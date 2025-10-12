El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Baile de grupo de danzas frente al Cristo de las Puertas a la salida de la misa

Baile de grupo de danzas frente al Cristo de las Puertas a la salida de la misa Miguel G. Marbán

El Cristo de las Puertas recorre Rioseco como cada segundo domingo de octubre

La procesión tuvo su inicio en la puerta de San Sebastián, del siglo XVI, donde se encuentra la capilla de este Cristo que tiene gran devoción en el barrio

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:01

Como cada segundo domingo de octubre, Medina de Rioseco, este año en coincidencia con el 12 de octubre, la popular festividad del Cristo de las ... Puertas, en la que los hermanos de la cofradía del mismo nombre procesionaron con gran devoción la talla del siglo XVI. A media mañana, como es tradicional, los hermanos de la cofradía acudieron a buscar al mayordomo a su casa para acompañarle, al son de los dulzaineros, hasta la puerta de San Sebastián, donde se encuentra la capilla con la imagen del Cristo de las Puertas, que momentos después, tras ser descendido con gran dificultad por los hermanos por las escaleras que dan acceso a la capilla, salía en procesión en medio del lanzamiento de cohetes.

