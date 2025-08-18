Tudela de Duero despide sus fiestas con dos animados encierros sin incidencias

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corredores delante de los novillos durante el encierro urbano esta mañana. MAR
Valladolid

Dos novillos completan el recorrido en un animado encierro campero en Tudela

La localidad despide sus fiestas taurinas con un posterior festejo urbano que permitió bonitas carreras a los corredores

Miguel Ángel Rochas

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:44

Tudela de Duero ha despedido esta mañana su programación taurina con la celebración de dos encierros, uno campero y otro urbano, que han transcurrido sin ... incidencias y han contado con gran participación de aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  6. 6

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  9. 9

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos novillos completan el recorrido en un animado encierro campero en Tudela

Tudela de Duero despide sus fiestas con dos animados encierros sin incidencias