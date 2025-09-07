El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La visita al Palacio volvió a poner de manifiesto la necesidad urgente de su conservación Fernando Fradejas

Valladolid

Tamariz de Campos busca financiación para restaurar el Palacio

La asociación que lleva el nombre de este importante recurso patrimonial de la localidad organizó una jornada para su puesta en valor con visitas guiadas y una conferencia

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:51

El patrimonio material, con sus iglesias, ermitas, fuentes, rollos jurisdiccionales o casas, y el inmaterial, con sus tradiciones, rituales, fiestas, canciones o decires, son la ... base en la que se sustenta el sentimiento de arraigo de los vecinos de un pueblo, claro está junto a lo que llega desde los aspectos más familiares y personales. De ahí la importancia de su preservación. El material, por medio de su mantenimiento y su puesta en valor, también con su uso, en el que tuvo y en otros nuevos. El inmaterial, con su vivencia y trasmisión. Por eso, la importancia de iniciativa como las que este sábado, con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo, ha tenido lugar en la localidad de Tamariz de Campos con la puesta en valor del conocido como el Palacio, los restos de una construcción nobiliaria ligada a algunos de los linajes más importantes de la Castilla de los siglos XIII y XIV como fueron los Lara y los Manuel.

