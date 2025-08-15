El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos y visitantes disfrutaron con la recreación de la historia del exvoto Fernando Fradejas

Tordehumos recrea la desgarradora historia de amor de un exvoto de 1903

La pieza forma parte de la exposición etnográfica «La alcoba», con la muestra de objetos de la colección del Museo Objetos del Ayer y de vecinos, que se podrá visitar hasta el 31 de agosto

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:36

Todas las cosas esconden emotivas historias que merecen ser contadas, porque las cosas siempre llevan a las personas. Es el caso de un exvoto propiedad ... de César de León, que este viernes ha sido el motivo de una curiosa representación en la que se contó su lejana y desgarradora historia, que empieza en 1880, como parte de los actos de inauguración de una exposición etnográfica. A media tarde, ante numerosos vecinos y visitantes, la bella iglesia de Santiago acogió la representación, que tuvo como escenario la recreación de una alcoba del siglo XIX con objetos personales, destacando una cama de hierro fundido, con adornos de oro disueltos en esmalte y una colcha de un gran valor, hecha a mano por una mujer durante toda su vida, sacando hilo por hilo del tejido y con faldillas de organza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  5. 5 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  8. 8 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  9. 9

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  10. 10

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tordehumos recrea la desgarradora historia de amor de un exvoto de 1903

Tordehumos recrea la desgarradora historia de amor de un exvoto de 1903