Medina revive su historia con una propuesta tradicional única La Semana Renacentista se desarrolla en espacios emblemáticos de la villa hasta el día 21

Recreación de la llegada de los infantes Isabel y Alfonso a las ferias de Medina.

Andrea Díez Medina del Campo Jueves, 14 de agosto 2025, 07:34 Compartir

Medina del Campo despierta los sentidos y la imaginación rememorando su época de máximo esplendor durante los siglos XV y XVI, cuando sus ferias eran centro financiero y comercial de amplio rango europeo. La ciudad abre sus puertas reconvertida en un escenario en vivo de calles engalanadas y trajes de época para celebrar la conocida como Feria Imperiales y Comuneros, que honra a figuras como la de Carlos V, los Reyes Católicos, a los comuneros y otros protagonistas históricos a través de recreaciones y actividades participativas.

Hasta el próximo jueves 21 de agosto, la conocida como Villa de las Ferias rinde homenaje a su pasado, rescatando su esplendor histórico y sus tradiciones más arraigadas. Cientos de artesanos se reunirán en la plaza Mayor de la Hispanidad para dar vida a un gran mercado, mientras los visitantes disfrutarán de desfiles y recreaciones históricas que llenarán los espacios más emblemáticos del municipio como las Reales Carnicerías, el paseo de Versalles y el castillo de La Mota, además de la citada plaza.

Un amplio programa de actividades para todas las edades impulsa, un año más, el turismo en la zona con miles de curiosos que se acercan a descubrir por primera vez el encanto de la Semana Renacentista de Medina del Campo. A ellos se suman los incondicionales que disfrutan y participan del ánimo y la implicación de los vecinos en esta celebración. Un evento en el que no pueden faltar los talleres, las actividades infantiles y las recreaciones históricas con sus imponentes desfiles.

Como novedad, tanto el viernes día 15, como el sábado día 16, se ha programado un teatro de gran formato dedicado al fuego. Se trata de dos espectáculos nocturnos: 'A juicio de fuego. La pesadilla de Carlos V', una propuesta llena de tensión, misterio, emoción y justicia encarnada y 'Phyros, el dios del fuego', donde se desafía a la oscuridad con una danza hipnótica de llamas, acrobacias y malabares. Además, se ha programado una amplia oferta de actividades organizadas por diferentes colectivos como la compañía Cristóbal de Mondragón, que celebra su décimo aniversario con propuestas como, por ejemplo, el desfile de Don Cristóbal de Mondragón con sus tropas y familiares por los lugares vinculados a la familia del afamado soldado medinense, entre otras. En esta actuación se producirá el encuentro entre Simón Ruiz y Cristóbal de Mondragón. También se ha montado una exposición enmarcada en el V centenario del nacimiento de Simón Ruiz.

Una parte importante del éxito de la Semana Renacentista de Medina del Campo recae en los vecinos que dedican parte del año a diseñar y coser sus propios trajes o elaborar sus propias flechas como es el caso de los arqueros de Corps. Una feria que requiere de mucha anticipación y que ha ido creciendo poco a poco con el paso de los años sin perder su esencia: contar la historia de Medina a partir de diferentes desfiles y recreaciones históricas.

Promoción

La Feria Imperiales y Comuneros se ha consolidado como un evento fijo del calendario turístico de agosto y cuya promoción ha supuesto recalar en las ferias turísticas de Intur y Fitur, donde se presentó a los asistentes la oportunidad única de viajar al pasado sin necesidad de realidad virtual, sino en una propuesta inmersiva tradicional en la que participan miles de figurantes ataviados con ropajes de la época que dan la bienvenida a quienes se acercan estos días a la villa.

Sin duda merece la pena vivir la recreación histórica del desfile inaugural 'La Corte de los Reyes Católicos', que tendrá lugar hoy jueves a partir de las nueve y media de la noche. La comitiva partirá de las puertas del Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica para finalizar con el saludo de los Reyes Isabel y Fernando.

A continuación, tendrá lugar uno de los momentos más emotivos con el nombramiento oficial del Aposentador Mayor, un título que recae este año en el periodista, escritor y divulgador histórico, Víctor Fernández Correas, que en esta ocasión hará la función equivalente a un pregonero de fiestas. Desde la concejalía de Turismo destacan su implicación con el municipio con la presentación de varias de sus novelas y su participación en la ruta de Carlos V, en la que Medina del Campo está también incluida.

Otros de los momentos esenciales para cualquier visitante tendrá lugar el viernes 15, con el día mayor de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo y la recreación y actividades como la imposición de divisas a sus caballeros. Ya el sábado 16, en la lista de los imprescindibles está la recreación histórica del desfile Imperiales y Comuneros, con antorchas desde el Castillo de la Mota.

Pasaje histórico

Echando la vista atrás, hay que situarse en el año 1521, cuando las tropas de Carlos VI llegaron a Medina del Campo con la intención de requisar toda la artillería necesaria para asediar Segovia. El pueblo de Medina se levantó en armas para evitar que se llevaran los cañones y la artillería y se produjo la quema de Medina. Por este motivo, tiene lugar previamente al desfile, en el Castillo de la Mota, el torneo de caballeros. En la plaza Mayor, tras el desfile se celebra la recreación histórica de 'La quema de Medina'.

