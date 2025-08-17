El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tudela de Duero celebra un encierro concurso de ganaderías.

Tudela de Duero celebra un encierro concurso de ganaderías.

Valladolid

Tudela de Duero celebra un encierro concurso de ganaderías

En el encuentro tomaron parte seis toros ante una calle abarrotada de público desafiando el calor reinante de la jornada

M. A. Rochas

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:12

La localidad de Tudela de Duero ha celebrado un encierro concurso de ganaderías con motivo de sus fiestas patronales. El encuentro taurino tuvo lugar a ... las siete y media de la tarde, donde tomaron parte seis toros de diferentes ganaderías de Torrestrella Fernando García Delgado ganadería Hermanos joven Tornay hermanos y Carlota Arenas, ante una calle abarrotada de público desafiando el calor reinante a esa hora.

Te puede interesar

