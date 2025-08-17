Villafrades de Campos ensalza las semillas antiguas y las hortalizas autóctonas

El patrimonio inmaterial guarda en cada pueblo el sentimiento de arraigo de los vecinos hacia ese espacio singular y único en el que viven y ... conviven. Un sentimiento que este domingo se ha puesto en valor en Villafrades de Campos, en especial entre los más pequeños, con la celebración de la primera edición de la Feria del Huerto (quizás como mejor representación de ese enraizamiento), teniendo lugar una programación que buscaba el objetivo de revalorizar las hortalizas autóctonas, los métodos tradicionales de cultivo y su relación con la cultura terracampina, en general, y del municipio, en particular. La jornada estuvo organizada por la Asociación Raíz, Ecologistas de Valladolid y la Biblioteca de Semillas de Valladolid, contando con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial.

Con el lema, «Semillas antiguas, oportunidades de futuro», la actividad fue dirigida por la profesora de la Universidad de Valladolid y guía de Turismo de Villalón de Campos, Esther Carmona, de Villafrades, y por la periodista y coordinadora de la Biblioteca de Semillas de Valladolid, Patricia Luceño, de Villacarralón. Tras la inauguración, a media mañana, se llevó a cabo una visita a las huertas del municipio, a la vez que tuvo lugar el taller infantil de cuentacuentos con la historia de las hierbas del licor de la mayordoma. Además, los más pequeños decoraron el cartel Huerto de la mayordoma. En estas actividades se encuentran las dos secciones de la feria. La primera, relacionada con el tema del rescate de las semillas antiguas y el huerto de secano. La segunda, orientada hacia los más pequeños del pueblo buscando el arraigo, la emoción y la pertenencia. Y aquí ha surge la figura de la mayordoma, cuya puesta en valor supone reforzar para su mantenimiento uno de los tres pilares fundamentales de la tradición en torno a la festividad de la Virgen de Grijasabas, junto al chiborra (el que dirige las danzas) y a los propios danzantes. «Ella es esa figura femenina, con experiencia, que dedica todo el año al cuidado y limpieza de la Virgen y su altar», recordó Esther Carmona, señalando que «la danza es ofrecida a ella en agradecimiento por su labor». La mayordoma obsequia a los danzantes con un licor casero, elaborado con orujo, tila, manzanilla y té, y con un papelucho, que contiene dulces, frutos secos y garrapiñados. Asimismo, se encarga de proveer a los danzantes de unas avellanas que guardan en sus camisas para que suenen cuando salten.

Por la tarde, el calor hizo se aplazara la plantación de manzanilla en un espacio público, aunque sí se presentó el proyecto de renaturalización El huerto de la mayordoma», con el que se intenta hacer llegar a los niños de Villafrades la importancia de esta figura. Un espacio donde los más pequeños plantarán y recogerán las hierbas con las que las mayordomas puedan infusionar el orujo y las avellanas, tanto del papelucho como de las camisas de los danzantes. «Con este proyecto intentamos rescatar esa memoria inmaterial que habla de la figura de la mayordoma y de su papel tan importante en esta tradición y así hacer que los más pequeños empiecen a sentir suyo el pueblo y toda su tradición y cultura», en palabras de Patricia Luceño y Esther Carmona.

En la recta final de la jornada, Melitón López Martín (de Las Gabelas, de Amayuelas de Abajo), Teresa Redondo y Joaquín Romano (con una finca de producción de frutos secos ecológicos en Villardefrades) y la propia Patricia Luceño protagonizaron la mesa redonda con el título de «Rescatar lo antiguo: semillas criollas y cultivo de secano», dando importancia a las variedades antiguas, las seleccionadas durante años por los agricultores y que forman parte de la cultura de cada lugar, a las vez que presentarlas como una oportunidad de futuro para el medio rural. Asimismo, se presentaron técnicas de cultivo y proyectos respetuosos con los ecosistemas y las culturas que los integran. El broche final lo puso la degustación de hortalizas, como tomates, y frutos secos, como nueces, avellanas y almendras, de semillas antiguas.

El veterano alcalde de la localidad, Alfonso Gordaliza, respecto al lema de la feria de «Semillas antiguas, oportunidades de futuro, aseguró que «es una temática muy oportuna en estos tiempos de amenaza climática y problemas medioambientales». Además recordó que la actividad estaba financiada por la Diputación en el marco de la convocatoria de actividades de interés turístico. También destacó que, a pesar del calor, la jornada se había desarrollado con éxito, despertando el interés de numerosos vecinos y visitantes de pueblos del entorno, interesados por la temática de la jornada. También destacó la voluntad del Ayuntamiento de Villafrades de Campos de «estar siempre atento a las propuestas e iniciativas de los vecinos para darles curso y apoyarlas con todos los medios a nuestro alcance».

Patricia Luceño y Esther Carmona, como responsables de la actividad, manifestaron su satisfacción por el buen resultado de esta primera edición de la Feria del Huerto con una buena participación, a la vez que recordaron que Villafrades de Campos cuenta con sus tradicionales danzas de palos entorno a la Virgen de Grijasalbas, que hacen que «el pueblo vea crecer exponencialmente sus habitantes en la época estival y estos a su vez, que mantengan gran parte de sus casas.» La tradición ha hecho que el pueblo se mantenga vivo y «parte de este proyecto es crear ese relevo generacional en torno a la cultura y el folclore del pueblo, tan importante para que Villafrades se mantenga en pie dentro de esta España vaciada». Esta primera Feria del Huerto forma parte del programa de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Grijasalbas, que tendrá su día más importante el próximo domingo con la celebración de su festividad, con misa, procesión y el baile de los populares danzas de lazos.