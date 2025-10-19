El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Espectáculo italiano de zancudos con el que se cerró el encuentro en la plaza Mayor El Norte

Artistas de 15 países reivindican en Rioseco el teatro como herramienta de paz

La localidad ha acogido durante la última semana el Encuentro Internacional de Artes Escénicas La fuerza del grupo en el 25 aniversario de Laboratorio Internacional Residui Teatro con un completo programa

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:58

El teatro posee herramientas de comunicación, de encuentro y de sensibilización que pueden ayudar a construir relaciones, a buscar una cultura de paz. Es una ... de las principales conclusiones que ha dejado en Medina de Rioseco la celebración del Encuentro Internacional de Artes Escénicas La fuerza del grupo, en el que han participado más de 130 profesionales que, llegados de 15 países como México, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia o España, han convivido durante la última semana con riosecanos y visitantes convirtiendo espacios urbanos, como el corro de Santa María, la plaza Mayor o el parque Duque de Osuna, o interiores como los del Museo de San Francisco, el Ayuntamiento o la iglesia de Santa María , en singulares escenarios para los más diversos espectáculos de primerísimo nivel en los que se han dado la mano música, danza, canto y teatro. Un encuentro que ha servido para celebrar el 25 aniversario del Laboratorio Internacional Residui Teatro, que organizó la actividad con la financiación y colaboración de la Unión Europea, la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, la Casa de la India y la Diputación de Valladolid, además de la ayuda indispensable del Ayuntamiento riosecano.