El domingo 17, sin duda, dejará a más de uno boquiabierto el impresionante desfile de clausura de las ferias, 'Ferias generales del Reino', con la llegada de los capitanes comuneros Bravo, Padilla y Zapata. Por cierto, que el mercado medieval que se inaugura hoy jueves, contará con un centenar de puestos muy variados. Se pondrán a la venta tanto productos gastronómicos como quesos o embutidos, pero también bisutería artesana y todo tipo de productos implicados con una elaboración artesana. En este caso, no hará falta pagar con maravedíes aunque esta moneda está presente desde hace varios años en esta feria que ha ido acuñando distintas imágenes como la de Isabel la Católica o el rey Fernando y este año será el turno para Simón Ruiz, al conmemorarse los 500 años de su nacimiento.

Aunque nacido en Belorado, fue un mercader-banquero muy importante de Medina del Campo donde se encuentra su archivo y el del hospital por él fundado. Las transacciones con esta moneda, el maravedí, conocido por aquella época como pago de leva, forma parte de las actividades programadas durante estos días en Medina, como por ejemplo, en el momento del pago de leva a la guardia concejil y linaje de Pedro Benito y los gremios, hoy jueves o mañana viernes 15 de agosto, para el reclutamiento de comuneros.

El futuro de la feria está asegurado por el firme compromiso de vecinos y asociaciones, pero también de las nuevas generaciones que desde pequeños pueden participar en las actividades pensadas especialmente para ellos. En este sentido, destaca el amplio número de talleres infantiles para la elaboración de joyas y coronas, espadas, arcos y flechas, manualidades y también talleres de caligrafía, percusión, acuñación de maravedíes, taller de sonajas, herraduras, juguetes, tambores y timbales, cuentacuentos, juegos autóctonos infantiles y desfiles.

Exposición y teatro

Asimismo, se han organizado diversas iniciativas de forma permanente entre las que destaca la exposición Simón Ruiz y Cristóbal de Mondragón con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Simón Ruiz. Las visitas teatralizadas a la torre del homenaje se mantendrán hasta finales de agosto y con la colaboración de la Asociación de Hosteleros de Medina del Campo y Círculo de Progreso, se organiza el Corretapas y Correcopas Renacentista. Los establecimientos que participan proponen una tapa y un cóctel específico, con o sin alcohol, para esta feria con nombres de la época para hacer un guiño a la Semana Renacentista. Además, un tren turístico que conecta el Castillo de La Mota y el Mercado estará haciendo dos recorridos para conocer el municipio desde otra perspectiva.

Y los amantes de los animales seguro que disfrutarán de la gran exhibición de cetrería y de la parada 'El rincón de los animales', con la posibilidad de paseo en burritos, ponis y carrito, y también en camellos y dromedarios. De los paseos a caballo se encargará el Club DEME. Desde el Consistorio lanzan una invitación a descubrir y disfrutar, para quienes ya la conozcan, de la Semana Renacentista de Medina del Campo, dirigida a un público familiar y que se vive en las calles principales de la ciudad. Una alternativa para hacer algo diferente hasta el próximo domingo 17 de agosto.

Arqueros de Corps, torneo de caballeros y asistentes al mercado de Medina del Campo. Ayuntamiento de Medina del Campo

PROGRAMA

Jueves, 14 de agosto:

11:00h y 12:00 h. Taller de joyas y coronas.

19:00 h. Inauguración del mercado.

19:00 h. Exhibición de vuelo de cetrería.

19:00 h. Los bufones de la Corte.

19:00 h. Taller de espadas.

19:15 h. Pasacalles música renacentista.

19:30 h. Cuentacuentos.

19:30 h. Traslado de la artillería.

20:00 h. Bailes de banderas.

20:00 h. Cata histórica.

21:30 h. Recreación Histórica. Desfile inaugural.

22:00 h. Presentación y nombramiento del aposentador mayor de la feria, Víctor Fernández.

22:00 h. Juego del reto del clavo.

23:00 h. Cena de hermandad.

23:15 h. Música por las calles.

23:30 h. Los abanderados del reino.

23:30 h. El danzar de los gremios.

00:00 h. Itinerario poético con San Juan de la Cruz.

Viernes, 15 de agosto:

12:00 h . Imposición de divisa dorada y capas.

12:00 h. Talleres demostrativos oficios tradicionales.

12:00 h. Talleres crea tu cofia del siglo XVI.

12:00 h. Talleres infantil arcos y flechas.

12:00 h. Apertura del espacio comunero y pasacalles.

12:00 h. Taller de manualidades.

12:30 h. Cuentacuentos.

12:30 h. Taller de sonajas.

12:45 h. Personajes de época y músicos llegan a las calles.

13:00 h. Tamborrada Imperial.

13:00 h. Los alegres tarados del ritmo.

13:00 h., 19:30 h. y 21:00 h. Exhibición de vuelo de cetrería.

13:00 h. Eucaristía.

13:30 h. y 20:45 h. Bailes de banderas.

