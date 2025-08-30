Villalón de Campos nombra alcaldesa perpetua a su patrona, la Virgen de Fuentes

La localidad de Villalón de Campos vivió este sábado una importante jornada para el recuerdo al celebrar la proclamación de la Virgen de Fuentes, patrona ... del municipio, como alcaldesa perpetua, en unos actos que fueron presididos por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y que se iniciaron, a última hora de la tarde, en a iglesia de San Miguel, donde tuvo lugar la misa solemne, con acompañamiento de órgano y voz soprano. Durante la celebración el alcalde, José Ángel Alonso, entregó el bastón de mando municipal a la Virgen de Fuentes, a la vez que el concejal de Cultura, Héctor Aparicio, la impuso una banda de honor con el título. A continuación tuvo lugar una breve procesión con la patrona por la plaza del Rollo.

Esta proclamación se celebró después de que el pleno del Ayuntamiento aprobó en 2023, por unanimidad de todos los concejales, el nombramiento, exponiendo, como motivos, que la Virgen de Fuentes, patrona de Villalón de Campos, «ha sido desde tiempo inmemorial el símbolo de fe y unión del municipio, y es reconocida con profunda devoción como la Madre de todos los villaloneses». También se destaca que «su festividad, celebrada cada 8 de septiembre, congrega a vecinos y visitantes en torno a una tradición que fortalece la identidad colectiva y transmite valores de fraternidad y esperanza». Además se hace contar que «la ermita barroca del siglo XVIII y la actual veneración en la iglesia parroquial de San Miguel, declarada Bien de Interés Cultural, refuerzan el valor histórico y patrimonial de esta advocación mariana». Por este motivo, «en atención a su papel espiritual y cultural, y al cariño unánime del pueblo de Villalón de Campos, esta Corporación considera oportuno otorgar a la Virgen de Fuentes la más alta distinción honorífica de nuestro Ayuntamiento».

Por todo ello, el pleno acordó solemnemente nombrar a la Virgen de Fuentes como alcaldesa perpetua de Villalón de Campos, «en reconocimiento a su papel como Madre espiritual de todos los villaloneses y símbolo de fe, cultura e identidad de la villa»; inscribir este acuerdo en el Libro de Honores y Distinciones del Ayuntamiento; proceder a la entrega simbólica del bastón de mando municipal a la Virgen de Fuentes en acto solemne, con la presencia de autoridades locales, vecinos y asociaciones representativas. El acto de proclamación se acodó celebrarlo en 2025.

La ermita de la Virgen de las Fuentes se ubica a tan sólo 3 kilómetros de distancia de Villalón de Campos. Data del siglo XVIII, es de estilo barroco y fue construida en ladrillo. Dispone de tres naves las cuales están separadas por arcos de medio punto. En su exterior hay una zona habilitada como merendero con mesas y bancos, que además siempre se llena de gente en el día de su festividad. Para los villaloneseses una iglesia muy querida y venerada ya que en su interior se guarda a su patrona, la Virgen de las Fuentes, que es una imagen que data del siglo XVI.