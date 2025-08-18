Tudela de Duero despide sus fiestas con dos animados encierros sin incidencias

Tudela de Duero ha despedido esta mañana su programación taurina con la celebración de dos encierros, uno campero y otro urbano, que han transcurrido sin ... incidencias y han contado con gran participación de aficionados.

A las 9.00 horas salían desde los corrales de la carretera de Soria tres novillos acompañado de los bueyes y arropados por los caballistas, quienes fueron conduciéndoles al casco urbano ante una polvareda que hacía presagiar su cercanía. Pero sólo consiguieron llegar a las calles dos novillos, pues uno de ellos se quedó rezagado, y aunque se le intentó reconducir, el astado no hacía el caso a los caballistas. Finalmente, a las 10:00 horas, y ante la imposibilidad de que entrara al casco urbano, fue recogido por los servicios municipales.

Poco después, a las diez y media de la mañana, se procedió a soltar el segundo encierro de la mañana con cinco toros que salieron desde los toriles. De forma rápida completaron los 1.500 metros de distancia que separan los corrales del río de la plaza de toros, para posteriormente realizar el recorrido al revés. Tras un breve descanso volvieron a salir otra vez ya para encerrarles en la plaza toros. Si bien esta vez la manada se partió el dos, con tres astados por delante y los otros dos más rezagados, que tardaron en alcanzar el coso.

Con estos dos encierros terminan las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque, donde hubo que lamentar la cogida de Adolfo Arraz «El Cholo» en la mañana del 15 de agosto al intentar meter el Toro del Alba. El corredor y ganadero resultó cogido de forma violenta y que gracias a la rápida intervención de Víctor Martínez, le pudo quitar al toro para salvarle la vida. Cholo fue operado de urgencia por el doctor Noriega de una lesión en las vértebras y se encuentra a la espera de ver la evolución.