expectación, curiosidad y la nostalgia al leer noticias antiguas del municipio. Sentimientos, todos ellos que reflejan bien el espíritu de este proyecto que recoge el trabajo silencioso y constante de generaciones de corresponsales que, durante 171 años, han contado el día a día en todo el mapa de la provincia. «Aquella antigua sección denominada 'El Norte en los pueblos' vuelve hoy de otra manera, digital, pero con la misma vocación de siempre: estar cerca de la gente», resumió Ángel Ortiz.