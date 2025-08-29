Un proyecto pionero para acercarnos a la historia del mundo y a la de nuestros pueblos

Comenta Compartir

Lo primero, bienvenidos a la hemeroteca histórica de El Norte de Castilla.

Para la Diputación de Valladolid es un honor unirse a El Norte de ... Castilla, el diario decano de la prensa española, para llevar adelante un proyecto pionero en el que, juntos, vamos a poner a disposición de todos los vecinos y vecinas de la provincia de Valladolid un acceso gratuito a la hemeroteca más importante de España.

Gracias a esta propuesta, cualquiera podemos acercarnos, desde cualquier lugar de la provincia, hasta la historia del mundo, de España y de nuestra provincia contada día a día en las páginas del periódico y podemos revisarlas en versiones digitalizadas que se remontan hasta julio de 1858. Hablamos de más de 165 años de historia compartida y contada a través de 3 millones de páginas digitalizadas. En definitiva, todos aquellos que se acercan a esta iniciativa podrán buscar los grandes acontecimientos históricos del último siglo y medio de la historia del mundo y que han pasado a formar parte de las vidas de todos, o las pequeñas historias que ayudarán a configurar la historia reciente de cada uno de nuestros pueblos. Y junto a ello, los artículos de las grandes firmas que siempre han formado parte de la historia de El Norte de Castilla. Así que adelante y a disfrutar.

