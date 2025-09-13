Tordesillas inicia sus fiestas con el tradicional concurso y desfile de faroles

El Norte Valladolid Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La localidad vallisoletana de Tordesillas ha celebrado el inicio de las fiestas en honor a la Virgen de la Guía y de la Peña con su tradicional concurso de faroles, en el que participan 19 pandas de adultos y doce infantiles, lo que ha marcado el récord de inscritos.

Los faroles son mucho más que un «símbolo» festivo. «Son identidad, historia y arraigo de todo un pueblo», apuntan fuentes municipales. La jornada del sábado comenzó con la exposición de los faroles en la Plaza Mayor y en las Casas del Tratado, donde vecinos y visitantes pudieron contemplar la creatividad, el color y el trabajo artesanal que cada panda ha dedicado a estas obras con años de tradición.

Los premios del concurso, que se darán a conocer este domingo a las 17:00 horas, alcanzan en la categoría de adultos cuantías de 1.700, 1.400, 1.000 y cuatro galardones de 800 euros. En la categoría infantil, se entregarán reconocimientos por valores de 225, 150, 125, 100, tres de 75 y dos 60 euros, distribuidos en diferentes modalidades.

Momento emotivo

La Fiesta de la Colocación ha abierto la programación vespertina de este sábado, dando paso a las 19 horas al desfile infantil de faroles, acompañado por gigantes, cabezudos y las charangas Botarate, Sal del Compás y La Clave. El momento más emotivo es a las 22:55 horas en la Plaza Mayor, cuando las peñas, dirigidas por José Núñez Ventosa, director de la Banda de Música, entonan al unísono 'Llegó La Peña'.

A las 23:00 horas, con el repique del reloj y el lanzamiento de bombas y cohetes, ha dado comienzo el esperado desfile de faroles de adultos, que ha recorrido una vez más las calles de Tordesillas, iluminando con tradición, música y emoción el corazón del municipio.

Temas

Tordesillas