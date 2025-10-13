Rioseco celebra esta semana un encuentro internacional de teatro, danza y canto

Medina de Rioseco se convierte hasta el sábado en capital internacional del teatro, la danza y el canto con la celebración del encuentro de artes ... escénicas La fuerza del grupo, en el que participarán más de 130 profesionales llegados desde Italia, México, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia y España, entre otros países, que, durante seis días, realizarán actividades como talleres de actuación, clases magistrales, dramaturgia o improvisación, mesas redondas, debates sobre la creación artística, juegos dramáticos o dinámicas grupales, teatro de calle y presentaciones de espectáculos de diferentes disciplinas.

El encuentro era inaugurado este lunes en el Teatro Principal María Luisa Ponte con las intervenciones de David Esteban, como alcalde riosecano; de Gregorio Amicuzi y Viviana Bovino, en representación de Laboratorio Internacional Residui Teatro, que, en su 25 aniversario, organiza la actividad, y Luis Ibar, de Cartaphilus Teatro (México). A continuación tuvo lugar la conferencia magistral Permanencia inestable, a cargo del gran maestro Eugenio Barba, de Odin Teatret (Dinamarca), considerado, a sus casi 90 años, uno de los más prestigiosos directores de teatro europeo aún en actividad. La velada se vio completada con las intervenciones artísticas de Teatro Tascabile di Bergamo (ltalia), Teatr Brama (Polonia) y Laboratorio Internacional Residui Teatro (España).

Este encuentro internacional, que está abierto al público, va a ofrecer espectáculos de primerísimo nivel en un programa que se iniciará este martes con el espectáculo de teatro y danza 'El precio de la libertad', que, a las 21:30 horas, pondrá en escena Laboratorio Internacional Residui Teatro (España) en el parque Duque de Osuna. El miércoles, 15 de octubre, a las 19.30 horas, el Ayuntamiento será el espacio para 'Path of Memory', a cargo de comité Metallos (Francia), y a partir de las 22:00 horas, el Teatro Principal María Luisa Ponte acogerá 'Cenizas-Flores', de Cartaphilus Teatro (México).

El programa continuará el jueves 16 de octubre cuando Laboratorio Internacional Residui Teatro (Italia, Francia y Grecia) represente 'Travesía', en el corro de Santa María, a partir de las 19:00 horas. Por su parte, la iglesia de Santiago acogerá el espectáculo 'Voices', de Teatr Brama (Polonia), a las 21:30 horas. El viernes tendrá lugar la puesta en escena de 'The Innana Project', de Theatre no theatre (USA e Italia), a las 17:00 horas, en el Museo de San Francisco. A las 21:30 horas, Vladimir Olshansky (Circo del Sol, Rusia e Italia) presentará 'Laughter' en el Teatro Principal María Luisa Ponte.

El fin de esta fiesta de las artes escénicas llegará el sábado 18 con un espectáculo matutino a partir de las 11:30 horas, también en el Teatro Principal, dirigido al público infantil y familiar, con la representación de 'Rosa, la señorita azul', del Laboratorio Internacional Residui Teatro (España). Ya, por la noche, a partir de las 21:00 horas, el broche de oro para toda la familia será en la plaza Mayor con Generando Territorio, con los espectáculos 'The Mr and Mrs Bubble Show', de Fabrica Athens (Grecia) y 'Enzarzadas', con Mónica de la Fuente y Nazaret de la Fuente (España). Una vez finalizados, comenzará 'Walzer', de TTB Accademia delle arti sceniche (Italia).