El Cristo de las Puertas recorre Rioseco como cada segundo domingo de octubre

Como cada segundo domingo de octubre, Medina de Rioseco, este año en coincidencia con el 12 de octubre, la popular festividad del Cristo de las ... Puertas, en la que los hermanos de la cofradía del mismo nombre procesionaron con gran devoción la talla del siglo XVI. A media mañana, como es tradicional, los hermanos de la cofradía acudieron a buscar al mayordomo a su casa para acompañarle, al son de los dulzaineros, hasta la puerta de San Sebastián, donde se encuentra la capilla con la imagen del Cristo de las Puertas, que momentos después, tras ser descendido con gran dificultad por los hermanos por las escaleras que dan acceso a la capilla, salía en procesión en medio del lanzamiento de cohetes.

El honor de ser mayordomo ha recaído este año ha recaído en el veterano riosecano Lucas Fernández, al que le acompañó su nieto Javier Alonso portando la vara de la cofradía. A su lado, iba David González portando el banderín como mayordomo del año pasado. En la iglesia parroquial, se ofició la misa, tras la que la procesión prosiguió atravesando la calle Mayor para regresar de nuevo al arco San Sebastián, esta vez con los bailes del grupo de danzas Ciudad de Medina de Rioseco. La procesión regresó por la calle Nueva, en la que está el domicilio del al mayordomo.

Después de la procesión tuvo lugar un aperitivo popular en el restaurante El Portazgo, en el que, como es tradicional, no faltaron el queso, el pan, el vino y las pastas. Los actos de celebración del Cristo de las Puertas empezaron a los pies del arco de San Sebastián al anochecer del sábado en un gran ambiente festivo con música del dj riosecano David Carpintero, de la empresa local Dualia Producciones, sin que faltase la tradicional hoguera y la degustación de la popular limonada acompañada de pastas y otras sabrosas viandas como chorizo frito.

El arco de San Sebastián, del siglo XVI, pronto acogió una capilla para dar culto a una imagen de Cristo bajo cuya advocación los vecinos del barrio de San Sebastián decidieron fundar una cofradía en 1592 que ha pervivido hasta nuestros días al ir pasando la tradición de ser cofrade de padres a hijos. El Cristo de las Puertas es una interesante talla del siglo XVI que se aloja en la capilla existente en el interior de la puerta de San Sebastián. Esta puerta nunca tuvo propósito defensivo y se construyó en 1550 a fin de dar cabida a la expansión de esta parte de la población, en la que se asentaban los laboriosos gremios de labradores y alfareros. Su posición en el camino de Villalón manifiesta su papel en el control de la entrada y salida de mercancías con el pago del portazgo.