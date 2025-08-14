25 años de Tordehumos: folclore, artesanía y gastronomía

Miguel G. Marbán Jueves, 14 de agosto 2025, 07:34 Compartir

Tordehumos fue en otros tiempos Oter de Fumos, en relación con las señales de humo que durante el día se realizaban desde su castillo medieval cuando el enemigo presentaba un peligro. Después de muchos siglos, la histórica localidad terracampina sigue manteniendo aquella función de alertar, ahora con el fin de ser la bandera al viento de oficios y tradiciones, símbolos de la vida rural, emblemas de un tiempo que poco a poco va cayendo en el olvido. Un importante y necesario cometido que el municipio lleva a cabo con su Ecomuseo y el Museo Objetos del Ayer, pero también, cada mes de agosto, con la celebración del Mercado Artesanal de la Tierra de Campos, que, el 23 y 24 de agosto, va a llegar a su vigésimo quinta edición, organizada por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Valladolid y las asociaciones locales.

De nuevo, la plaza Mayor y la calle Juan Herrero vestirán sus mejores galas, con gran presencia de la iglesia de Santiago y su atrio, en unos días en el que los niños y jóvenes podrán descubrir un mundo desconocido, mientras que para los más mayores será el momento de traer al presente emotivos momentos de su vida. De esta manera, grandes y pequeños, padres e hijos, abuelos y nietos, podrán disfrutar de la gran variedad de talleres participativos: de rosquillas y orejas, cestería, forja, impresión y estampación y fieltrado de la lana, jabón, queso y requesón, chapas y llaveros personalizados, pintacaras o marcapáginas.

Los visitantes podrán también visitar, en jornadas de puertas abiertas, el Ecomuseo y el Museo Etnográfico Objetos del ayer, donde realizar un viaje en el tiempo a las raíces de la cultura rural y recordar cómo vivía y trabajaba la población de Tierra de Campos. Además, se podrá entrar en la iglesia de Santiago, del siglo XVI, para visitar la exposición La Alcoba, donde se recreará un dormitorio de hace décadas y donde el 15 de agosto tendrá lugar a las 19.30 horas una representación en la que se contará la historia de un exvoto.

En la exposición se mostrarán distintas labores artesanales antiguas de ganchillo, punto o bolillo, todo ello de la colección de César León y Azucena Asensio, del Museo Etnográfico Objetos del ayer. También habrá tiempo para recorrer los puestos de artesanía, a la vez que se podrá degustar un vaso de vino y algunas viandas tradicionales.

En el mercado también habrá tiempo para la música y para el baile, tan presentes en las celebraciones de la vida rural. Una vez más, los pasacalles del grupo local de dulzaineros Zarabandos pondrán el mejor ambiente festivo, al que, sin duda, también contribuirán las canciones de siempre en las voces de Mayalde y los bailes del grupo de danzas de la Asociación Cultural de Coros y Danzas Zagalejos.

En una mirada retrospectiva a la historia del mercado, el alcalde, Agapito Bravo, destaca que «es una cifra emblemática para nuestro mercado y nuestro pueblo, difícil de conseguir a pesar de las dificultades y facilidades que nos hemos encontrado, pero lo hemos conseguido, gracias a todo un equipo de personas que han apostado siempre por ello».

Los pilares

En este sentido, el regidor recuerda que «artesanía, folclore y gastronomía han sido siempre los pilares de este mercado, junto a todo tipo de exposiciones no menos importantes y de gran valor que han sido expuestas todos estos años en la iglesia de Santiago, Ecomuseo, Museo de Objetos del ayer, salón de plenos o en la asociación cultural Cristo de la Vega».

De igual modo, no deja de mencionar los talleres de los artesanos que han acudido año tras año, ni la comida típica de la tierra ofrecida por los bares del pueblo y la cantina instalada en el mercado.

Además, el regidor valora como un aspecto de gran importancia el folclore, con la música cada año de los dulzaineros locales Zarabandos junto a los conciertos en la plaza Mayor que «han amenizado y alegrado con sus músicas». Todo ello, sin olvidar a los grupos de danzas participantes en los encuentros, algunos venidos de lugares lejanos.

El alcalde también tiene palabras de reconocimiento para todos los pregoneros que han abierto «unas jornadas muy interesantes para nuestro pueblo».

PROGRAMA

Sábado, 23 de agosto:

11:00 h. Apertura del XXV Mercado Artesanal con pasacalles de los dulzaineros Zarabandos de Tordehumos.

12:30 h. Inauguración a cargo del alcalde de Medina del Campo y Diputado Provincial, Guzmán Gómez Alonso.

13:30 h. Comienzo de los talleres demostrativos de rosquillas y orejas cestería, forja, impresión y estampación y fieltrado de la lana.

14:30 h. Taller participativo a cargo de PipaPaper móvil colgante y las cosas de Inés.

18:00 h. Apertura de los puestos con pasacalles de los dulzaineros Zarabandos.

19:00 h. Conferencia explicativa de la exposición La Alcoba. Iglesia de Santiago.

19:00 h. Taller demostrativo de jabón. Ecomuseo.

19:30 h. Taller demostrativo queso y requesón. Ecomuseo.

22:00 h. Concierto de música a cargo de Mayalde. Plaza Mayor.

Domingo, 24 de agosto:

11:00 horas. Apertura de los puestos con pasacalles de los dulzaineros Zarabandos.

12:30 h. Comienzo de los talleres participativos de chapas personalizadas y cestería.

18.00 h. Apertura de los puestos con pasacalles de los dulzaineros Zarabandos.

18:30 horas. Comienzo de los talleres participativos de marcapáginas, pintacaras y personalización de llaveros.

20:00 h. Actuación del grupo de danzas de la Asociación Cultural de Coros y Danzas Zagalejos de Valladolid. Plaza Mayor.

21:30 h. Clausura del XXV Mercado Artesanal.

Iglesia de Santiago. Exposición La Alcoba, de César León y Azucena Asensio, del 15 de agosto al 31 de agosto.

Puertas abiertas a Ecomuseo y Museo Etnográfico Objetos del ayer.

