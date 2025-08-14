La Semana Renacentista de Medina convierte la villa en un viaje histórico al pasado

Adrián Rodríguez Jueves, 14 de agosto 2025, 23:19 Comenta Compartir

La banderas ondean en los balcones, el olor a dulces y productos artesanos típicos de la zona hacen las delicias de los visitantes y el ruido atronador de los tambores anuncia que la Semana Renacentista y la Feria de Imperiales y Comuneros de Medina del Campo ha llegado un año más. Un viaje histórico, cultural y turístico al pasado donde la Villa de las Ferias se llena de color, música y antiguos mercados que recuerdan la riqueza que en su momento dieron a estas tierras.

En esta atmósfera tan especial, cerca de 4.000 figurantes, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores de Medina, de sus barrios, pedanías y de la comarca hacen desde este jueves realidad las actividades y recreaciones históricas programadas, dando vida a los personajes ilustres que recorrieron las calles y plazas de nuestra querida Villa. Pasear por Medina del Campo durante la Semana Renacentista es un viaje histórico al pasado. Cada rincón del municipio se convierte estos días en un escenario que alberga personajes como San Vicente Ferrer, el Infante Don Fernando, su mujer Doña Leonor Urraca de Alburquerque, Juan II, Los Reyes Católicos, su hija Juana, Carlos V, los Capitanes Comuneros, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús.

«Imperiales y comuneros ya están preparados para celebrar la Semana Renacentista 2025. Una cita ineludible en el calendario cultural y turístico de Medina del Campo. Una referencia para los amantes de la historia, de las recreaciones históricas y del turismo de interior. Por supuesto, un encuentro para todos los medinenses», ha señalado el alcalde, Guzmán Gómez, quien ha añadido: «Volveremos a reeditar nuestro pasado épico cuando, el 21 de agosto de 1520, las tropas afines a Carlos I, quemaron Medina por defender lo que, en justicia, un pueblo entero creyó que era de ley. Es historia, pero estamos orgullosos de ella y, por eso, nos gusta recordarla y recrearla todos los años. De paso, reivindicar los valores de lealtad y unión vecinal, pienso sinceramente, nunca está de más».

El despertar del mercado inauguraba esta tarde las más de 200 paradas que se articulan en torno a la gran Plaza Mayor de la Hispanidad, las Reales Carnicerías y en diferentes localizaciones del Casco Histórico. Ambientaciones itinerantes recorrían las calles a vista de pájaro, con zancudos, o a pie de suelo con trajes y vestimentas medievales. De manera casi simultanea la Plaza Mayor acogía el majestuoso espectáculo de cetrería con una exhibición de aves que han sobrevolados los puestos ubicados en el emplazamiento principal.

Bufones, malabaristas, tambores y muchas musica han animado la inauguración que a partir de las 19:00 horas de la tarde en Medina del Campo. Los bailes de banderas tampoco han querido faltar a la cita que ha tenido su colofón con la primera recreación histórica: La Corte de los Reyes Católicos. El desfile ha dado comienzo en las puertas del Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica y recorriendo así Plaza Mayor, calle Padilla, Avda. Lope de Vega, calle Maldonado y Plaza Mayor de nuevo para finalizar en el Palacio Real Testamentario con el saludo de los Reyes Isabel y Fernando. A su fin se ha llevado a cabo la presentación y el nombramiento del aposentador mayor de la Feria: Víctor Fernández, escritor y periodista.

La recreación histórica y la difusión de la cultura es la base de esta feria, que busca dejar una huella permanente en la villa. Durante esta semana se conmemoran acontecimientos acaecidos hace 501 años, cuando tropas afines a Carlos I quemaron la villa dando paso al estallido del movimiento comunero que, tras la batalla de Villalar en abril de 1521 termina en Toledo en 1522. Para los medinenses, este hito histórico es una heroicidad y un momento único en el que los medinenses supieron luchar codo con codo. Hoy, con la celebración de esta feria, se busca la difusión de esta historia e involucrar al mayor número de personas posibles a que durante unos días la localidad de Medina del Campo de verdad se traslade a otra época.