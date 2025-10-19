Artistas de 15 países reivindican en Rioseco el teatro como herramienta de paz

El teatro posee herramientas de comunicación, de encuentro y de sensibilización que pueden ayudar a construir relaciones, a buscar una cultura de paz. Es una ... de las principales conclusiones que ha dejado en Medina de Rioseco la celebración del Encuentro Internacional de Artes Escénicas La fuerza del grupo, en el que han participado más de 130 profesionales que, llegados de 15 países como México, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia o España, han convivido durante la última semana con riosecanos y visitantes convirtiendo espacios urbanos, como el corro de Santa María, la plaza Mayor o el parque Duque de Osuna, o interiores como los del Museo de San Francisco, el Ayuntamiento o la iglesia de Santa María , en singulares escenarios para los más diversos espectáculos de primerísimo nivel en los que se han dado la mano música, danza, canto y teatro. Un encuentro que ha servido para celebrar el 25 aniversario del Laboratorio Internacional Residui Teatro, que organizó la actividad con la financiación y colaboración de la Unión Europea, la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, la Casa de la India y la Diputación de Valladolid, además de la ayuda indispensable del Ayuntamiento riosecano.

En total han sido seis frenéticos y muy completos días de actividades como talleres de actuación, clases magistrales, dramaturgia o improvisación, mesas redondas, debates sobre la creación artística, juegos dramáticos o dinámicas grupales, teatro de calle y presentaciones de espectáculos de diferentes disciplinas. En la mejor memoria teatral de la Ciudad de los Almirantes quedan la lección magistral del maestro Eugenio Barba, de Odin Teatret (Dinamarca), considerado, a sus casi 90 años, uno de los más prestigiosos directores de teatro europeo aún en actividad o la puesta en escena del espectáculo `El precio de la libertad´, la actuación del maestro ruso Vladimir Olshansky, clown del Circo del Sol, o los bellos bailes de zancudos de TTB Accademia delle Arti Sceniche, de Italia, con los que se puso el mejor broche final al encuentro en la noche del sábado ante numeroso público.

El alcalde riosecano, David Esteban, agradeció a Residui Teatro que «nos hayan hecho este regalo eligiéndonos para celebrar de esta forma su 25 aniversario», destacando que «ha sido una oportunidad para mostrar nuestras posibilidades con atractivo internacional, nuestro patrimonio ha brillado y ha asombrado de forma excepcional». Además de recordar las veces que se ha escuchado un voy a volver con toda mi familia, Esteban aseguró que «ha sido un verdadero orgullo recibir este soplo de movimiento cultural», a la vez que deseó que «ojalá podamos seguir recibiéndolo durante los próximos años y lograr que las plazas hoteleras puedan colgar, como en esta ocasión durante la semana el cartel de completo generando tanta externalidad positiva al tiempo que disfrutamos de las diferentes propuestas culturales». No olvidó agradecer a los servicios municipales que «se han volcado con el encuentro haciendo una labor de coproducción local necesaria, y también al comercio y a la restauración que han vuelto a mostrar nuestra mejor imagen».

Por su parte, el director del encuentro, el italiano Gregorio Amicuzi, fundador de la compañía Residui Teatro, hizo una valoración muy positiva del encuentro, también respecto a Medina de Rioseco, donde «encontramos una casa, las puertas abiertas y la gente disponible, con buena capacidad de escucha, donde se generó confianza». También destacó la sinergia de los grupos, «de los que muchos habían venido sin cobrar, porque querían estar en el encuentro». Respecto a la programación, señaló que «se han traído cosas que son muy difíciles de ver en localidades pequeñas, lo que es muy importante para nosotros». Un tipo de teatro del que se queda con la expresión del espectador riosecano Wenceslao Berrocal al decir en una representación que «es la sensación de tener delante un plato de comida exquisita, que es algo espectacular, pero que no sabes qué es». También quiso destacar el director del encuentro la jornada del último día con el proyecto Generando territorio, en especial dedicado a los niños con juegos artesanales y espectáculos para ellos. Una jornada en la que dio mucha importancia la participación de los grupos locales de la coral, la banda municipal y las danzas como «una forma de tejer con la comunidad».

Gregorio Amicuzi quiso señalar la acción final de un grito por la paz, que nació en el encuentro del año pasado de una maestra colombiana y que se pretende que llegue a muchas ciudades. En este sentido subrayó las herramientas del teatro para construir una cultura de paz en un espacio donde «no hay fronteras, no hay colores, no hay banderas, todos queremos la paz, porque la guerra está aquí al lado».

Un encuentro donde los artistas más jóvenes se han podido formar de la mano de los más veteranos con una importante labor de transmisión de valores, ya no solo estéticos, sino de otro tipo como en lo referente a temas de organización. Unos días que han supuesto también «un oasis de paz en el que cada uno rompe con su rutina y se confronta en el otro a modo de espejo, donde ver lo que se está haciendo, qué problemas y soluciones hay en común, qué recursos podemos compartir y, sobre todo, qué ideas e ilusiones para trabajar juntos». En este sentido, mencionó el taller imaginar en acción, en el que «se ha hecho escritura de proyectos buscando ideas colectivas que poner en común».

El director del encuentro y de Residui Teatro recordó la clasificación de Eugenio Barba de los años 70 de un teatro institucional, otro teatro vanguardista y un tercer teatro para hacer otra cosa, que «en su tiempo era una utopía de cambiar el mundo y que es sencillamente cambiarse a sí mismo», señalando que «somos hijos de este tercer movimiento, que sigue muy actual».