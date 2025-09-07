Tamariz de Campos busca financiación para restaurar el Palacio

El patrimonio material, con sus iglesias, ermitas, fuentes, rollos jurisdiccionales o casas, y el inmaterial, con sus tradiciones, rituales, fiestas, canciones o decires, son la ... base en la que se sustenta el sentimiento de arraigo de los vecinos de un pueblo, claro está junto a lo que llega desde los aspectos más familiares y personales. De ahí la importancia de su preservación. El material, por medio de su mantenimiento y su puesta en valor, también con su uso, en el que tuvo y en otros nuevos. El inmaterial, con su vivencia y trasmisión. Por eso, la importancia de iniciativa como las que este sábado, con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo, ha tenido lugar en la localidad de Tamariz de Campos con la puesta en valor del conocido como el Palacio, los restos de una construcción nobiliaria ligada a algunos de los linajes más importantes de la Castilla de los siglos XIII y XIV como fueron los Lara y los Manuel.

Con el título «El Palacio de Tamariz. Su corazón histórico» y bajo el lema «Descubra el misterio mudéjar», la actividad se iniciaba a primera hora de la tarde con una visita al centenario inmueble de la mano de la guía de Turismo Rosa Andrés, antes de que el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Ramón Pérez de Castro pronunciase en el Ayuntamiento la interesante y amena conferencia «Redescubrir hoy un palacio medieval. Tamariz y su tesoro escondido». Una nueva visita guiada al Palacio, sin duda vista con nuevos ojos tras las palabras de Pérez de Castro, puso fin a la actividad, que estuvo organizada por la recién creada Asociación El Palacio de Tamariz en colaboración con la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de la localidad.

El presidente de la asociación organizadora, el médico Fernando Monsalve, explicó que «nuestro plan es continuar dando a conocer y poner en valor el Palacio, y a la vez elaborar un proyecto de futuro para el edificio que nos ayude a conseguir financiación para hacerlo». No obstante hizo ver que «el objetivo último de la asociación es dinamizar Tamariz y la comarca, a través de poner en valor, recuperar y dar vida a nuestro patrimonio cultural y natural». La asociación, que se constituyó en septiembre de 2024, cuenta en la actualidad cuenta con 34 socios. Aunque «el Palacio es nuestro objetivo prioritario en este momento, nos interesa todo el patrimonio, como templos, ermitas, ruinas, yacimientos arqueológicos, arquitectura tradicional, fuentes, Canal de Castilla o Camino de Santiago de Madrid», en palabras de Fernando Monsalve, quien quiso destacar el importante y necesario apoyo del Ayuntamiento de la localidad, que es el propietario del Palacio, con gran implicación del alcalde, Eduardo Andrés Robles, y de su teniente de alcalde, Aurora Elvira Nieto Miguel. Una inestimable colaboración que llega también de la arquitecta Pilar Díez para el proyecto de rehabilitación del palacio, de la técnica de Turismo Rosa Andrés, para las actividades turísticas y de difusión y de profesor Ramón Pérez de Castro, para la investigación histórica.

Dentro de los fines de la asociación, la jornada de puesta en valor del Palacio tendrá su atractiva continuación el sábado, 20 de septiembre, con un recorrido por los principales vestigios del patrimonio sacro local con un itinerario por la iglesia de San Pedro, los restos de la iglesia de San Juan, la ermita de Nuestra Señora del Castillo y los lugares sagrados desaparecidos. Con una duración de cerca de dos horas, habrá visitas por la mañana y por la tarde, con salida desde el Ayuntamiento a las 12.00 y 17.00 horas.

Con estas actividades, la Asociación El Palacio de Tamariz persigue poner en valor el legado histórico-artístico del municipio, promoviendo su conservación y acercándolo al conocimiento de vecinos, visitantes y estudiosos del patrimonio. En este sentido, invita a todos los interesados a participar en estas actividades y a compartir la experiencia de descubrir, en pleno corazón de Tierra de Campos, un patrimonio único que forma parte de la identidad cultural de la provincia de Valladolid y de Castilla y León.

Fue en el año 2014 cuando el Ayuntamiento se hizo con la propiedad del Palacio, un inmueble de tapial y refuerzo de sillares de piedra, de unos 300 metros cuadrados, ante la posibilidad de que fuera vendido a un particular con la idea de extraer la portada gótica. Con el tiempo, el edificio se deterioró hasta el extremo de poderse hundir con gran riego para los vecinos dada su céntrica situación, por lo que el Ayuntamiento procedió a vallar la zona para evitar peligros. En el año 2018 se llevaron a cabo obras de desescombro que pusieron al descubierto, en uno de sus muros, una antigua ventana geminada con arcos polilobulados.

En 2018, un estudio de la Universidad de Valladolid (a cargo de Olatz Villanueva, titular de Historia Medieval; Ramón Pérez de Castro, profesor del Departamento de Historia del Arte, y el investigador predoctoral de Historia Antigua y Medieval Luis Arau), concluía que se trata de «una construcción nobiliaria o palaciega ligada a algunos de los linajes más importantes de la Castilla de los siglos XIII y XIV como fueron los Lara y los Manuel». Además, hacían ver que se trata de uno de los escasos restos conservados de este tipo de arquitectura civil medieval en el valle del Duero, en la que se combinan elementos estéticos de tradición cristiana y musulmana, poniendo también de manifiesto «la importancia del barro y el tapial, como materiales y técnicas constructivas históricas, que caracterizan la arquitectura de toda la Tierra de Campos».

En diciembre de 2018, Hispania Nostra incluyó el edificio en su Lista Roja, recordando que según la tradición oral se dice que fue residencia de la reina aragonesa doña Leonor, a la vez que hacía constar que carece de protección específica. En el año 2019, con un presupuesto de 48.000 euros, la Junta de Castilla y León llevó a cabo la consolidación estructural de la cubierta, retirando elementos en precario equilibrio y añadiendo aquellos imprescindibles. Además, se instaló una sobrecubierta de chapa metálica como protección provisional de lo existente. También se reparó la zona medianera con la vivienda colindante para asegurar su seguridad, así como su estanquidad al agua y el viento.