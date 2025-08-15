Centenares de puestos artesanales llenan de vida el mercado renacentista de Medina del Campo

La Semana Renacentista de Medina del Campo, que dió comienzo el jueves y terminará el próximo 21 de agosto, llena de vida las calles ... del pueblo engalanadas con bañeras y motivos medievales. El mercado renacentista ha despertado en torno a las 12 de la mañana cuando centenares de personas aguardaban a que la corte, situada a los pies del Ayuntamiento, ha dado por inaugurado el día. El olor a rosquillas y productos dulces artesanos, presente en muchos de los puestos, se entremezcla con el del cuero y el incienso a la vez que animales como burros, llamas y dromedarios pasean por el mercado. Quienes tampoco han querido faltar a la cita han sido los grupos de animación itinerante ataviados con vestimentas de la época y con tambores como banda sonora a su llegada a la plaza.

El calor no ha dado tregua durante toda la jornada matinal de hoy viernes, 15 de agosto, con una gran afluencia de gente al ser festivo en todo el país. A quienes disfrutan de un paseo por el mercado les resultaba difícil permanecer al sol y buscaban las sombra de los soportales de la plaza o la que ofrecen los toldos colocados por los propios artesanos en sus puestos. Buscando refrescarse un poco Rosario Martín y Juan Carlos Velardes, un matrimonio de Tordesillas, disfrutaba de la sombra en una de las terrazas situadas a la sombra en la Plaza Mayor: «Nos encanta venir todos los años, somos vecinos de Tordesillas y el ambiente aquí es inmejorable». «Esta noche descubriremos el Toro de la Vega en Tordesillas en la noche de las portadas pero pasamos aquí la mañana viendo el mercado y disfrutando con amigos», explica Juan Carlos Velardes.

Quienes tienen más difícil combatir el calor son los artesanos que ofrecen sus productos en el mercado. Sonia Paniagua, encargada de uno de los puestos de juguetes artesanos como flautas de madera, carracas, tambores y arcos con flechas de gomaespuma, confiesa: «El calor lleva aparentando desde primera hora de la mañana, hoy la tarde va a ser complicada con el calor porque la mañana ya está siendo difícil». Pese al calor la afluencia de gente no decae: «Viene mucha gente, sobre todo a última hora de la tarde cuando el calor parece dar una tregua aunque vista la noche de hoy, no creo que bajen mucho las temperaturas. El número de ventas se suele mantener todos los años», relata la encargada del puesto de juguetes.

A los puestos de comida y dulces artesanos, sobre todo los que llevan chocolate, se les complica la tarea con 35 grados. «Tenemos ventiladores para que no se nos derrita el chocolate y una furgoneta frigorífica detrás para conservar el producto», explica José María Arluño, que vende empanadas, palmeras con chocolate y canutillos de crema. La lista de productos que el mercado renacentista detrás Medina del Campo ofrece se completa con elaboraciones de cuero, productos de cosmética natural, creaciones con flores, incienso, ropa, gominolas e incluso productos esotéricos con la posibilidad de una tirada de cartas del tarot.

En cuanto a las actividades que acoge el lugar, los niños disfrutan de talleres de máscaras y de la posibilidad de crear su propio escudo y espada como un guerrero. Hoy día 15 de agosto el mercado celebra el Día Mayor de la Orden de la Caballería y El Grifo. Es por ello que a las 12:00 horas ha tenido lugar la imposición de divisa dorada y capas así como la exhibición de vuelo de cetrería, bailes de banderas, bendición del mercado, pasacalles musicales o recreaciones históricas. Varios juglares han recorrido las calles encima de zancudos y decenas de bandas al son de tambor han llenado de ambiente el evento.

Esta noche, a las 22:05 horas, tendrá lugar la recreación histórica del desfile de imperiales y comuneros, que finalizará con a obra 'A juicio de fuego. La pesadilla de Carlos V', una de las novedades para la Semana Renacentista de 2025, en la el fuego y las coreografías pondrán el colofón final a la jornada.