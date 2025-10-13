El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Intervención artística durante al inauguración del encuentro este lunes en el teatro de Rioseco Fernando Fradejas

Rioseco celebra esta semana un encuentro internacional de teatro, danza y canto

La actividad contará con más de 130 artistas venidos de Italia, México, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia y España, entre otros países

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:42

Medina de Rioseco se convierte hasta el sábado en capital internacional del teatro, la danza y el canto con la celebración del encuentro de artes ... escénicas La fuerza del grupo, en el que participarán más de 130 profesionales llegados desde Italia, México, Grecia, Polonia, Rusia, USA, Francia y España, entre otros países, que, durante seis días, realizarán actividades como talleres de actuación, clases magistrales, dramaturgia o improvisación, mesas redondas, debates sobre la creación artística, juegos dramáticos o dinámicas grupales, teatro de calle y presentaciones de espectáculos de diferentes disciplinas.