14:00 h. Bendición del mercado.

14:15 h. 21:15 h. y 00:00 h. Pasacalles musicales.

14:15 h. Los viajeros de los mil mundos.

14:30 h. Almuerzo de Hermandad.

18:00 h. Mimir, el libro mágico de los cuentos.

18:15 h. Los perfumeros.

19:00 h. Taller manualidades.

19:00 h. y 21:45 h. Espectáculo de abanderados italianos.

19:00 h. Reyerta en un campamento militar S. XVI.

19:30 h. Concierto de órgano.

20:00 h. Sonidos del renacimiento.

20:00 h. Pasacalles de gran formato, 'La jaula del Orco'.

20:00 h. Pago de Leva para el reclutamiento de comuneros.

20:30 h. Los tarados de la música.

20:30 h. Bailes renacentistas.

20:30 h. Recreación histórica del último encuentro de Isabel y Juana.

21:00 h. Desfile del cortejo.

21:30 h. Recreación histórica del desfile de la milicia concejil de Medina.

21:45 h. Recreación muerte de la reina Isabel.

22:15 h. Traslado del féretro.

22:00 h. Concierto.

22:30 h. Recreación histórica el médico de la peste.

22:30 h. Cena isabelina.

23:00 h. Espectáculo fuego y música.

22:00 h. Concierto.

Sábado, 16 de agosto:

10:30 h. Acreditaciones rally fotográfico digital.

11:30 h. Taller de percusión.

11:45 h. Bufones de la Corte.

12:00 h. Apertura espacio comunero.

12:00 h. Pasacalles musical.

12:00 h. Espectáculo de abanderados.

12:00 h. Desfile infantil.

12:15 h. Desfile de don Cristóbal de Mondragón.

12:30 h. Música del renacimiento.

12:30 h. Exhibición de danzas.

13:00 h. y 20:30 h. Exhibición de cetrería.

13:00 h. Taller de caligrafía.

13:10 h. Lanzamiento de flechas conmemorativas.

13:30 h., 14:30 h., 20:45 h. y 23:30 h. Pasacalles musical.

13:30 h. Abanderados del reino.

13:45 h. Mimir, el libro mágico de los cuentos.

14:00 h. Los duendes traviesos.

14:30 h. Concentración para comida de hermandad

17:00 h. Espacio comunero.

18:30 h. Espectáculo de abanderados italianos.

19:00 h. Talleres demostrativos con los oficios tradicionales.

19:00 h. Taller Haz tu bolsa de Judas.

19:00 h. Desfile de caballeros hacia el palenque del castillo de la Mota.

19:30 h. Los viajeros de los mil mundos.

19:30 h. Exhibición de danzas.

20:00 h. Los orcos musicales.

20:00 h. Misa en honor a San Roque.

20:00 h. Torneo en el palenque.

21:15 h. Salida del espacio comunero de Versalles.

22:00 h. Dj rock y celta.

22:00 h. Actividad musical.

22:05 h. Flechas incendiarias.

22:15 h. Recreación histórica del desfile Imperiales y Comuneros desde el castillo de la Mota. Salida de antorchas del castillo.

23:00 h. Representación histórica de 'La Quema de Medina'.

00:00 h. Espectáculo de fuego. 'Phyros, el dios del fuego'.

Domingo, 17 de agosto:

19:00h Despertar del mercado.

11:45h Mimir, el libro mágico de los cuentos.

12:00h Espacio comunero.

12:00 h. Sonidos Renacimiento.

12:00 h. Taller juguete del S. XVI.

12:30 h., 19:00 h. y 21:15 h. Exhibición de vuelo de cetrería.

12:30 h. Los músicos del renacimiento.

13:00 h. y 18:30 h. Los abanderados de Italia llegan a la villa.

13:00 h. Taller de acuñación de maravedíes y pago de la leva .

13:00 h. Taller soldado.

13:00 h. Recreación histórica de la llegada de los infantes Isabel y Alfonso a las ferias de Medina.

13:00 h. Visita de los infantes Isabel y Alfonso a la 'ceca'.

13:30 h. y 21:45 h. Pasacalles.

13:45 h. Danzas renacentistas.

14:00 h. Espectáculo de baile de banderas.

14:30 h. Ecos de tiempos del pasado.

18:00 h. Los alegres tarados del ritmo y Los hechiceros.

19:45 h. Concentración del pueblo para subir hacia el palenque del castillo.

20:00 h. Saludo del alcalde de La Mota.

20:00 h. Cuentacuentos.

20:15 h. Fiesta popular y degustación de limonada.

21:00 h. Desfile de clausura.

22:00 h. Recreación histórica del saludo de los capitanes comuneros.

20:15 h. Clausura de la feria.

Lunes, 18 de agosto:

19:00h Talleres tambores y timbales.

19:30h Charla coloquio.

Martes. 19 y miércoles, 20:

11:30 h. Talleres de la reina en el Castillo de la Mota.

18:30 h. Visita guiada al museo de las ferias.

Jueves, 21 de agosto:

13:00 h. Visita temática.

21:30 h. Concierto música folk y conmemoración de la Quema de Medina.