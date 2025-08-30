El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Virgen de Fuentes con el bastón de mando como alcaldesa perpetua El Norte

Villalón de Campos nombra alcaldesa perpetua a su patrona, la Virgen de Fuentes

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, preside el acto de proclamación con solemne misa, en la que se le entregó a la patrona el bastón de mando

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:17

La localidad de Villalón de Campos vivió este sábado una importante jornada para el recuerdo al celebrar la proclamación de la Virgen de Fuentes, patrona ... del municipio, como alcaldesa perpetua, en unos actos que fueron presididos por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y que se iniciaron, a última hora de la tarde, en a iglesia de San Miguel, donde tuvo lugar la misa solemne, con acompañamiento de órgano y voz soprano. Durante la celebración el alcalde, José Ángel Alonso, entregó el bastón de mando municipal a la Virgen de Fuentes, a la vez que el concejal de Cultura, Héctor Aparicio, la impuso una banda de honor con el título. A continuación tuvo lugar una breve procesión con la patrona por la plaza del Rollo.

