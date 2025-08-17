Tudela de Duero celebra un encierro concurso de ganaderías.

La localidad de Tudela de Duero ha celebrado un encierro concurso de ganaderías con motivo de sus fiestas patronales. El encuentro taurino tuvo lugar a ... las siete y media de la tarde, donde tomaron parte seis toros de diferentes ganaderías de Torrestrella Fernando García Delgado ganadería Hermanos joven Tornay hermanos y Carlota Arenas, ante una calle abarrotada de público desafiando el calor reinante a esa hora.

Los toros que se corrieron fueron de las siguientes ganaderías: Torrestrella con sangre de Curro Chica, Carlos Núñez y Jandilla. De Cadiz, Fernando García delgado de Villalba de los Llanos (Salamanca) con procedencia Atanasio Fernández que se soltaron dos toros. Y por último la Ganadería Hermanos joven, fundada en el año 2008 con procedencia de Jesús Miguel reta raza Navarra, de Zaragoza Tornay hermanos de Guillena (Sevilla) procedencia de El Torero.

De Sevilla, Carlota Arenas, un espectacular cuatreño con unas velas impresionante que llamó muchísimo la atención nada más salir. En el comienzo del encierro, los toros fueron saliendo de uno en uno desde los toriles de la calle del encierro, pero ninguno bajo suelto en un primer momento. Descendieron tres toros entre los que se encontraba el Torrestrella, el impresionante Carlota Arenas y uno de los dos que había de Fernando García delgado

Estos tres toros llegaron en solitario hasta el final del recorrido pasando el puente y una vez parados allí se dieron la vuelta y volvieron sobre sus propios pasos cruzándose en ese momento con un toro colorado de hermanos joven que se quedó parado a la entrada del puente y ya no se movió de allí. Los otros dos toros restantes que quedaban llegaron al puente y también se dieron la vuelta para volver otra vez hacia el punto de salida.

Después de casi una hora de encierro y viendo que los toros no regresaban, se dieron suelta a los bueyes subiendo tres toros y recogiendo el que estaba a la entrada del puente, haciendo así, la carrera hasta la plaza de toros y dando por finalizado el festejo en el que no hubo que lamentar ningún incidente