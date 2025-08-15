El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria Renacentista en Medina del Campo.

Ver 16 fotos
Feria Renacentista en Medina del Campo. Jaci Navas

Centenares de puestos artesanales llenan de vida el mercado renacentista de Medina del Campo

El olor a rosquillas se entremezcla con el de los puestos que ofrecen elaboraciones de cuero o incienso mientras animales pasean por las calles

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:50

La Semana Renacentista de Medina del Campo, que dió comienzo el jueves y terminará el próximo 21 de agosto, llena de vida las calles ... del pueblo engalanadas con bañeras y motivos medievales. El mercado renacentista ha despertado en torno a las 12 de la mañana cuando centenares de personas aguardaban a que la corte, situada a los pies del Ayuntamiento, ha dado por inaugurado el día. El olor a rosquillas y productos dulces artesanos, presente en muchos de los puestos, se entremezcla con el del cuero y el incienso a la vez que animales como burros, llamas y dromedarios pasean por el mercado. Quienes tampoco han querido faltar a la cita han sido los grupos de animación itinerante ataviados con vestimentas de la época y con tambores como banda sonora a su llegada a la plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  5. 5 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  8. 8 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  9. 9

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  10. 10

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Centenares de puestos artesanales llenan de vida el mercado renacentista de Medina del Campo